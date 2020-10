Significado de las cartas del Tarot “Nueve de Copas”

“Nueve de Copas”: Significado de las cartas del Tarot’ | La Verdad / pinterest

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Nueve de Copas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Nueve de Copas”

Como puedes notar lo que más realza son las copas que se encuentran organizadas en columnas y filas esto significa que la carta en medio de su predicción nos indica la perfección y el orden con que debes llevar la vida de hecho, si te encuentras desorientado este increíble naipe te ayuda a corregir para que purifiques tu vida y puedas llevar un mejor estilo de vida.

Por otra parte; las ramas que se encuentran alrededor de las copas significan el surgimiento, evolución o triunfo tanto de la vida como del amor, aunque sientas que perdiste las esperanzas, ellas te darán las fuerzas necesarias para que puedas purificar tu alma.

Entonces, si detallas los colores se puede ver que todo se relaciona ya que el amarillo, rojo, y azul nos habla de todo aquello que tenga que ver con tu felicidad, optimismo, luz en tus proyectos o acciones, éxitos, generosidad, purificación, entendimiento, amor y pasión.

Descripción de la carta “Nueve de Copas” foto: pinterest

¿Qué significa “Nueve de Copas”?

De acuerdo a su enumeración es una carta dinámica que simboliza la perfección y que además de esto se encarga de corregir y purificar tu vida por medio de reflexiones ya que tiende a profundizarse en su mensaje para que todo tome un ritmo bien sea prolongado o mas lento. Es por ello que se relaciona con el Arcano Mayor “El Ermitaño”. De manera general, este arcano nos hablara de todo aquello que tenga que ver con:

Alegría en soledad.

Tristeza.

Afecto.

Asociaciones.

Orden.

Pero, su figura también nos da una predicción más optima o mas cercana a la realidad de tu consultante así que presta mucha atención porque a continuación, te voy a presentar la carta para que la detalles y junto conmigo puedas analizar su mensaje oculto.

Qué significa “Nueve de Copas” Foto: Pinterest

¿Qué significa “Nueve de Copas” al derecho?

En lo Espiritual

Anuncia alegría en soledad, es decir que poseerás la virtud de disfrutar de tu propia intimidad por lo que se te hará fácil hallar la paz, estando solo o acompañado. Si tienes problemas con tu ser interior ¡No te preocupes! Pronto tu alma va a estar tranquila y serena.

En el Amor

El que estés soltero te hará sentir una sensación de libertad, armonía y paz contigo mismo. Si se te presenta en la vida el amor lo dejaras pasar pues, así como estas, estarás bien, aunque debes dejar de cerrarte y darte una oportunidad, después de todo el estar enamorado no es nada malo ¡No sientas miedo en buscar la estabilidad en pareja!

En la Salud

Vas a superar las dificultades que se te presenten y gozaras de una buena salud, pues el arcano me anuncia bienestar para ti ya que eres una persona muy meticulosa en cuanto a la alimentación y energía física se trate ¡Sigue así! Veras que siempre estarás lleno de fortalezas.

En el Trabajo

Vas a saber manejar las dificultades que se te vayan a presentar en tus asuntos laborales por lo que tu trabajo será gratificante, así mismo vas a tener viajes o asociaciones en el extranjero.

En el Dinero

Llegaran buenos tiempos a tu vida en donde disfrutaras no solo del bienestar emocional sino también del material. Es decir, que tendrás una vida segura, armónica y de la mano de los recursos materiales a tu alcance que es algo sumamente importante.

¿Qué significa “Nueve de Copas” al derecho? foto: pinterest

¿Qué significa “Nueve de Copas” invertido?

En lo Espiritual

¡La soledad te está matando! Pues vives en medio de una falsa “libertad” y no me digas que no porque no estamos aquí para tapar el sol con un dedo. O dime ¿Por qué te sientes a disgusto con la vida? No hallas la paz ¿Verdad? Esto viene a raíz de lo que te estoy diciendo.

En el Amor

La carta me predice que alguien te hará daño y desde entonces no crees en el amor, por ende, no te das una oportunidad ya que te ves en medio de un sentimiento de tristeza, dolor o herida profunda y por esta razón no avanzas en tu vida ¡Deja de ver el mundo en tu contra! Porque la verdad, no todos somos iguales y el hecho de que una persona de tu pasado te dañara no quiere decir que alguien más lo haga.

En la Salud

Ten cuidado con tu salud mental. Aunque no lo creas la depresión no solo afecta tus emociones o estado de ánimos también atenta con tu mente y esto puede llegar a hacerte perder la cordura. Te recomiendo buscar la manera de despejar tu mente realizando un ejercicio como el yoga, leer un libro o salir con amigos que te empujen a activar esas energías que perdiste.

En el Trabajo

El simple hecho de que no hagas las cosas con optimismo o determinación haces que no solo tu vida sea un caos si no también tu aspecto laboral ya que estas muy desorganizado y esto te traerá problemas con tu jefe por lo que si no empiezas a organizarte vas a cometer errores que te costaran tu empleo.

En el Dinero

Vas a tener una perdida de dinero o a su vez de material ¡Ten cuidado! Puede ser a causa de un error que tu mismo cometiste al asociarte con una persona equivocada o simplemente a causa de tu falta de organización.

Es una de las cartas que simbolizan la perfección en todos los aspectos de vida ya que se encarga de corregir y purificar la vida de tu consultante a través de reflexiones para que este tome un ritmo de vida diferente sin importar que sea rápido o lento solo debe cambiar para bien.