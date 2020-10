Significado de las cartas del Tarot “Cuatro de Oros”

Cuatro de copas: Significado de las cartas del tarot.

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Cuatro de Copas”, ¿ya conoces esta carta?

Esto es lo que significa la carta del tarot. Foto: Pinterest

Descripción de la carta “Cuatro de Oros”

La carta nos presenta una flor en la parte superior que tiene en su extremo como un rabito rojo, esto significa que permites que las energías positivas entren a tu vida pero como siempre con un interés de por medio, bien sea para el amor o para el dinero.

En la parte inferior de la carta se ve en el extremo de la flor una más pequeña de color roja describiendo la vitalidad y tu fuerza con que canalizas tus emociones caracterizándote como una persona obsesiva por tus bienes y que por estar tan atento para cuidar tus riquezas, bloqueas todo aquello positivo que pueda entrar a tu vida trayendo como resultado una inestabilidad en general que hace énfasis en el desequilibrio emocional, problemas económicos y de salud.

Por otra parte; se pueden apreciar las monedas en ambos lados de la baraja y es que aunque no lo creas también traen un mensaje para ti. Esto, significa estabilidad financiera bien sea en el hogar como en lo laboral “El mensaje que transmita dependerá de la posición de la carta” pero, si el Arcano Menor te cae en la tirada con cartas negativas puede indicar testarudez de tu parte y falta de consideración ante las necesidades de las demás personas.

La flor cerrada en un cuadro simboliza tu vida, es decir el arcano te revelará un mensaje tanto negativo como positivo para ti pero solo tú eres el encargado en dejar que entren las energías tanto positivas como las negativas ¡Solo tu llevas el control! Es por ello que, este naipe te orientará y guiará el camino que debes tomar por medio de mensajes reflexivos.

Y para concluir con la descripción de la carta, se pueden ver a simple vista como tres colores predominan en el Arcano Menor 4 de Oros que son el azul, rojo y el amarillo. Estos simbolizan todo lo que tenga que ver con el amor, el dinero, el éxito, la sabiduría y el equilibrio.

Descripción de la carta “Cuatro de Oros” Foto: Pinterest

¿Qué significa “Cuatro de Oros”?

Además, el Arcano Menor “4 de Oros” pertenece al elemento “Tierra” y se vincula con el Arcano Mayor “El Mago”

Cuando se habla en el plano material y aunque no lo creas, cada número tiene un significado; en el caso del cuatro simboliza:

La estabilidad

El hogar

La familia

Ahora bien; es importante que veas la carta del arcano “4 de Oros” y la detalles muy bien porque voy a explicarte el mensaje que este naipe tiene para ti según su figura. A continuación, la carta:

Qué significa “Cuatro de Oros” Foto: Pinterest

¿Qué significa “Cuatro de Oros” al derecho?

En lo Espiritual

En los últimos días has tenido tranquilidad en tu vida ¡Eso es bueno! Porque aquí podrás aprovechar de la paz que abunda en ti para accionar en tu vida de una manera más organizada.

En el Amor

En este plano de tu vida, la carta del Arcano Menor “4 de Oros” me habla de que tienes o vas a tener un nuevo amor pero el inicio será por solo interés o conveniencia ¡Ten cuidado! Porque aquí me dice que te vas a enamorar muchísimo así que trata de que nadie se entere cuáles son tus principales intenciones.

En la Salud

Se puede ver una estabilidad en cuanto a tu salud, pues sabes cómo cuidarte ya que te organizas muy bien con tu cadena alimenticia y esto te ayudará a mantenerte sano ¡Sigue así!

En el Trabajo

El que seas generoso y organizado con tus compañeros de trabajo te ha abierto muchas puertas; puedes llegar a recibir excelentes noticias con respecto a un aumento de sueldo o ascenso en tu sitio de trabajo ¡Éxito!

En el Dinero

Aquí se puede predecir un buen equilibrio en cuanto al dinero, de hecho el que sepas administrar y llevar un presupuesto organizado te ayudará a mantener una excelente estabilidad económica obteniendo como resultados muchas ganancias. Es el momento de que inviertas en un negocio ya que la suerte financiera está de tu lado ¡Aprovéchalo!

¿Qué significa “Cuatro de Oros” al derecho? Foto: Pinterest

¿Qué significa “Cuatro de Oros” invertido?

En lo Espiritual

Las preocupaciones económicas que has tenido últimamente no te llevarán a nada bueno ¡Es más! Esto desequilibra tu vida totalmente. Por tal motivo, no logras conseguir la paz interior para poder alcanzar la serenidad y la tranquilidad que tanto necesitas.

En el Amor

Si tu estado sentimental es soltero o casado ¡No estás en tus días! Porque últimamente te has comportado de manera muy inestable y eso no es de agrado para tu cónyuge o futuro compañero de vida. No creas que porque estés presentando problemas económicos tu pareja no lo va a entender, para eso existe la comprensión y la comunicación así que trata de cambiar porque sino quedaras solo, sin familia ¡Sin nada!

En la Salud

Si por cosas del destino, la carta del Arcano Menor llega a salir invertida en la tirada debes decirle a tu consultante que tiene que estar muy alerta en cuanto a este aspecto de su vida porque este naipe indica problemas de salud. Ahora bien, lo que podrías decirle es lo siguiente:

En este plano de tu vida esta carta me muestra que debes realizarte un chequeo lo antes posible con tu médico de preferencia para que te indique realizarte los exámenes adecuados y a su vez puedas descartar alguna gravedad.

En el Trabajo

Gracias a tu testarudez e inestabilidad has tenido muchos problemas en tu sitio laboral, si sigues así puedes llegar a perder tu empleo o tener menos clientes en tu negocio. Debes actuar ¡Ya! Esta carta del tarot te invita rotundamente a tratar de conseguir el equilibrio en tu trabajo porque si no llegaras al punto de perderlo todo.

En el Dinero

Vas a tener dificultades económicas; la suerte no será tu aliada por lo que debes resistir ante los tiempos difíciles. Te aconsejo que no inviertas en nada, ni mucho menos que participes en aquellos juegos de azar y especialmente debes hacer todo lo posible por ser ahorrativo en lo que puedas y organizarse de una mejor manera.

¿Qué significa “Cuatro de Oros” invertido? Foto: Pinterest

El Arcano Menor 4 de Oros es una carta que nos transmite un mensaje tanto positivo como negativo pero ambos muy reflexivos y que por supuesto cuando sale en posición invertida nos invita a resistir ante momentos difíciles, a no desanimarnos, a alcanzar una mejor estabilidad y a guardar la calma porque puede que en el presente estés pasando por malas situaciones pero no siempre será así.