Significado de las cartas del Tarot “LA TEMPLANZA”

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “LA TEMPLANZA”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “LA TEMPLANZA”

La imagen central, esta es una mujer que lleva alas de color amarillo representando un ángel que con su luz ilumina o aclara la existencia universal. El color rojo y azul en su vestido relaciona la acción con lo espiritual. Lo que significa que debes comportarte social e individualmente siguiendo las normas o principios inspirados por el creador y la sociedad.

Esta mujer se encuentra vertiendo una sustancia líquida, cuya acción representa la templanza de la energía espiritual, la materia, el pensamiento, la razón y el sentimiento de las personas. Utiliza dos jarras una roja y otra azul que simboliza tanto la acción y la pasión como el entendimiento, la sabiduría y la espiritualidad para lograr su firme propósito.

Como nota: Esto significa que la persona por sí sola no logra la virtud de la templanza, que para ello es necesaria la intervención divina para regenerarse interiormente comenzando por la formación de valores o principios morales que lo orientaran hacia el equilibrio o la armonía en todos tus planos existenciales.

El símbolo que lleva en su frente es la figura del sol que representa el discernimiento o la sensatez como fortaleza para avanzar hacia la armonía que necesitas para que puedas vivir mejor.

¿Qué significa la carta “LA TEMPLANZA”?

¿Ya has detallado la imagen? Te explico que el significado de su simbología se relaciona con la acción de su nombre “Templar” que se refiere a suavizar, atenuar, entibiar o aplacar las emociones, sentimientos y placeres para poder desarrollar la existencia humana de la mejor forma posible.

Te estarás preguntando ¿Y qué es la Templanza? Pues, su significado apunta hacia la cuarta virtud cardinal que indica moderar los deseos y placeres así como también el usar equilibradamente todo lo que el hombre ha creado, por lo tanto es una carta activa en el tarot porque difunde el saber, reforma y depura.

¿Qué representa esta carta?

Considerando estos preceptos iluminados por un ser superior, el arquetipo que representa es la “Armonía” que se logra iniciando desde lo personal con un autocontrol que sugiere hacer uso de la calma, reflexión, paciencia, comunicación, adaptabilidad, dulzura, tolerancia y en lo social insinúa solidaridad, confianza, reconciliación, cooperación, receptibilidad.

Esta virtud moral es esencial en la persona para que la humanidad pueda mantener la unión o el equilibrio entre los polos opuestos que puedan surgir tanto en la materia, lo físico así como también en lo espiritual.

Ahora bien, esta carta puede ser representada en la sociedad por un representante religioso, psicólogo, doctor, sociólogo, madre o toda aquella persona que es capaz de contribuir a mantener la paz y la armonía.

¿Qué significa “LA TEMPLANZA” al derecho?

Espiritual

En este plano se puede notar con la ayuda del creador que has logrado tu paz interior y que has puesto de tu parte para formarte, evolucionar, en tal sentido que te has regenerado y renaces con un nuevo espíritu ¡En hora buena!

Amor

Disfrutarás de un gran ambiente cargado de armonía y paz con tu pareja, con tus familiares y amistades. La comunicación es fluida y positiva tanto así que estarán plenamente compenetrados en metas y compromisos comunes.

Si estabas pensando en casarte, es el momento porque la relación se fortalece con valores afectivos, morales, religiosos y se consolida la unión.

Salud

En este espacio de tu vida se proyecta equilibrado tanto en lo físico como en lo mental. En caso que hayas presentado dolencias y quebrantos te destacarás en la auto sanación con nuevas alternativas para lograr tu vitalidad y renovación física.

Trabajo

En el trabajo estarás feliz, porque se logran todos tus propósitos y metas. Excelentes relaciones comunicativas con tus superiores y compañeros laborables, tanto así que apoyarán tus decisiones en cualquier proyecto.

Dinero

Es momento de actuar con sensatez y prudencia para realizar inversiones o emprender cualquier trabajo que te propongan. Serás precavido con tus ahorros, no los malgastarás en cosas innecesarias, tanto así que pondrás en marcha tu proyecto de ahorro para concretar tu estabilidad financiera.

¿Qué significa “LA TEMPLANZA” invertido?

Espiritual

Eres una persona demasiado testaruda y terca como ninguna ¡Aprende a dejarte ayudar! Eres demasiado duro hasta contigo mismo y así no vas a tener armonía ni paz.

Amor

No hay armonía en tu relación ¡Estás en caos! Por lo que es notorio que estas conllevando una relación algo infeliz, hay tensión y mayormente no se comprenden entre sí por lo que esta carta revela una posible separación.

Si eres soltero ¡No viene Cupido a flecharte! Pues, eres una persona que en estos momentos de tu vida te encuentras inestable y antipático ¿Crees encontrar el amor con esa personalidad? ¡Cambia!

Salud

Lamentablemente esta carta no revela algo bueno para ti en esta posición porque en ella vas a encontrar un mensaje que no te gustará mucho y es que no estás gozando de buena salud, de hecho muestra algún tipo de enfermedad que es incurable por lo que se te aconseja que acudas al médico lo antes sea posible.

Trabajo

Estas muy flojo en el ámbito profesional por lo que tendrás ciertos problemas en tu trabajo. Por otra parte, esta carta muestra que se te cerraran las puertas pero con optimismo y paciencia podrás lograr lo que te propongas ¡Dale tiempo al tiempo y deja la impaciencia!

Dinero

Esta carta revelará para ti en esta posición que no es momento de invertir o realizar una negociación ya que pueden terminar bruscamente o simplemente en conflictos. También muestra que necesitas ahorrar porque llegará un momento de tu vida que te hará falta el dinero.

Esta carta indica que el líquido que se traspasa de una jarra a otra simboliza “progreso o evolución sin dificultades” Así que no debes preocuparte ya que las cosas van iluminadas y guiadas por buen camino.