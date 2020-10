Significado de las cartas del Tarot “Ocho de Copas”

“Ocho de Copas”: Significado de las cartas del Tarot’

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Ocho de Copas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Ocho de Copas”

Fíjate, en la carta se pueden ver 8 copas que están 3 arriba, 3 abajo y dos en el centro que están ramificadas con flores. Esto nos quiere decir que la felicidad, la armonía, el éxito y equilibrio triunfan en este arcano especialmente cuando andas en pareja; aunque cuando la carta sale invertida su mensaje será todo lo contrario.

¿Qué significa “Ocho de Copas”?

Así mismo; este es un número que se une a la idea de regenerar nuestra espiritualidad por lo que se conecta directamente con la carta de los Arcanos Mayores VIII “La Justicia” puesto a que ambas aplican todo aquello que tenga que ver con:

Armonía.

Equilibrio.

Preocupaciones.

¿Qué significa “Ocho de Copas” al derecho?

En lo Espiritual

Tienes una autoestima excelente en la vida, con optimismo y alegría de tu mano llegaras muy lejos ya que tu mente se encontrará liberada de problemas o angustias y esto es realmente bueno para ti porque, aunque no lo creas tu alma estará cargada de paz y tranquilidad.

En el Amor

“Estarás más contento que un ocho” Es lo que el Arcano Menor 8 de Copas quiere decirte en este aspecto de tu vida. Si estás soltero; vas a tener contacto con los demás de manera afectiva y armónica, lo que quiere decir una sola cosa y es que posiblemente consigas el amor más rápido de lo que canta un gallo.

En la Salud

Si últimamente te has estado sintiendo algo enfermo o tu estado de salud está algo complicado ¡No te desesperes! Con el amor, cariño y buenas vibras de las personas que te entornas vas a sanar sin darte cuenta.

En el Trabajo

Tienes el intelecto y la manera en que aplicas las cosas justas en tu negocio o trabajo por tal motivo vas a lograr todo aquello que te propongas con éxito ya que mantienen un dominio para organizar y equilibrar los proyectos o ideas en tu sitio laborar.

En el Dinero

Gracias a la manera en que llevas la vida siendo una persona intelectual, justa, con la verdad por delante y sobre todo equilibrada es que las puertas del éxito se te abren y ¡Si! Vas a recibir abundancia, éxito y prosperidad.

¿Qué significa “Ocho de Copas” invertido?

En lo Espiritual

tendrás ausencia de armonía por lo que posiblemente se te complicaría obtener la estabilidad y la paz que tanto tu alma necesita y exige a gritos ya que te estás ahogando por las preocupaciones y no ves lo hermoso que es la vida.

En el Amor

Si no tienes armonía en tu vida es lógico que vas a tener la incapacidad para ser feliz ¿O no? Entonces para poder equilibrar tus emociones debes tratar todo lo posible por encontrarla, aunque el arcano me revela cómo se te hará difícil hallarla, mi consejo es ¡No te canses de buscarla!

En la Salud

Las preocupaciones son un problema muy grave para nuestra salud y en tu caso, esto no te permite gozar de la misma ya que simplemente no comes a la hora o comes mal y esto termina afectando tu salud mental y física especialmente tu estómago ¡Ten cuidado!

En el Trabajo

Frecuentes problemas en tu trabajo. No logras entenderte con tu jefe o compañeros de trabajo, en realidad no logras entenderte contigo mismo y esto afecta todo tu círculo social y laboral. Si no pones empeño de tu parte correrás el riesgo de perder tu empleo.

En el Dinero

No mantienes una cosa concretada en tu vida, es decir que últimamente te encuentras desequilibrado en tu vida por lo que es evidente que esto afectará tu ámbito laboral y si esto pasa no se verá producción de dinero.

La carta “8 de Copas” se encarga de revelarnos todo aquello que tenga que ver con la armonía, equilibrio y preocupaciones de nuestras vidas por lo que nos da a entender que es un arcano positivo como negativo, pero jamás dejando la reflexión a un lado.