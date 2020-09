Significado de las cartas del Tarot “Diez de Oros”

Diez de Oros: Significado de las cartas del tarot

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Diez de Oros”, ¿ya conoces esta carta?

Conoce el significado de esta carta del tarot. Foto: Pinterest

Descripción de la carta “Diez de Oros”

¡Fíjate bien en los detalles de la figura; si notas esta carta del tarot tiene 10 monedas que además de simbolizar la enumeración de la carta también se encargan de simbolizar abundancia en dinero, éxitos y logros para la persona que le salga esta maravillosa carta en la tirada!

En el centro se puede ver una figura en forma de cruz, esto simboliza la vida del consultante y es aquí donde se puede ver como su entorno está rodeado de amor, sabiduría y dinero. De igual manera pasa con las ramas de las flores, pues, estas nos hablan de la conexión que hay entre el dinero y nuestras vidas.

En el caso de las flores; el Arcano Menor “10 de Oros” nos predice cómo la vida nos puede cambiar de un momento a otro, es decir que podemos presenciar cambios de evolución o destrucción ¡Todo dependerá de cómo salga la carta en la tirada!

Conoce más acerca de la descripción de la carta del tarot. Foto: pinterest

¿Qué significa la carta “Diez de Oros”?

Los colores que se pueden presenciar en la figura son el amarillo que simboliza el dinero, cambios, éxito y poder. El rojo que refleja todo lo que tenga que ver con el amor y la pasión. Por último, el azul que se encarga de revelarnos todo lo que tenga que ver con nuestra generosidad, sabiduría, paz y sanación.

¿Qué representa la carta “Diez de Oros”?

Otro detalle interesante que debes tener en cuenta sobre este número, es que la energía del Arcano Menor se vincula con la del Arcano Mayor X “La Rueda de la Fortuna” porque ambos se encargan de transmitirnos un mensaje que tenga que ver con:

Evolución.

Cambios.

Desarrollo.

¡Perfecto! Si has llegado hasta aquí es porque te interesa saber todo sobre la figura de esta carta y lo que quiere revelarte ¿O no? Pues, te cuento que el Arcano Menor nos transmite su predicción exacta gracias a su figura y es por esta razón que voy a presentarte la baraja para que veas con tus propios ojos cada dato y no se te escape absolutamente nada.

Lo que representa esta carta. Foto: Pinterest

¿Qué significa “Diez de Oros” al derecho?

En lo Espiritual

¡Es tu mejor momento! Esto te lo digo porque gracias a tu maravillosa generosidad y sabiduría has sabido mantener tu paz interior y una buena relación con los demás. Esto es sumamente importante porque el que te sientas bien contigo mismo te ayudará a tener éxito en todos los aspectos de tu vida.

En el Amor

En caso de que tengas una relación o estés casado; vas a pasar por una muy buena racha en los próximos tiempos ya que se puede ver como el Arcano Menor “10 de Oros” revela cambios en tu vida. La carta del tarot me muestra una mudanza, y es aquí donde vas a gozar del confort, lujos y comodidades en tu vida. Por tal motivo; mi consejo es ¡Disfruta! Con tu familia e hijos en caso de que los tengas.

En la Salud

Si estás enfermo ¡Sanará! La carta revela tiempos de sanación. Trata de aprovechar al máximo de tu vida y salud para evolucionar como persona y como buen emprendedor que puedes llegar a ser.

En el Trabajo

Se puede ver cómo vas a evolucionar emprendiendo en tu propio negocio y se vera cada fruto que desarrollas del mismo ¡No tengas miedo! Con esta carta de aliada puedes llegar tan lejos como no te lo imaginas; arriésgate porque tu vida tendrá cambios radicales, muy positivos.

En el Dinero

Dinero tras dinero, es más ¡Millones de dinero! La carta predice que tendrás la suerte de tu lado y que es el momento de que te juegues la lotería porque te la vas a ganar. Monta un negocio, cobras una herencia. Tendrás dinero para vivir muy bien por un buen tiempo ¡disfrútalo! Y vive tu vida con alegría aceptando cada cambio, desarrollo y evolución.

Conoce qué significa la carta de Diez de Oros al Derecho. Foto: Pinterest

¿Qué significa “Diez de Oros” invertido?

En lo Espiritual

Te has estado sintiendo con mucha tristeza interna ¡debes dejarlo salir! Pues, esto ta con tu salud física. No está demás que vayas a realizarte un chequeo médico y busca despejar tu mente con tu familia, amigos o ¿Por qué no? Leer un libro.

En el Amor

Si estás soltero ¡Ten mucho cuidado! Especialmente a quien le entregas tu corazón porque la carta me revela como hay “pirañas” que están interesadas y no específicamente en ti sino en tu dinero o bienes materiales.

En la Salud

Tu salud física y mental han estado presentando muy mal aspecto; se te recomienda ir a tu médico de confianza e irte consultar. Sabemos que en tiempos difíciles todo de nosotros se altera, pero esto no te llevará a nada bueno ¡Cuídate!

En el Trabajo

Muchos problemas en tu trabajo; de hecho, nada te fluye por lo que puede que posiblemente te vas a quedar sin empleo y en caso de que no lo tengas, se puede ver que se te hará difícil encontrar uno. El Arcano Menor puede revelarse como te cuesta evolucionar en esta posición, pero, lo único que tengo por decirte es que las cosas tienen solución y que ya vendrán buenas vibras para ti.

En el Dinero

¡Caerás en la ruina! Por lo que te aconsejo que ahorres muy bien algo de dinero para una emergencia ya que esta carta del tarot me revela en este aspecto de tu vida que tu situación no será muy buena. Tendrás mala racha económica; la entrada de dinero se te bloqueará, pero ¡Continua! Lucha día a día por un mejor porvenir, ya vendrán tiempos mejores para ti.

El Arcano Menor 10 de Oros es una carta muy prometedora cuando de dinero se trata ya que en ella podemos encontrar una predicción sobre nuestros cambios de vida, evolución, desarrollo y abundancia.