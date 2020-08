Significado de las cartas del Tarot “EL ERMITAÑO”

El ermitaño: Significado de las cartas del Tarot Foto: Pinterest - rossana

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “EL ERMITAÑO”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “EL ERMITAÑO”

El ermitaño usualmente muestra a un anciano, de cabello y barbas blancas, algo encorvado, cubierto con un manto que normalmente no deja ver sus pies y sostenido por un largo bastón. En la otra mano levanta a lo alto un farol que va iluminando su camino.

Hay quienes dicen que no le vemos los pies porque representa que casi no se mueve de sitio o que camina en el plano espiritual, no terrenal. Por su lado, su cabello blanco significa conocimiento y sabiduría mientras que el bastón tiene 7 nudos, como el de Moisés, la persona indicada para mostrarnos el camino, así como representa los 7 días de la semana y de la creación.

El farol simboliza la guía, el conocimiento, la iluminación divina que busca guiarnos en nuestro camino. Cabe recalcar también que el hombre es lo único que vemos en la carta realmente, no hay otras figuras o elementos importantes.

Esto es importante porque la carta del Ermitaño representa la soledad, la reflexión, la introspección, la prudencia. Es el tiempo de alejarnos de eso que nos afecta y hacer un examen de conciencia, de un autoanálisis.

¿Qué significa la carta “EL ERMITAÑO”?

La carta representa la figura de un anciano andando, con el cabello blanco. Lleva un manto, un fanal que le ilumina los pasos y un bastón para apoyarse. El hecho de que no se le vean los pies representa que casi no se mueve de sitio o que camina en el plano espiritual, no terrenal. Su cabello blanco significa conocimiento y sabiduría. Su bastón tiene 7 nudos, como el de Moisés. Alguien para mostrarnos el camino y 7 días de la semana y de la creación. El fanal, la luz amarilla, simboliza el conocimiento, la iluminación divina.

Relación con la numerología

Algo peculiar también de esta carta es su relación con la Numerología. El número nueve es el de la espiritualidad, el de la paciencia, la sabiduría, la entrega, el que marca el fin de una etapa, la culminación del tiempo y del resto de los números, algo que se equipara con el Ermitaño. La culminación del tiempo y de todos los números, admite 10 combinaciones posibles, que sumadas dan 9.

¿Qué representa esta carta?

Quizá necesitamos un respiro, un cambio de dirección, bajarle algunas 'rayitas' a algo... Puede ser una especie de retiro espiritual interno, o incluso de literal escaparnos a un lado donde podamos descansar, respirar profundo y hacer esa introspección honesta, profunda y propia que nos lleve a una solución al problema que tenemos o simplemente una mejor dirección a nuestra vida.

¿Qué significa “EL ERMITAÑO” al derecho?

Amor

Soltería, ganas de estar solo. Si tiene pareja, puede romper por ansias de soledad o puede pasar una pequeña crisis, por falta de ganas de comunicación.

Salud

O nos habla de alguien mayor que debe cuidarse o de alguien que, aunque joven, necesita cuidarse, ya que corre peligro de enfermar.

Trabajo

Buen momento para reciclarse o prepararse mejor, para profundizar en sus conocimientos. No es un buen momento para cambiar de trabajo ni para hacer entrevistas de trabajo. Es un momento de recogimiento intelectual.

Dinero

Momento estable en su economía, pero sin grandes estridencias.

¿Qué significa “EL ERMITAÑO” invertido?

Amor

Ruptura por falta de diálogo y por aislamiento, en el que excluirá completamente a la otra persona. Problemas para encontrar pareja.

Salud

Recogimiento, necesidad de cuidarse al máximo para no enfermar. Necesidad de potenciar el cerebro, ya que puede tener problemas de memoria y de concentración.

Trabajo

Falta de concentración y dispersión, necesita clarificar conceptos y afianzar sus conocimientos.

Dinero

No espere nada. Es mejor que se esté quieto, es inútil jugar en los juegos de azar, no preste dinero, pague sus deudas...

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “EL ENAMORADO”

Descubre cómo te irá en este día de acuerdo con la lectura de las cartas del #Tarot ������https://t.co/YCBBj18eI8 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 15, 2020

La carta del tarot del ermitaño representa: Cabalísticamente, lo asocia con la letra Teth, con el signo de Virgo, con la Luna y con el número 9. Esotéricamente, la asocian con Leo.Con el elemento Tierra y con el Otoño.