Significado de las cartas del Tarot “Ocho de Espadas”

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Ocho de Espadas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Ocho de Espadas”

Ocho espadas entrelazadas indican que estás en medio de un problema del que no tienes salida o no puedes evadir. Puede ser que tú misma te encierras en tu problema y no ves la solución u otros te señalan como el responsable de algo cierto o incierto que te atormenta constituyéndose en el objetivo principal de murmuraciones, críticas y de los juicios.

La flor azul en el centro del recinto creado por las espadas señala que la situación por la cual estas atravesando solo puede ser apaciguada con inteligencia y razón; de manera justa bien sea porque te beneficie o te señale como el responsable de tus propios infortunios.

Las flores que se encuentran fuera del recinto indican sabiduría y conocimientos en constante dinámica para la búsqueda de la verdad. Cada pensamiento, idea, teoría te dará una explicación de la problemática de manera razonada y sustentada en la justicia.

¿Qué significa “Ocho de Espadas”?

El arcano simboliza juicios legales o pleitos en el plano material donde tendrás que implementar toda tu voluntad para batallar; lo que significa que serán muchas las contrariedades que se te presentarán y te esforzaras para superarlas, hasta ponerles fin o auto aceptarlas.

Su propósito fundamental es aclarar la situación presente y te prepara para un futuro feliz o infeliz ya que afirma o niega cada juicio, con ello te libera o te sentencia, decisión que la determina las cartas que lo acompañen en la tirada.

Ahora que ya sabes de qué se trata este arcano te facilitaré en este mismo post otros conceptos que determinan su significado; explicare detalladamente lo que revela su simbología. Así que ¡Concéntrate! Esto te ayudará a intuir una excelente interpretación para el consultante.

¿Qué significa “Ocho de Espadas” al derecho?

En lo Espiritual

Es el único aspecto de la vida del consultante donde el arcano es positivo y aunque anuncia encierro en ti mismo e intranquilidad también indica“Reflexión y control de las emociones con inteligencia”.

En el Amor

Cuando esta carta sale en esta posición te está indicando que tu relación en pareja no es lo que esperabas, te recomienda evaluar para que puedas determinar si te conviene o no para continuar.

En la Salud

Presagia enfermedades en los genitales y del sistema urinario producidas por infecciones, hongos o bacterias. Acude a una cita médica si sientes alguna sospecha de alguna enfermedad ¡Verifica! con exámenes y estudios.

En el Trabajo

Insatisfacciones laborales; sino te sientes a gusto donde trabajas tienes el poder de decidir sobre tu vida y tu vida es el día a día, cambia de labor o de trabajo y ya quítate ese problema de encima. Ambientes laborales tensos “Murmuraciones y discusiones” conflictos que no tienen solución.

En el Dinero

Eres un blanco fácil para los problemas financieros o bien te los estas creando con tus faltas de decisión o ya están allí presentes, tendrás que esforzarte para enfrentarlos y ver surgir nuevamente tu economía.

¿Qué significa “Ocho de Espadas” invertido?

En lo Espiritual

Saca a la luz traumas generados por situaciones muy puntuales del pasado. Cesa el miedo porque cambias tu actitud de víctima aceptando tus problemas y tus errores. Valientemente decides avanzar enfrentándolos razonadamente, confiando en tus instintos para tomar decisiones.

En el Amor

Los problemas en el amor persisten y se acentúan más porque sacas a colación una traición del pasado, complicando aún más la relación con tus nuevas opiniones y exigencias, celos, fuertes discusiones, desgano, repulsión, exigencias sexuales.

En la Salud

No estas tomando en cuenta tu salud aun sabiendo que padeces enfermedades desde hace mucho tiempo atrás de la cual crees que no tienen cura. Te sugiere nuevas opciones como actualizar el diagnóstico y el tratamiento porque la medicina como toda ciencia al paso del tiempo evoluciona.

En el Trabajo

Ambiente laboral insatisfactorio porque realizamos con gran esfuerzo y sacrificio tu trabajo pero no recibes un salario merecido. Discusiones con el jefe o con los compañeros de trabajo por desacuerdos.

En el Dinero

Problemas económicos que no te permiten satisfacer tus necesidades materiales. Recibimiento de dinero inesperado adquirido por juegos del azar, pero así como fácil llegó fácil se irá y esto se debe a que realizarás gastos sin necesidad.

Es una carta negativa te hace ver que no te escaparas de los problemas y las desgracias en el plano material, de los cuales saldrán juicios, murmuraciones y chismes. Es el momento de la verdad, de explicar el porqué de estas situaciones y quedará en claro si eres responsable de ellos o no.