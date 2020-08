Significado de las cartas del Tarot “LA JUSTICIA”

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “LA JUSTICIA”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “LA JUSTICIA”

Por otra parte; este naipe trae consigo una imagen que la representa una mujer la cual tiene entre sus dos pilares una energía positiva y otra negativa. Si observas un poco mejor la carta, podrás ver a la mujer que está sosteniendo con su mano derecha una espada hacia arriba y es esta la que simboliza la victoria que mientras se encuentra sentada expresa una defensa de sí misma.

Esta espada tiene un doble filo lo cual nos recuerda los actos que cometemos y que estos traen como resultado la destrucción, verdad y restauración de tu vida. Así que más te vale de que no estés mintiendo, porque esta carta te indicará que ¡debes parar! porque sino la justicia divina se encargará de ti.

Por consiguiente, si puedes notar en su mano derecha, ella está sosteniendo la balanza nada más y nada menos que de “LA JUSTICIA” la cual está preparada para pesarte y equilibrar tus emociones, pensamientos y actitudes.

¿Qué significa la carta “LA JUSTICIA”?

Para empezar, debo decirte que entre las cartas del tarot, este naipe es el número VIII la cual tiene por nombre “La Justice” o también conocida como “LA JUSTICIA” y esta se encarga de representar como su nombre lo indica “Justicia” tanto del hombre como la justicia divina.

¿Qué representa esta carta?

Para ser más explícito de lo que te dije, esta es la carta que representa todo lo que tenga que ver con la justicia de las personas. Esto quiere decir que este arcano tiene una encomienda para ti y es adivinarte los problemas legales que tendrás o puedas tener con todo lo que tenga que ver con notarías, reclamos, problemas conyugales que te reflejaran un divorcio o una separación, entre otros.

¿Qué significa “LA JUSTICIA” al derecho?

Cuando te encuentres entre la barajada y en la tirada te llegue a salir la carta de la justicia por el sentido derecho, esto quiere decir que este arcano te hablará de manera positiva y de ser así tendrá un significado valioso y reflexivo para ti.

Significado del Tarot

Este arcano te indicará que debes actuar de manera justa e imparcial para así poder devolver a tu vida lo que quizás hace mucho perdiste, como la armonía, plenitud, paz tanto en tu hogar como en el trabajo y donde quiera que estés.

En el Amor

Es momento de cambiar y reflexionar sobre ti, bien sea por algún problema que pudiste haber tenido con alguien y empezar por hacer las paces para de esta manera poder ordenar tu vida sin odios y emprender una relación sana.

En la Salud

Es importante que sepas que si este arcano te sale varias veces puede indicar que en tu vida se acerca un nuevo ciclo. En otro sentido, esta carta no representa ningún tipo de inconveniente y que todo va en un buen equilibrio.

En el Trabajo

En el caso de que quieras emprender un nuevo negocio ¡Estas en hora buena! Porque esto quiere decir que indicará un buen funcionamiento, ventas, establecimiento comercial, entre otros.

En el Dinero

Si estas por invertir en algo que sea a largo plazo, créeme que el arcano de la justicia te dice que serán seguras tus negociaciones y posiblemente disfrutarás de buenas ganancias. Es por ello que posiblemente este arcano te platicara sobre algún dinero que llegara a ti por medio de cosas relacionadas con sorteos, rifas, etcétera.

¿Qué significa “LA JUSTICIA” invertido?

Para el caso de que esta carta te salga del sentido contrario o invertida quiere decir que este arcano te hablara de manera negativa, es por ello que esta carta significara tan sencillo como “la ley del karma” y ¿Cómo así? Pues, no sé si has escuchado por ahí expresiones como ¡el que las hace la paga! Bueno, así funciona la justicia en manera invertida.

En lo Espiritual

Si has cometido una injusticia y lo has callado es evidente que esta carta te delatará y que te señalará lo perturbada que puede ser tu vida si no decides cambiar pues, nada mejor que tener contigo una paz interior.

En el Amor

En caso de que esta carta aparezca en el momento de consultarle sobre el amor, entonces te mostrará un desequilibrio sexual o sentimental que puede o durar por mucho tiempo o quizás puede ser pasajero. Del mismo modo, te puede aparecer por allí un divorcio o una separación con tu pareja por culpa de un tercero.

En la Salud

Si eres de las personas descuidadas con tu salud y te sale esta carta ¡Pon el ojo! Porque esta carta en su posición invertida expresa en el ámbito de la salud que puedes llegar a tener un riesgo de intoxicación o envenenamiento a causa de la mala alimentación o por ingerir alimentos que se encuentren en malas condiciones.

En el Trabajo

A diferencia de lo que simboliza lo positivo, esta carta indica que puedes estar en una mala racha laboral, así como también te muestra deudas y que tu negocio no va o está funcionando muy bien que digamos.

En el Dinero

Déjame decirte algo, si te sale esta carta hablándote sobre el dinero quiere decir que ¡No tientes a tu suerte! Pues, esta carta a su expresión negativa te habla sobre malas inversiones que te pueden llegar a dejar en deudas o bancarrota. Así que ¡Ni te juegues la lotería! Porque lo que harás es perder tu dinero. En fin; has podido ver a lo largo de este artículo, este arcano es muy justo y directo a la hora de interpretarse y hablarte.

