Significado de las cartas del Tarot “Nueve de Oros”

Conoce todo sobre la carta del Tarot “Nueve de Oros”. Foto: Pinterest

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Nueve de Oros”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Nueve de Oros”

Como podrás notar hay 9 monedas en la carta, pero una está encerrada entre las ramas. Según la interpretación de la misma, esto nos quiere decir que todos los aspectos de tu vida se bloquean por lo que te conduce al fracaso.

Luego podemos apreciar unas flores que nos motivan y dan a entender de que no todo está perdido y que con constancia podrás salir de ese hueco en el que estás metido para empezar a ver una salida llena de logros satisfactorios.

Descripción de la carta “Nueve de Oros”. Foto: Pinterest

¿Qué significa “Nueve de Oros”?

Este arcano pertenece al grupo de serie de “Oros” lo cual está directamente relacionado con el elemento “Tierra” invitándonos a tener un análisis de “Sensación” puesto a que debes manejar un pensamiento menos codicioso y un poco más humilde para poder alcanzar todos tus sueños con la verdad y la sabiduría.

Por tal razón esta baraja en medio de su predicción se enfocará en hablarnos de manera muy negativa pero siempre reflexiva sobre todo aquello que tenga que ver con:

Constancia

Dinero

Fracasos

Otro punto importante que debes entender es que el significado de esta carta del Tarot en el palo del tarot corresponde al Arcano Mayor “El Ermitaño” ya que no solo se vinculan por tener la misma enumeración, sino que también ambas nos indican la constancia de las personas que pueden llegar a tener en los momentos más difíciles de sus vidas.

¿Qué significa “Nueve de Oros”? Foto: Pinterest

¿Qué significa “Nueve de Oros” al derecho?

En lo Espiritual

No te sientas afligido por el hecho de que las cosas no te estén saliendo del todo bien; recuerda que si tu no haces algo para surgir en la vida nada ni nadie lo hará por ti. Trata de encontrar la salida a tus problemas y así obtendrás no solo buenos resultados, sino que también te sentirás bien contigo mismo.

En el Amor

Vas a fracasar en el amor indiferentemente de que estés dentro de una relación o te encuentres soltero. Si tu caso es la soltería, vas a salir con una persona que crees ser la correcta, pero eso no será así ¡No te ilusiones tanto y observa el pensamiento de la futura pareja!

En la Salud

Corrige tus problemas y purifica tu alma para que no perturbes más tu salud mental; de ser así no habrá prosperidad ni paz interior en tu vida teniendo como resultado insomnio y mala alimentación que terminarán afectando tu salud física.

En el Trabajo

Si te encuentras desempleado, te costará encontrar un buen trabajo digno para costear tus gastos. Aunque el Arcano Menor “9 de Oros” me revela que si sigues teniendo fe y constancia posiblemente encontrarás no solo un trabajo digno, sino que tendrás la capacidad de emprender tu propio negocio.

En el Dinero

¡Mala racha! Vas a tener poco dinero en los próximos meses, de hecho, lo que generes será solo te servirá para asegurar los gastos básicos y sobrevivir. Por tal motivo, no derroches en cosas innecesarias y ahorrar todo lo que puedas.

"Nueve de Oros", carta del Tarot. Foto: Pinterest

¿Qué significa “Nueve de Oros” invertido?

En lo Espiritual

Con solo pensar que no tienes dinero te perturba y el hecho de que te perturbes no tendrás paz a tu alma.

En el Amor

Un amor interesado te dejara por falta de dinero o a su vez, la persona que tanto quieres tener a tu lado no te prestara ni mínima atención ya que no tendrás lo suficiente como para invitarla a salir.

En el Trabajo

Se te cierran las puertas en lo laboral, esto quiere decir que posiblemente no vas a conseguir empleo y si tienes uno lo vas perder por lo que posiblemente te verás en una situación difícil y en bancarrota.

En el Dinero

Lamento decirte que vas a pasar por una mala racha durante mucho tiempo ya que vas a tener dificultades económicas bien sea porque no tienes empleo o porque derrochas el dinero en cosas innecesarias que te quedaras pagando solo deudas.

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “Dos de Oros”

����Descubre cuál es el significado detrás de los sueños en que apuñalas a alguien, ¡es espeluznante!������https://t.co/uhFUBPRLtN — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) July 13, 2020

El Arcano Menor “Nueve de Oros” es una carta que se encarga de revelarnos tanto el presente como el futuro hablándonos del fracaso y del dinero. Pero; también nos habla de la constancia, esto quiere decir que esta maravillosa carta cuando nos sale en sentido derecho nos ayuda a reflexionar viendo la vida en otro punto diferente y es que con perseverancia podemos salir de cualquier situación que se nos pueda atravesar y seguir adelante.

Si quieres conocer más sobre las cartas del Tarot, te recomendamos el canal de YouTube de Luna Goddess.

Con información de significadodeltarot.com