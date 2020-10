Significado de las cartas del Tarot “Nueve de Espadas”

Descubre que significa las cartas del Tarot "Nueve de Espadas". Foto: numentarot.com

Descubre que tienen para ti las cartas del Tarot, sí, ¿qué significado tiene el arcano menor ¿Nueve de Espadas?, aquí te revelamos lo que nos dice la lectura cuando aparece en tu tirada, ¡te vas a sorprender!

Descripción de la carta “Nueve de Espadas”

En esta carta se encuentra una mujer que sostiene su cabeza con sus dos manos mientras está sentada sobre una cama, por la forma en que se encuentra se podría pensar incluso que despertó de una pesadilla, pues se nota asustada, ya que lo que transmite es miedo, ansiedad, molestia e incluso se podría decir que está llorando.

Detrás de esta mujer se encuentran 9 espadas colgadas, mientras que en la base de la cama está tallada la escena de un duelo, la cual marca una derrota contundente.

Además, en la carta “Nueve de Espadas”, también se muestra una colcha sobre la cama que está decorada con rosas y algunos símbolos de la astrología que señalan de alguna manera que ya sea en gran o menor medida todos enfrentamos alguna vez en la vida momento de dolor y angustia.

¿Qué significa “Nueve de Espadas”?

El significado de la carta es negativo, pue slo es en sí misma, pues su augurio indica que pronto tendrás terribles momentos de angustia, la cual estaría surgiendo de pensamientos no positivos que tienes sobre tus capacidades y acciones, de ahí que también predice situaciones de paranoia que podrían no tener un fundamento claro, y que incluso se podría reflejar en aislamiento, insomnio, depresión, soledad y miedo, así que ten mucho cuidado y no alejes a quienes se preocupan por ti, sino por el contrario búscalos para que te brinden su ayuda.

¿Qué significa “Nueve de Espadas” al derecho?

En lo Espiritual

Te sentirás atraído por el aislamiento temporal, así que tendrás que buscar en tu interior para regresar la paz espiritual que tanto necesitas, de ahí que retomarás tu fe hacia una fuerza ancestral o sobrenatural, se te recomienda disminuir la angustia mental con ayuda de un profesional.

En el Amor

Necesitarás estar solo por un tiempo, pero debes ser cuidadoso, en realidad ahora mismo no es muy buen momento para tomar distancia de las personas que amas, incluso si llegas a pasar mucho tiempo de esa manera podrías caer en depresión, separación de tu familia e incluso vivir un divorcio.

En la Salud

Ten mucho cuidado, podrías padecer pronto de enfermedades mentales, adicciones o vicios de los que podrás salir solo si te centras en superarlos, ten cuidado de no auto medicarte, mejor acude con un profesional, para que evites crear dependencias, ¡cuídate!

En el Trabajo

Ten paciencia, puede que varios proyectos o negocios tarden en materializarse, en parte porque te has mostrado egoísta con tus compañeros, ya que no has querido compartir conocimientos con tus colegas.

En caso de que estés desempleado, te entrarán ganas de buscarlo, y eso estará muy bien, ya que te dará tiempo de distraerte, así que ¡sal y aprovecha el tiempo fuera!

En el Dinero

Evita derrochar tu dinero, solo así podrás tener tranquilidad en tu vida, en especial evita los créditos bancarios, mejor tomate un tiempo para poder pensarlo mejor y aventurarte a realizar negociaciones mucho más acertadas.

¿Qué significa “Nueve de Espadas” invertido?

En lo Espiritual

No tienes la mente clara, así que tus ideas no podrán dar buenos resultados, ya que tampoco son confiables, así que pide ayuda de un profesional para encontrar un equilibrio y tomar mejores decisiones.

De igual manera esta carta te sugiere retrasar tus compromisos, ya que como no tienes un pensamiento equilibrado en este momento podrías caer en serios conflictos.

En el Amor

Pronto sabrás que alguien lastimó tu confianza, así que tendrás desconfianza y eso te llevará a romper relación con tus amigos y parejas, así que en caso de que estés soltero evita entrar en un romance nuevo porque en este momento estarás desconfiando de todos, y eso impedirá que comiences una relación sólida.

En la Salud

Cuida mucho tu salud, puede que en este momento no estés feliz con tu cuerpo, pero la opción no es que implementes tratamientos inventados, necesitas acudir al médico para que te pueda orientar sobre lo que puedes hacer para cumplir con tus objetivos, así que no te descuides, opta por tener una alimentación mucho más saludable.

En el Trabajo

Toma el papel protagónico en tu trabajo, procura cumplir con todas tus responsabilidades, pues pronto podrías tener un viaje de negocios que pudieras terminar aplazando debido a que tienes muchas inseguridades, especialmente cuando se trata de las alturas.

En el Dinero

En estos momentos no te está yendo bien con la economía, es posible que estés olvidando que tienes muchas deudas por pagar, además advierte que no prestes dinero en ese momento, ya que podrían estafarte y eso te pondrá en una posición todavía mucho más precaria.

