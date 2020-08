El diablo: Significado de las cartas del Tarot Foto tarotalea/kalima001

Todas las cartas del tarot tienen significados diferentes que van de acuerdo a las tiradas y la posición en la que salga, por ejemplo, si salen al derecho o la inversa, hoy por ejemplo conoceremos el de la carta “EL DIABLO”, que te revelará misterios en ámbitos como el amor, dinero y trabajo, así que checa que pude decirte esta lectura.

Descripción de la carta “EL DIABLO”

“EL DIABLO” es una de las cartas del tarot en la que el personaje principal es el diablo que representa todo aquello que tiene que ver con tus deseos materialistas, placeres carnales, miedos, angustias, adicciones, conductas agresivas o violentas.

Se puede observar que el diablo con la mano derecha está saludando o bien haciendo una invitación para que esparzas el mal, por otra parte, en la mano izquierda lleva una espada que simboliza el poder de la virilidad. El casco indica que se hará por las buena so por las malas.

A sus pies hay dos diablos en miniatura que representan las incitaciones dañinas y peligrosas, por su parte, las cadenas que hay alrededor de sus cuellos significa que esos bajos instintos que solo tu puedes controlar.

¿Qué representa esta carta?

“EL DIABLO” es una carta que en el tarot representa al ser humano que está atado a los deseos materiales y los vicios, suele representar el materialismo, la lujuria, la degradación y los excesos.

En cuanto a la numerología representa al número 15 y 6, está asociada de manera esotérica al signo Capricornio y al elemento Fuego.

Descubre cuál es el significado de las cartas del Tarot “EL DIABLO” Foto kalima001

¿Qué significa “EL DIABLO “al derecho?

Amor

Si te sale esta carta en tarot, es porque seguro, aunque tengas pareja oestes soltero, crees que el amor está basado en solo sexo, por lo que no valoras y detestas profundamente que una persona trate de dominar tu vida. Así que si no quieres que dure mucho no tengas una relación.

Trabajo

Esta carta significa que cuando dejes aun lado tu deseo sexual en tu sitio de trabajo, probablemente tendrás buenas noticias en caso de que estés buscando un ascenso, vendrá una noticia laboral que te llenara de nuevas oportunidades.

Dinero

En cuestiones de dinero, este Arcano Mayor te dice que es un buen momento para invertir en el negocio que tanto has deseado.

¿Qué significa “EL DIABLO” invertida?

Amor

En el ámbito del amor, esta carta te indica que vendrán tiempos difíciles para ti, puedes tener una decepción tremenda, pero también tu puedes decepcionar a tu pareja, así que hay que tener cuidado con eso.

Trabajo

Esta carta muestra que tienes muy mala relación laboral causado por las envidias, por lo que debes cuidar el puesto que tienes ¡aguas con los chismes del trabajo!

Dinero

En el ámbito del dinero, si esta carta sale invertida, te da a entender que no debe confiar en nadie, ya que puedes ser traicionado y te pueden dejar sin un peso en la bolsa.