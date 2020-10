Significado de las cartas del Tarot “Ocho de Oros”

“Ocho de Oros”: Significado de las cartas del Tarot’ | numentarot

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Ocho de Oros”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Ocho de Oros”

Para iniciar, te explico ¿Por qué es una carta teñida de amarillo? Con ello pretende ilustrar la inteligencia y la conciencia. Además insiste en que existe una luz en la vida del consultante ¡Todo evolucionará como deseas! representa éxitos, evolución, felicidad y satisfacción.

A simple vista puedes observar como las ocho monedas u oros forman un equilibrio perfecto en cuanto a su distribución a lo largo y ancho de la carta, lo que significa que has llegado al final de un ciclo de tu vida que no te beneficia para nada e inicia uno nuevo con armonía que involucra lo afectivo, espiritual, económico y laboral.

En el centro de la carta; hay una flor que determina la solidez y realización de tus proyecciones. Sus pétalos de color azul significan conocimiento y sabiduría para dominar sobre los sentidos y las emociones, los rojos representan la fuerza, el valor, voluntad y determinación para proceder con lo que más te conviene.

Descripción de la carta “Ocho de Oros” foto: pinterest

¿Qué significa “Ocho de Oros”?

Su mensaje es muy sencillo descifrarlo porque es una carta favorable y energética “positiva” destaca el equilibrio y el progreso económico. Pero; acota que la armonía o la estabilidad alcanzada es momentánea y puede cambiar repentinamente, perdurará si tú lo permites con sano juicio y sensatez. Así que ¡Es ahora cuando tienes que aprovecharla!

Esta acotación se debe a que representa la número ocho en el Palo de Oros donde prevalece la energía intelectual y la material. En tal sentido; se relacionan con el elemento tierra que especifica lo material y se vincula directamente con el Arcano Mayor VIII “La Justicia” que implica lo que es justo, equilibrado y racionalmente armónico.

Qué significa “Ocho de Oros” Foto: Pinterest

¿Qué significa “Ocho de Oros” al derecho?

En lo Espiritual

Te está indicando que analices un momento tu vida, si lo que has hecho hasta ahora y lo que piensas hacer te satisface y alimenta tu alma, solo así decidirás si puedes continuar, te sugiere que no caigas en perfeccionismo excesivo que seguramente ocasionará un desequilibrio total en los demás aspectos de tu vida.

En el Amor

Te está indicando que tendrás un futuro feliz con la pareja que tienes ¡Tu matrimonio ya es un hecho! Si ya estás casado y sientes que se ha perdido la comunicación y el afecto ¡Reencuéntralo! Deja a un lado las cargas laborales, dedícale más tiempo a tu relación y tu pareja estará más conforme, imperando la armonía.

En la Salud

Si estás padeciendo una enfermedad; con dedicación y compromiso podrás cumplir con el tratamiento y superarla. Analizarán medidas preventivas y hábitos de vida saludable para fortalecer la salud a largo plazo.

En el Trabajo

Serás reconocido entre tus compañeros como un excelente trabajador por tu dedicación, compromiso y esfuerzo para cumplir con tus responsabilidades. Con tus habilidades y destrezas obtendrás el trabajo soñado o idealizado.

En el Dinero

Predice ganancias imprevistas como una herencia, sociedades y aunque se te van a presentar algunos problemas legales para obtenerlos sabrás como salir de ellos porque estás preparado con tus conocimientos, experiencia y sugerencias aceptadas.

¿Qué significa “Ocho de Oros” al derecho? foto: pinterest

¿Qué significa “Ocho de Oros” invertido?

En lo Espiritual

Las exigencias hacia a ti mismo trae consigo intranquilidad y preocupación ocasionando un desequilibrio espiritual y como no te conformas con lo que tienes, harás lo necesario para alcanzar lo que deseas, algunas veces saldrás satisfecho, otras decepcionado y frustrado. Por otro lado, puede indicar demasiada pasividad intelectual que no te permite avanzar.

En el Amor

Indica una relación en pareja sumergida en la rutina. No veas solo los errores que comete la otra persona ¡fíjate en los tuyos! y desde ya comienza a corregir, si das lo mejor de ti recibirás lo mismo a cambio. Incurres con facilidad en la frialdad y terquedad, se más amable y romántico, razona o escucha la opinión de tu pareja.

En la Salud

El arcano te hace un llamado de atención para que te preocupes más por tu salud antes de que sea tarde y ya no tengas remedio. Así que, si sientes que tu cuerpo no está saludable y no sabes que es lo que tienes ¡No supongas ni adivines! no te quedes de brazo cruzado, lo más indicado es que vayas al médico.

En el Trabajo

La carta invertida en el plano laboral predice cambios, exceso de trabajo, cansancio, desmotivación, abusos laborales, inconformidad por el salario devengado.

En el Dinero

La avaricia te llevará a cometer errores financieros y en vez de aumentar, crecerá tu capital. El dinero que hoy pierdes por sus equivocadas decisiones será difícil de recuperar. Establecerá negocios y sociedades que no serán fructíferas sino perjudiciales porque son de origen turbio, obtenidos con ventajismo, malicia, usura y engaños.

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “ EL SOL”

������ Esto es lo que te depara hoy lunes 14 de octubre en el horóscopo del Tarot. ������https://t.co/LOm4O45tri — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 14, 2020

Asombroso es el significado de esta carta, su interpretación se realiza desde diferentes puntos de vista dependiendo de la actitud del consultante y esto se debe a que existe una interacción entre lo espiritual y lo material, se fundamenta generalmente en la búsqueda del equilibrio y progreso económico.