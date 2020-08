Significado de las cartas del Tarot “LA RUEDA DE LA FORTUNA”

La Rueda De La Fortuna: el significado de las cartas del tarot. Foto: aliciagalvan

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “LA RUEDA DE LA FORTUNA”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “LA RUEDA DE LA FORTUNA”

Como ves, este arcano tiene una rueda con seis radios, por lo que esto representa el movimiento; es decir el transcurrir de todas tus acciones que determinan tu existencia, un ciclo sin inicio ni final.

La base le sirve de soporte a la rueda, la fija para evitar que se desplome con el movimiento y el sobrepeso. Te permite intuir que el destino de cada persona está posicionado, tiene su lugar en el campo físico, mental y también en el espiritual ya que se ve interceptado por una fuerza superior que garantiza su curso.

Del lado derecho de rueda, en el pilar derecho de la base puedes encontrar una manivela de color blanco incompleta, lo que sugiere que un ser supremo que no conoces maneja tu destino que es un misterio por descifrar. Esta fuerza espiritual le da continuidad si te conviene o la detiene si no es provechoso para ti.

Descripción de la rueda de la fortuna. Foto: Pinterest

Las figuras a su lado

Por consiguiente; se pueden apreciar 3 figuras, una tiene la forma como de un mono que va descendiendo en la rueda con sus patas enredadas en ella, esto trata de decir que eres una persona que siempre te dejas llevar por los demás y por las circunstancias que te presenta el destino, eso te hace un individuo con poco intelecto en decadencia.

Por otra parte; hay un conejo que por su propia fuerza e iniciativa escala la rueda definiendo el progreso, te destaca como una persona independiente, emprendedora capaz de desenvolverse por sí mismo con sus habilidades y destrezas.

Encima de la rueda, puedes observar una figura misteriosa de color azul (esfinge) que para algunas interpretaciones tiene significado espiritual; representa un demonio destructivo que atrae la mala suerte y para otras puede significar el equilibrio entre tus emociones y acciones para que te detengas ameditar, descifres algunos acertijos de la vida y evoluciones con tu crecimiento personal ante cualquier circunstancia.

Así como también lleva consigo una espada, sobre su hombro con la punta dirigida al firmamento para anunciarte la riqueza y una corona de color amarillo avisándote que eres afortunado y que has logrado tu propósito con tu pensamientos razonado y equilibrado.

Como puedes notar la superficie donde se encuentra la rueda es de color marrón y libre de objetos o especie viviente lo que significa que debes maniobrar en tu destino con mucha sensatez para que puedas obtener el fruto que deseas.

También puede reflejarse como una persona de gran avaricia por lo material. Foto: Pinterest

¿Qué significa la carta “LA RUEDA DE LA FORTUNA”?

Este arcano es una carta dinámica y en cuanto a su arquetipo, incorpora al tarot una persona con suerte en todo lo que se propone, dispuesta al cambio con nuevos conceptos o principios para tratar cualquier situación o persona. Puede representar un jugador, un accionista, un analista de mercado entre otros.

Se encarga de reflejar la manera en que vas adquiriendo las metas que te propones bien sea rápidamente o lentamente, en progreso hacia el triunfo o en descenso, destinada al fracaso. También revela las sorpresas que te puede dar el destino “La vida es un boomerang” por lo que esta carta representa el ciclo de tu vida ¡Ten cuidado con eso!

Bueno, ahora que sabes el arquetipo del arcano, es momento de que interpretes esta carta con la simple vista ¿Y cómo? pues, como todas las cartas también puedes deducir su significado por medio del lenguaje simbólico que ofrecen las imágenes que están allí y a continuación te la muestro para poder proceder explicarte cada una de ellas.

Significado de la rueda de la fortuna. Foto: Pinterest

¿Qué representa esta carta?

Esta carta representa buenas vibras, importantes cambios bien sea positivos o reflexivos, así como también sorpresas que se avecinan, ósea, todo saldrá de manera positiva por lo que a continuación te explicaré su interpretación en diferentes planos de tu vida alcanzando obtener la información que deseas consultar.

¿Qué significa “LA RUEDA DE LA FORTUNA” al derecho?

