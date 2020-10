Significado de las cartas del Tarot “Cuatro de Espadas”

Cuatro de Espadas: Significado de las cartas del Tarot.

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Cuatro de Espadas”, ¿ya conoces esta carta?

Esto es lo que significa la carta del tarot. Foto: Pinterest

Descripción de la carta “Cuatro de Espadas”

Las cuatro espadas entrelazadas constituyen una barrera que crean una situación de aislamiento para que estés solo y representa variados escenarios de la vida cotidiana como una iglesia, un lugar aislado para orar o comunicarse con fuerzas ancestrales o simplemente es un espacio que tu prefieres para reflexionar, apartado de los demás.

La flor en el centro representa tu individualidad y el arcano te hace un llamado para que actives un proceso de transformación espiritual que te ayudará a salir adelante. Pero ten en cuenta que esto no sucederá de una vez; tendrás que esperar con paciencia porque las situaciones que enfrentas mejorarán poco a poco, sin forzarla.

Las hojas y los petalos de color azul se refieren a tus pensamientos miticos, que te haran entender y aceptar el significado de la realidad con sus respectivas razones, manifestandote cada vez mas receptivo.

El fruto rojo que se visualiza dentro de la flor en posición de surgimiento representa el dominio que alcanzaras sobre cualquier situación que estás vivenciando o más aún lo que esperas o deseas en medio de tus incansables luchas, al fin será consolidado.

Como puedes ver donde se entrelazan las cuatros espadas se forman cuatro cruces de color azul; representan la armanonia que se establece entre lo material y lo espiritual dandote entender que tendras la tranquilidad y la confianza enti en lo que necesitas , que ya nada te preocupara porque todo comienzara equilibrarse y resolverse.

Descripción de la carta “Cuatro de Copas” Foto: Pinterest

¿Qué significa “Cuatro de Espadas”?

En sí; el naipe hace referencia a cómo te aíslas o te encierras de dos formas; la primera es por tu propia voluntad para mantenerte en un estado tranquilo, relajado sin preocupación y sin interferencia alguna, garantizando un reposo absoluto.

La segunda; va en contra de tu decisión donde la soledad se incrementara más sin la protección o la ayuda que necesitas para tomar las decisiones correctas que te permitan avanzar o salir de cualquier conflicto.

Qué significa “Cuatro de Espadas” Foto: Pinterest

¿Qué significa “Cuatro de Espadas” al derecho?

En lo Espiritual

En este plano el arcano te anuncia que en medio de tantas turbulencias, inquietud y luchas necesitas un espacio para ti que te permita armonizar lo material con lo espiritual, recuperaras energías sobre todo las mentales.

En el Amor

Ahora; es un buen momento para que converses con tu pareja y le expongas que deseas una pausa en el amor porque necesitas reflexionar sobre tus sentimientos, ponerlos en orden y establecer qué es lo que quieres ¡Analiza si la relación que tienes ahora te conviene o no!

En la Salud

El estrés afecta notablemente tu salud, la carta te está sugiriendo que debes realizar el reposo que te corresponda para que recuperes energías y no se complique tu salud porque también predice tu estadía en un hospital por enfermedad o curación de alguna fractura de tu sistema óseo.

En el Trabajo

En escenarios laborales te sentirás agobiado de tantas tareas que tienes que realizar pero no te preocupes porque a partir de ahora es un buen momento para descansar, tomar un respiro y planificar unas vacaciones cortas que te permitan estabilizarte enérgicamente.

En el Dinero

Tus finanzas estarán paralizadas y tendrás que esperar un poco a que tu capital vuelva a fluir o lógicamente debes aplicar nuevas estrategias que te garanticen que se incrementará.

¿Qué significa “Cuatro de Espadas” al derecho? Foto: Pinterest

¿Qué significa “Cuatro de Espadas” invertido?

En el Amor

Sé más amable con tu pareja, presentarte con obstinación o rabia solo atraerá los malos augurios como discordias, frialdad y alejamientos. En este sentido; te recomiendo que seas prudente y sensato al momento de establecer una comunicación.

En la Salud

En este aspecto es conveniente que descanses pero que no abandones por completo tus funciones físicas, recrea tu mente sin imponer límites para realizar una actividad física placentera como practicar un deporte que te apasiona, ir al gimnasio, realizar bailes tipo terapia ¡Disminuirán tus dolores!

En el Trabajo

Tendrás demasiado trabajo que realizar, querrás descansar pero la responsabilidad te obliga continuar sin descanso. Realizas una actividad y consideras que la estás ejecutando incorrectamente ¡Reflexiona! mira las cosas desde varias perspectivas, sácale provecho a las adversidades y obtendrás una opción más viable para proceder.

En el Dinero

No todo lo que brilla es oro, no te apresures en hacer negocios sino lo has estudiado previamente. Detrás de estas negociaciones existen malas intenciones que no puedes ver y te llevaran al fracaso total.

¿Qué significa “Cuatro de Espadas” invertido? Foto: Pinterest

Es una carta positiva que refleja lo constructivo a nivel espiritual, te predice un aislamiento de dos formas una por tu propia voluntad, te encontrarás contigo mismo para organizar, planear y reestructurar lo que vas hacer a través del pensamiento y la reflexión. La otra es una soledad obligada te sentirás desprotegido y actuarás desesperadamente cometiendo errores.