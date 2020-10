Significado de las cartas del Tarot “Cuatro de Copas”

Cuatro de copas: Significado de las cartas del tarot.

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Cuatro de Copas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Cuatro de Copas”

El naipe tiene 4 copas las cuales se encargan de predecir todo aquello que tenga que ver con nuestra armonía interior afectiva, pues nos hablará de integración de las 4 funciones psíquicas y las ramas que se ven allí con las flores, nos revela todo aquello que se pueda enlazar con nuestra afectividad.

La carta nos hablaría de armonía y afectividad, así que si estás consultando sobre el amor y te sale este arcano posiblemente vas a escuchar varias cosas.

¿Qué significa “Cuatro de Copas”?

Este arcano pertenece al palo de copas por lo que corresponde al elemento “El agua” es decir que su función psicológica trata de nuestro sentimiento. Es una carta que logra vincularse perfectamente con el Arcano Mayor “El Emperador” ya que ambas nos trasmiten una predicción similar que tenga que ver con:

Armonía.

Afectividad.

Es importante que sepas que esta carta nos hará mucho hincapié con el amor, de hecho, los tarotistas suelen llamar la carta de 4 de copas como “La carta de la cama del amor” por otra parte su mensaje en esta posición la carta es neutral y reflexiva.

¿Qué significa “Cuatro de Copas” al derecho?

En lo Espiritual

El Arcano Menor me revela como tienes o vas a tener el don de la armonía interior, especialmente la afectiva y eso te ayudará a mantenerte tanto psicológica como emocionalmente bien y cargado de mucha paz.

En el Amor

Si eres de esos que está en el mundo de la soltería debes tener mucho cuidado con el amor porque, aunque creas que es la persona indicada puede que no lo sea ya que se predice una posible existencia de que seas “El amante” en una relación ¡Ten cuidado!

En la Salud

Vas a gozar de buena salud por un buen tiempo y esto pasará cuando practiques algún deporte que te ayude a favorecer tu cuerpo ¿Por qué no? Un gimnasio te caería de mil maravillas.

En el Trabajo

Se respira armonía en tu negocio o sitio laboral. Es decir que tanto como con tus compañeros como lo que haces fluye bien; te ayudan y ayudas por lo tanto eso dará buenos frutos y puede que te den un aumento de sueldo.

En el Dinero

“Todo lo deseas lo atraerás con tu mente” y si emocionalmente te encuentras bien tus proyectos van a fluir con prosperidad y más si haces las cosas de la mano de tu pareja porque se puede ver como juntos van a montar un negocio que les dará bastante dinero.

¿Qué significa “Cuatro de Copas” invertido?

En lo Espiritual

Vas a tener muchos problemas con tu ser interior ya que tratas y tratas, pero no logras conseguir la armonía que tanto necesitas para estar bien contigo mismo. Si no te organizas emocionalmente todo te va a salir mal y no podrás vivir en paz.

En el Amor

Si eres soltero, la carta del tarot “4 de Copas” se encarga de revelarme que vas a sentir la necesidad de reestructurar tus sentimientos o emociones afectivas, pero se te hará difícil, aunque no imposible.

En la Salud

Sería bueno que fueras a un psicólogo a chequear tu salud mental, ya que el arcano me revela problemas de apetito sexual porque eso va a desfavorecer mucho en caso de que tengas una relación.

En el Trabajo

Te encuentras desanimado en tu trabajo, no te apetece trabajar y esto puede costarte tu empleo. En caso de que te encuentres desempleado seguirás así por un buen tiempo por la misma razón.

En el Dinero

No es momento de invertir, ni de participar en juegos de apuestas ya que te encontrarás en una mala racha. Trata de ahorrar dinero para las malas tempestades y no se lo digas a tu pareja (si la tienes) porque si no la derroches innecesariamente.

El Arcano Menor “4 de Copas” es una carta que muchos tarotistas la llaman “La cama del amor” por nos habla de la armonía de tu consultante, así como también nos habla de nuestra afectividad y su predicción será tanto en positivo como en negativo, pero siempre reflexivo.