En lo Espiritual

Esta carta se encarga de mostrarte que las cosas que pasan en tu vida no suceden porque sí, por lo que debes asumir las consecuencias de tus actos pero ¡No te alarmes! Solo debes analizar el destino; empezar por aceptar o tratar de modificar las cosas si es conveniente, tomarlo como una experiencia más de tu vida.

En el Amor

Si eres de esas personas que están solteras entonces, déjame decirte que en el amor esta carta se encarga de mostrarte cómo una persona va a cambiar tu vida con intensidad y pasión.

Ahora si tienes una relación ¡No te asustes! Esta carta te revela cambios positivos con tu pareja ¿Y cómo? Bueno, empezará a reinar la pasión tanto en lo sentimental como en tu día a día con tu pareja.

En la Salud

La carta se encarga de revelarte una buena vida llena de energía con muchas ganas de vivir pero, si estás presentando algún cuadro de salud no muy bueno ¡No te preocupes! Porque este arcano te va a señalar que presentarás mejoría rápidamente.

En el Trabajo

¡Buenas noticias! Sí, vas a recibir buenas nuevas después de tanto tiempo de mala racha te van a notificar de un empleo o vas a subir de cargo por lo que es momento de hacer las diligencias de buscar empleo si no tienes trabajo.

En el Dinero

Si tienes una buena racha con el dinero debes ahorrar y empezar hacer gastos necesarios; si te gustan los juegos de azar ¡Es tu momento! Porque esta carta te muestra que puedes tener buena suerte y fortuna para ti.

¿Qué significa la rueda de la fortuna? Foto: Pinterest

¿Qué significa “LA RUEDA DE LA FORTUNA” invertido?

En lo Espiritual

¡Debes cambiar si o si, esos sentimientos que te atan! No debes andar por la vida lleno de resentimientos, impotencias o que no controles las situaciones que se te presentan en la vida.Es momento de que te empieces a preguntar ¿Qué debo hacer para empezar a mejorar esta situación que me tiene así? Es por eso que debes incentivarte a sacar tus negatividad porque esta carta muestra que por causa de tu personalidad no tienes paz contigo mismo.

En el Amor

En el caso de que estés soltero, esta carta te muestra que en estos momentos te encuentras confundido entre tus ideas y pensamientos por lo que ¡No es buen momento de buscar pareja! Hasta que no empieces por aclarar tu vida.

Si tu situación es diferente y tienes pareja, el arcano de la rueda de la fortuna refleja que hay un tercero que se está tratando de meter en tu relación por lo que debes tener el ojo puesto con tu cónyuge, del mismo modo esta carta te indica que vendrán cambio no muy buenos en tu relación pero que si juntos tratan de arreglarlo y solventarlo pueden asumir estas consecuencias y superarlo.

En la Salud

Esta carta es un arma de doble filo y más en este plano de tu vida; si en posición derecha te sale que gozas de buena salud déjame decirte que aquí muestra que puede que estés sano pero puedes llegar a tener una gran recaída ¡realiza un chequeo médico, nunca está demás!

En el Trabajo

El arcano mayor se interpreta de dos maneras, si te sale acompañada con otras cartas esto puede arrojarte cambios positivos o negativos ¡Ten cuidado con lo que haces! Puedes presenciar un cambio sorpresivo en tu trabajo que te puede llevar al fracaso por lo que si estás pensando en cambiar ¡No es el momento!

En el Dinero

¡Ni te atrevas a invertir en nada! La rueda de la fortuna indica en este plano de tu vida que no tendrás mucha suerte si te llega a salir en posición invertida, de hecho señala que puedes llegar a tener grandes pérdidas si llegas a realizar alguna inversión, de igual manera con los gastos que hagas ¡Ten precaución con esas compras impulsivas! Por lo que te aconsejo que no te angusties y tomes las cosas con calma.

El consejo que te puedo dar esta carta al respecto es que debes enfocarte en cambiar tu interior para poder salir de la mala suerte que te puede presentar esta carta, así que si deseas estar en paz contigo mismo ¡Deja de resistirte al cambio y empieza a buscar tus defectos para de esta manera puedas evolucionar!

