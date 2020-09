Significado de las cartas del Tarot “Diez de Copas”

Diez de copas: Significado de las cartas del tarot

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Diez de Copas”, ¿ya conoces esta carta?

Conoce el significado de esta carta del tarot. Foto: Pinterest

Descripción de la carta “Diez de Copas”

Si puedes ver; es una carta con una figura muy sencilla que tiene 10 copas las cuales 6 están organizadas mientras que marca la diferencia por la dimensión que tiene, pues se puede notar que es la más amplia entre las demás.

Para muchos tarotistas, es titulada como “La carta de la alegría compartida” porque las copas nos revelan la presencia de alegría bien sea en grupo o en comunidad. Del mismo modo, nos predice el contacto que podemos tener en sociedad de manera divertida o de mostrar abiertamente los sentimientos con los demás.

Conoce más acerca de la descripción de la carta del tarot. Foto: pinterest

¿Qué significa la carta “Diez de Copas”?

Para iniciar; es considerada la última carta con numeración entre el “Palo de Copas” y por pertenecer a este grupo de series su elemento es “Agua” quiere decir que es un Arcano que su mensaje se enfocara a las emociones de nuestro consultante.

Se encarga de revelarnos todo aquello que tenga que ver con evolución, desarrollo y cambios, aunque no siempre será positiva la predicción puesto a que cuando sale invertida la carta el mensaje suele ser negativo, pero tu como tarotista debes ayudar a tu consultante a encontrar una salida por medio de la reflexión.

¿Qué representa esta carta?

Ahora bien; tanto este diez como todos los diez de cada serie se encarga de hablarnos sobre el fin de un trayecto para iniciar un nuevo camino que nos indicará:

Evolución.

Desarrollo.

Cambios.

Es por ello que se vinculan con el Arcano Mayor “La Rueda de la Fortuna” porque su mensaje es relativamente similar, de hecho, la carta “10 de Copas” nos habla de todo esto, pero de manera compartida.

Lo que representa esta carta. Foto: Pinterest

¿Qué significa “Diez de Copas” al derecho?

En lo Espiritual

Estás en un trance en donde todo es paz y amor ya que tu energía es tan armónica y positiva que tienes la capacidad de complementarse con las personas y transmitirles. Aprovecha este don para ayudar a las personas que se encuentren en malas situaciones, pues te será muy fácil convencerlas de disfrutar la vida con amor y alegría.

En el Amor

Si eres soltero, el Arcano Menor “10 de Copas” te invita a salir a divertirte y conocer personas ya que es el momento ideal para que encuentres el amor, pues vas a tener la facilidad de expresar tus sentimientos entre la sociedad que te será facilísimo conseguir tu media naranja.

En la Salud

Cuentas con el apoyo de tu familia y amigos en todo momento, así que si te encuentras en delicado estado de salud con ayuda presencial y monetaria de todos tus seres queridos saldrás de esa situación difícil. De momento, goza de buena salud.

En el Trabajo

Te relacionas muy bien en tu ámbito laboral, de hecho, te sabes desenvolver entre tus ideas y proyectos en tu trabajo. Esto te va a ayudar en grande ya que el Arcano puede predecir un posible cambio de residencia o ciudad lo que significa que puedes llegar a tener un ascenso o aumento de sueldo, pero para trabajar en otro lugar y esto será lluvias de éxitos para ti, pero también me indica cómo vas a evolucionar profesionalmente.

En el Dinero

Si te encuentras sin un centavo en tu billetera por diversas circunstancias de tu vida ¡No te angusties! El Arcano Menor “10 de Copas” me revela cambios, éxitos, evolución y desarrollo para ti. Es decir, que más pronto de lo que puedas imaginar vas a recibir un dinero bien sea por cobro de una herencia, aumento de sueldo o suerte en cuestiones de juegos de azar.

Conoce qué significa la carta de Diez de Bastos al Derecho. Foto: Pinterest

¿Qué significa “Diez de Copas” invertido?

En lo Espiritual

Te cuesta socializar entre la gente, de hecho, con solo pensarlo te hace sentir muy mal por lo que el Arcano Menor me indica como se te cerraran posibles puertas que te podrían llevar a evolucionar en tu vida. Trata de cambiar ¡Las personas no comen! Al contrario, nos ayudan a ser mejores seres humanos.

En el Amor

Si no has pasado, pasamos por decepciones que te llevaran a no creer o confiar en las personas y eso te pondrá mal así que “si estás buscando el amor” no lo vas a encontrar ¡No es tu mejor momento para hacerlo! Primero arregla tus emociones con ayuda profesional.

En la Salud

Vas a tener cambios repentinos de salud ¡Ten cuidado! El Arcano Menor “10 de Copas” me revela que tendrás un mal comer por lo que posiblemente vas a recaer a causa de una gastritis o problemas estomacales. Ir al médico no te caerá nada mal.

En el Trabajo

La manera en que organizas tus cosas, especialmente laboral ¡No te conducirá a nada bueno! El arcano me revela posible desempleo ya que tus asuntos personales te mantienen la mente ocupada en preocupaciones y esto no te permitirá evolucionar. Trata de cambiar de ciudad, conocer lugares y ambientes nuevos te pueden servir de mucho para evolucionar profesionalmente.

En el Dinero

Dejarás escapar una oportunidad en donde ibas a manejar una cantidad de dinero y todo esto será causado por tu problema de sentirte mal cuando estás rodeado de personas. No es tu momento para participar en juegos de azar ni mucho menos para derrochar tu dinero así que trata de tener precaución con lo que haces para que no quedes en bancarrota.

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “EL MUNDO”

Descubre qué te depara el futuro con la tirada de cartas del Tarot. ������https://t.co/tSOTrshINh — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 14, 2020

La predicción que el Arcano Menor “10 de Copas” nos refleja es la alegría compartida, es decir que tu consultante tendrá la habilidad de socializar o interactuar con las personas facilitándosele en el aspecto amoroso expresar sus sentimientos.