Significado de las cartas del Tarot “EL MUNDO”

El Mundo: El significado de las cartas del tarot. Foto: La Verdad / Pinterest

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “EL MUNDO”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “EL MUNDO”

La carta viene representada por una corona sostenida por un ángel y un pájaro. En el centro, una figura femenina desnuda. Fuera de la corona, a sus pies, se encuentran un toro y un león. Los animales están dispuestos cada uno en una de las cuatro esquinas de la carta.

Representan a los cuatro elementos: fuego, aire, agua, tierra, o a los cuatro evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. La figura femenina representa a El Mundo. Está cubierta con una tela roja, que significa acción. La varita que lleva en la mano nos muestra su poder. Los laureles de los que está hecha la corona significan la victoria. El león y el toro que están a sus pies representan respectivamente el poder y la fuerza el león y el toro la virilidad.

¿Qué significa la carta “EL MUNDO”?

Todo es posible para Ud., todo le es favorable, tendrá triunfos, éxitos, tiene el mundo a sus pies. Una situación en plena expansión y abierta a todo lo nuevo, que el mundo le ofrece.

Relación con la numerología

Representa al número 21 : (7+7+7) número de adivinación.

La asocian con el Sol. El 21 (21=2+1= 3). Es del elemento Agua y la estación del Invierno.

¿Qué representa esta carta?

El mundo coronado con todos a sus pies. Éxito, triunfo, suerte, victoria, realidad, premio, plenitud.

¿Qué significa “EL MUNDO” al derecho?

Amor

Boda, uniones fecundas, creación de nuevos hogares, recibirá mucho amor, le colmarán de todos sus caprichos, su pareja pondrá el mundo a sus pies. Si no conoce a nadie, va a vivir un encuentro en el que surgirá el amor pasional y cerebral.

Salud

Buenos augurios para la salud, vive una etapa pletórica de salud, si tiene algún pequeño problema se restablecerá rápidamente.

Trabajo

Vivirá un gran éxito profesional o en los estudios. Sabremos exponer sus ideas en el trabajo, las cuales les entusiasmarán y le valorarán por ello. Posible ascenso. Buen momento para cambiar de trabajo, si prefiere un cambio.

Dinero

Buen momento para las inversiones.

¿Qué significa “EL MUNDO” invertido?

Amor

Soledad buscada y distanciamiento de su pareja, no lo haga, reavive la comunicación de su vida amorosa, si no se irá alejando todo el mundo de usted.

Salud

Pequeños problemas de pulmones, bronquios o respiratorios. Cuidado con las alergias.

Trabajo

Usted no sabrá exponer sus buenas ideas o nuevos proyectos, no le entenderán y le malinterpretarán. NO es un buen momento para los cambios. NO le asesoran correctamente.

Dinero

Cuidado con los gastos y con las compras, se le irá la mano y se endeudará.

Descubre cómo te irá en este día de acuerdo con la lectura de las cartas del #Tarot ������https://t.co/DJ0A6Kg1TX — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 20, 2020

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “EL ERMITAÑO”

Esta carta habla de una persona feliz y alegre, que sabe sacar provecho de todo y venderse a sí mismo. Persona que goza de muchas cualidades y saca partidos de ello. Piensa en alguien que está lejos o una persona lejana piensa en usted.