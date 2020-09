Significado de las cartas del Tarot “Diez de Espadas”

Diez de Espadas: Significado de las cartas del tarot. Foto: La Verdad / cortesías

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Diez de Espadas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Diez de Espadas”

La carta de por si tiene un fondo de color azul, lo que sigxnifica que tus pensamientos evolucionaran, estarán en constante dinamismo prometiéndote salir satisfactoriamente de cualquier situación.

Como puedes ver las diez espadas están plasmadas en la carta en dos formas muy precisas y separadas, una es que ocho de ellas están entrelazadas simbolizando un recinto cerrado representando tu situación dolorosa que estas atravesando y que llegará de manera esperada o inesperada.

Pero como no todo es tan malo; hay una luz que reacciona positivamente ante esos momentos de dolor, con sus tramos de color amarillo y azul insiste que existe la posibilidad de salir adelante con nuevas concepciones e ideas más brillantes, inteligentes y receptivas, rompiendo cadenas y facilitando el fin de tus problemas.

Por otro lado, se visualizan dos espadas centrales que irrumpen ese recinto lo que te motivará a evolucionar y no a quedarte estancado, así que ¡Entusiásmate! tu victoria dependerá de tu fuerza espiritual o de la manera en que veas las cosas para buscar el equilibrio y la estabilidad.

Las flores son indicios de muy buenos presagios, son salidas o alternativas que aún no logras determinar y que en cualquier momento serán parte de tus ideas para enfrentar la situación con valor, coraje y resistencia.

¿Qué significa la carta “Diez de Copas”?

Es un arcano determinante y con excesiva energía, presagia luchas, dolor, conflictos, duelo, pérdida, derrotas, traiciones, fracasos, tragedias y la vez te hace la advertencia de que inevitablemente tendrás que enfrentarlas o vivirlas.

Pero no todo está perdido porque su esencia depende del Palo de Espadas y se asocia con el Elemento “Aire“, ya con esto te invita a un análisis dinámico donde tendrás que emplear un pensamiento muy ágil para encontrar la razón del porque estás pasando por esa situación lamentable, transformar tus ideales y convicciones para emerger de ese hueco en que te encuentras.

¿Qué representa la carta “Diez de Copas”?

Representa la carta número de diez de la serie de las espadas, un número que te indica el inicio pero también puede ser el final de lo que estás viviendo, involucra aspectos muy importantes para salir adelante como lo son:

La evolución

El desarrollo

Los cambios

De acuerdo al lugar que ocupa este arcano menor en el palo del tarot se vincula con el Arcano Mayor X “La rueda de la fortuna” especialmente porque las vivencias son parte del ciclo de la vida y evolucionaron gracias al empleo de la energía constante para ir en búsqueda del perfeccionamiento, con ello hace énfasis en que nada es para siempre, que todo pasa y se transforma para bien o para mal.

¿Qué significa “Diez de Espadas” al derecho?

En lo Espiritual

Anuncia un desequilibrio total en este plano, te sientes sumergido en una situación que no encuentras ni el inicio ni el final, ni el problema ni la solución ¡Estas totalmente confundido y desmotivado!

En el Amor

Si tienes parejas, prepárate porque enfrentará serios problemas que atentan contra la estabilidad de la relación dirigiéndose hacia separaciones, alejamientos y rupturas definitivas.

En la Salud

El arcano predice un diagnóstico médico que te afligió y te deprimió por mucho tiempo, tus acciones alejadas del deber ser y descuido hacia tu cuerpo te conllevarán a adquirir una enfermedad inesperada o contagiosa bien sea por virus, protozoos, hongos y bacterias. Debes hacerte un chequeo médico inmediato antes que la situación se complique.

En el Trabajo

Te advierte que se te presentaran enemistades y traiciones en el campo laboral que no podrás evitar. Presta mucha atención en lo que haces porque cometerás un error tras otro, eso no le gustara a tus superiores y te verás en la lista del personal de despido o simplemente te negaran un aumento salarial o ascenso. Si aún no tienes trabajo no es un buen momento para buscarlo.

En el Dinero

Tus decisiones equivocadas o influidas por otras personas provocan un desequilibrio financiero, no prestes tu dinero ni a la persona en que más confías porque jamás te regresará. Te traicionan de tal manera que a nadie le importa llevarte a la bancarrota rompiendo lazos afectivos.

¿Qué significa “Diez de Espadas” invertido?

En lo Espiritual

¡Alégrate! porque por fin sentirás alivio, tus angustiosos momentos dolorosos están llegando a su fin, con la transformación de los ideales de vida que posees “Mente abierta” encontrarás el equilibrio entre lo espiritual y lo material, te concentraras en planear nuevos horizontes con sueños realizables.

En el Amor

A pesar de que circunstancias no muy buenas han atentado contra la estabilidad de la pareja, ha llegado el momento de enfrentar tus miedos y reconocer que de cada experiencia negativa se obtiene un aprendizaje ¡Utilízalo! Y dale fuerza a la relación con mayor madurez, los errores cometidos son ahora parte de tu pasado.

En la Salud

Tu salud física y mental se recupera poco a poco; tendrás un buen estado de ánimo que te favorecerá para ver la vida desde otra perspectiva, analizamos y aplicamos medidas preventivas para evitar recaer con la misma enfermedad o cometer los mismos errores e imprudencias que atentan y debilitan tu salud.

En el Trabajo

A pesar de que en el campo laboral se ha presentado serias dificultades que rompen con la armonía y la paz, te recomienda que te opongas ante cualquier circunstancia que alimente la discordia.

En el Dinero

Predice una lenta mejora financiera enmendando los errores que cometiste en el pasado. Para ello indagarás, estudiarán y aplicarán nuevas estrategias más confiables y productivas. El arcano en este aspecto te declara modestamente exitoso porque has aprendido la lección reconociendo sus equivocadas decisiones y valorando cada uno de tus esfuerzos para lograr tus propósitos.

Es un arcano negativo que pertenece al Palo de Espadas del Tarot. Es severo porque anuncia que no te vas a escapar de vivir momentos dolorosos que generan llantos, desesperanzas y angustias producto de los conflictos, traiciones y luchas que tendrás que vivir o estás viviendo.