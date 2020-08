Significado de las cartas del Tarot “LA LUNA”

La Luna: El significado de las cartas del Tarot. Foto: enchantedlivingmagazine

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “LA LUNA”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “LA LUNA”

Si puedes observar la imagen de la carta podrás notar que tiene una luna en la que se ve ilustrada una cara pálida que significa el pronunciamiento de los aspectos desalentadores que puede tener una persona.

Por otra parte; se pueden apreciar unas gotas coloridas que en vez de descender hacia la superficie terrestre ascienden hacia el astro de la luna, esto significa que todos tus secretos o traumas psicológicos y ¿Por qué no? Tus problemas, todos estos son captados por este arcano para revelarte de una manera u otra tus malas actitudes.

Seguramente te preguntaras ¿y esos perros que aparecen? ¿Y el cangrejo en el medio? ¿y esos castillos? Pues te explico, los perros significan que se encargan de vigilar y orientar a la luna de su camino orbital pero a pesar de eso le teme a la luna por lo que esto representa el temor.

Como sabes el cangrejo camina hacia atrás, por lo que en la carta representa temor a enfrentar las cosas con valentía y por miedo a eso prefieres volver al pasado en lugar de ir hacia adelante. Por otra parte, en el fondo de la carta de la luna se ven dos castillos los cuales representan lo desconocido.

¿Qué significa la carta “LA LUNA”?

Este Arcano Mayor es el número XVIII llamada “La Lune” o también conocida como “La Luna” por lo que es primordial entender el arquetipo de la carta y es que esta representa un astro el cual refleja la luz del sol, por lo que es una carta reveladora que da a conocer tus asuntos del pasado, tus secretos más ocultos o los traumas de tu vida que más te afectan y que nadie los sabe.

¿Qué representa esta carta?

¡La carta es pésima! Pero su mensaje es más problemático cuando te sale en esta posición, por lo que si te sale esta carta es notorio que las cosas que te dirá este arcano mayor no serán muy bonitas que digamos, aunque esto te puede servir para que reflexiones y empieces a cambiar. En breve te contaré a lo que me refiero específicamente:

Esta carta tiene un mensaje emblemático. Foto: elespanol

¿Qué significa “LA LUNA” al derecho?

En lo Espiritual

Eres una persona llena de miedos, engaños e ilusiones; por lo tanto ¿Crees que si sigues estancado en este hueco podrás ser algún día feliz? ¡Piénsalo!

En el Amor

Siempre tendrás problemas con tu pareja por llevar tu pasado como una cruz encima ¡eso nunca te hará feliz con absolutamente nadie! porque aparte de que no superas tu pasado vives lleno de conflictos y problemas; recuerda que el hecho de tener ciertos momentos especiales en la relación, no hará que tu cónyuge se quede callándose tu actitud ¡te vas a quedar solo si sigues así!

En la Salud

Si eres hombre o mujer ¡Debes ir al médico lo antes posible! Pues, esta carta muestra problemas de salud, especialmente en el aparato reproductor de tu cuerpo como ovarios, próstata.

En el Trabajo

Por ser una persona indecisa es que tendrás problemas hasta con tus estudios, pues el arcano mayor te habla de cambios continuos de carrera estudiantil como laboral ¡Es momento de que te organices o si no te quedaras sin nada!

En el Dinero

Esta carta muestra fracaso y muchos gastos innecesarios en tu vida cotidiana y si no paras quedarás más arruinado de lo que te puedes imaginar ¡Se prudente y empieza a ser una persona ahorrativa!

¿Qué significa “LA LUNA” invertido?

En lo Espiritual

Te encuentras muy depresivo no sabes qué hacer con tu vida; siempre aferrado a tu pasado lleno de tristeza lo cual no te permitirá ser feliz ¡Debes cambiar! Recuerda que no todo está perdido y que debemos buscar siempre la felicidad.

En el Amor

Esta carta hace mucho hincapié con problemas emocionales y todo gracias a tus inseguridades, miedos y angustias que te pueden llevar a una posible ruptura, de hecho esta carta revela tus secretos más ocultos como lo una confusión en tu identidad personal.

En la Salud

Debes estar muy alerta con esa depresión que te comente en el ámbito espiritual pues, esta puede llegar a ser muy peligrosa tanto para tu estado psicológico como para tu vida.

En el Trabajo

Esta carta muestra la traición y envidia por parte de algún compañero de trabajo, a causa de esto puedes llegar a tener muchos problemas con tu jefe. ¡Ten cuidado de quien te confías tanto en tu trabajo!

En el Dinero

Tanto al derecho como al inverso, si en la tirada esta carta te sale hablando con respecto al dinero, te mostrará “Ruinas” pues si no empiezas a ahorrar, cuando llegue el momento de los tiempos difíciles no tendrás ni siquiera para la comida.

Otro punto importante es que esta carta es 100% negativa y problemática ¡Caiga como caiga! Aunque su negatividad se acentúa más cuando este naipe sale al derecho que cuando sale al inverso. Así que, debes empezar por entender primero lo que simboliza el misterio de esta carta para de esta manera poder desarrollar un buen resultado a tu consultante.