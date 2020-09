Significado de las cartas del Tarot “LA TORRE”

La Torre: El significado de las cartas. Foto: ltkcdn

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “LA TORRE”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “LA TORRE”

Como podrás apreciar, allí se ilustra el arquetipo de La Torre de Babel, una torre de forma rectangular con tres ventanas que representan La Santísima Trinidad recordando las tres fuerzas espirituales (Padre, Hijo y Espíritu Santo).

De esa torre, caen dos personas una que representa al soberbio que cae por delante de la torre es el que da la orden para construirla y la otra se derrumba por detrás representando al que obedece y la construye. Ambos, son insaciables de poder por lo tanto reciben el mismo castigo y caen de la torre con su propósito destruido.

En la parte superior de la torre figura una corona, la cual es destruida por el rayo para que adquieras razón y actúes con conciencia en todos tus espacios. Esta desprende partículas de colores que significan un conjunto de ideas positivas que caen conjuntamente con estas dos figuras para purificarte y renovarte que al caer te cargarán de las mejores energías para salir de las dificultades.

Estas partículas son de varios colores, el rojo representa la fuerza espiritual que te invita a tomar acción de inmediato, el azul que seas obediente a las órdenes celestiales para que hagas lo correcto y el blanco representa la pureza que debe tener cada uno de tus propósitos totalmente renovados.

La hierba verde significa que aunque no alcances tu propósito, sí los direccionas nuevamente podrás obtener el fruto o éxito deseado en un largo periodo de tiempo.

Las ventanas de la torre son la santísima trinidad. Foto: pinterest

¿Qué significa la carta “LA TORRE”?

Esta carta significa que muchas de las metas que nos centramos en realizar, no logramos alcanzarlas si el creador no lo permite, bien sea benigno, egoísta o ambicioso.

Su oportuna intervención divina, es un mensaje que exige cambiar la forma de pensar y renovar cada proceder, esto se debe bien sea porque no son convenientes o porque simplemente te llama a reestructurar cada acción para tu beneficio y crecimiento como persona.

Te sugiero, estar muy pendiente cuando realices la interpretación de la carta, ya que este arquetipo con sus signos y códigos cambia su significado en la interpretación, dependiendo en la posición que ocupa la carta en la tirada y si sale al derecho o invertida.

Exige la forma de pensar. Foto: Pinterest

¿Qué representa esta carta?

Es una carta que recuerda la leyenda de un antiguo templo (Torre) de Babilonia que fue construido por la arrogancia y la ambición del hombre por llegar hasta donde se encuentra el creador del universo y comunicarse directamente con él, pretendiendo alcanzar su poder divino. Pero; Dios no se lo permitió y derrumbó la torre.

Te cuento, que esta carta cuando sale invertida enfatiza más los fracasos, las rupturas, los finales sin darle cabida al cambio de dirección para mejorar, es decir no te permite explorar un nuevo camino que te dé resultados concretos y provechosos.

Es la torre de Babilonia. Foto: Pinterest

¿Qué significa “LA TORRE” al derecho?

En lo Espiritual

Te lo voy a explicar de la manera más sencilla, representa un escarmiento celestial o un castigo otorgado por el creador por tus acciones y procedimientos en la vida. Por lo tanto, ¡Tendrás que reflexionar para que puedas equilibrar lo espiritual con lo terrenal!

En el Amor

Esta carta destaca una separación rotunda que dará paso a una nueva y esta surge de manera inesperada y satisfactoria. También, expone una serie de conflictos que emergen en tu relación causando una ruptura definitiva o puede tratarse de una crisis que estás atravesando en tu matrimonio o unión y este arcano te hace un llamado para que reflexiones y aclares tus sentimientos.

En la Salud

No se observan amenazas o dificultades en la salud, solo debes ser más prudente para que no estés involucrado en accidentes o que el descuido te lleve a incurrir en factores de riesgo o de algunas enfermedades que puedan perjudicar tu estado físico o mental.

En el Trabajo

No te aflijas si sale esta carta, pues una despedida laboral abre nuevas puertas laborales más fructíferas como: cambio de trabajo, fin de un proyecto.

Por otra parte, los trabajos injustos donde te explotan ¡Se acaban! y si el trabajo que tienes satisface tus expectativas, presenta a tu superior el logro y los alcances de tus metas y objetivos.

En el Dinero

¡Termina ya con esas opciones que usas para estabilizarte económicamente! porque si no has logrado aumentar tu capital en un largo tiempo, ya no lo lograrás.

Busca otras iniciativas más significativas, reales, decentes y directas que te lleven a la independencia económica. ¡El dinero se gana con trabajo y esfuerzo! por lo tanto, no obvies el mandato divino de “No hurtar” porque puedes terminar muy mal socialmente y te costará levantarte.

¿Qué significa la torre al derecho?

¿Qué significa “LA TORRE” invertida?

En lo Espiritual

No se visualiza equilibrio alguno en lo espiritual, por lo tanto se observa un temor infundado por un supuesto mal que te atormenta. También, se presenta un riesgo espiritual a causa de una perturbación de magia negra; te sobrevaloras en exceso o simplemente no te valoras para nada.

En el Amor

¡Es definitivo el final de la relación! ya no hay vuelta atrás, así busques diferentes herramientas para mejorarla, pierdes tu tiempo porque ya está agotada. Al igual que la amistad, esta carta señala que se desvinculan los lazos amistosos en definitivo.

Ahora bien, si eres de esas personas celosas, puedes llegar a ser enfermizo y obsesivo, por lo tanto esto trae como resultado: una relación fracasada.

En la Salud

Si llevas un estilo de vida desordenado con hábitos y costumbres fuera de los parámetros que se exigen para estar sano ¡Entonces no te quejes! Es momento de que enfrentes el estrés, debilidad y la presencia de enfermedades que atentan contra tu salud mental, física y sexual.

Por otra parte, este arcano muestra que estas sujeto a los accidentes. Así como también indica la presencia de un aborto o se muestran serias complicaciones en el parto. Envejecerás antes de lo previsto.

En el Trabajo

En este aspecto te sentirás repentinamente atacado por tus superiores, pues te forzaran a aceptar la jubilación antes del tiempo previsto. Del mismo modo, esta carta muestra que te despedirán sin opción a réplica.

Por otra parte, estarás tan desilusionado que no buscarás otras alternativas de trabajo y en el caso de que estés trabajando, esta carta refleja problemas de salud y tendrás que terminar tu labor de por vida.

En el Dinero

Se visualiza escasez de dinero imperante, los negocios llegarán a la quiebra total, en pocas palabras ¡Reina la pobreza extrema! Pues, el dinero que tenías invertido se esfuma o lo pierdes sin saber su destino ¡Ten cuidado con un robo! Te quitaran todo el dinero que tienes.

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “LA TEMPLANZA”

Descubre cómo te irá en este día de acuerdo con la lectura de las cartas del #Tarot ������https://t.co/aS9VxWGBDb — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 1, 2020

Esta carta quiere decir que todo apunta hacia el colapso total, se destruyen tus esfuerzos y que se acerca un final no satisfactorio para ti. Te invita a la reflexión para que cambies el rumbo de cualquier situación de tu vida porque si continuas haciéndolo de la misma manera, no vas a tener éxito.