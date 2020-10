Significado de las cartas del Tarot “Cinco de Bastos”

Cinco de Bastos: Significado de las cartas del Tarot.

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Cinco de Bastos”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Cinco de Bastos”

Las espadas significan tus cinco aspectos emocionales que son: el amor, lo espiritual, la salud, el dinero y el trabajo, pero adicionalmente a esto la carta nos trata de decir que ¡Tú eres tú propia guerra! No hay terceros con quien competir porque tienes una competencia contigo mismo en todos tus aspectos emocionales y a la final nunca concretas algo en la vida.

Las ramas se encargan de hablarte de que para todo hay una salida, por lo que la carta te invita a tener disciplina y tomar una decisión que sin importar que sea buena o mala debes concretar una sola para que tu vida pueda fluir satisfactoriamente.

¿Qué significa “Cinco de Bastos”?

Para comenzar, es primordial que sepas que este naipe “Es el Rey en los tiempos difíciles o de guerra” por tal motivo nos hablará de todo aquello que tenga que ver con:

Disciplina.

Destrucción.

Separación.

Pero ¡No te asustes! Pues, este naipe tiene una misión importante y es liberar la fuerza de la forma, es decir que se encargará de dejarte un mensaje reflexivo que te ayudará a renovarte, darte una nueva forma y dinamizar. En este sentido, el Arcano Menor “5 de Bastos” corresponde muy bien con el Arcano Mayor “El Papa”.

¿Qué significa “Cinco de Bastos” al derecho?

En lo Espiritual

Estás atravesando por un mal momento de tu vida que a pesar de que luchas contigo mismo los conflictos mentales pueden llegar a perturbarte en grande. Trata de buscar ayuda psicológica lo antes posible o de buscar la manera de salir de esta situación con algún método de yoga para que puedas encontrar algo de paz, quizás, pueda servirte de mucho una salida nocturna con tus amigos ¡Ver otro entorno!

En el Amor

Para los casados han tenido muchos problemas en los últimos meses y lo más seguro es que se van a separar porque ya ni la hora se dan, de hecho, esto les va a generar problemas psicológicos a sus hijos en el caso de que los tengan. Aunque, este naipe también me revela que, si buscan juntos ayuda profesional como terapia de pareja o hacen las paces, posiblemente exista la reconciliación.

En la Salud

En este plano de tu vida el Arcano Menor me revela que tendrás Problemas para dormir y de estrés, pero con ayuda psicológica o médica podrás salir de esta situación más rápido que lo que canta un gallo. Trata de buscar la manera de relajarte caminando o haciendo algún ejercicio.

En el Trabajo

Las ideas que tienes en mente y tus proyectos anteriores no te van a servir de nada por lo que este naipe releva para ti la oportunidad del cambio para evolucionar con más disciplina, es decir que vas a perder tu empleo, pero posiblemente conseguirás uno mejor.

En el Dinero

Llegará un momento en donde quedaras sin un centavo por un bastante periodo de tiempo y todo esto es a causa de tu falta de disciplina y decisión en la vida, pero ¡No te angusties! El Arcano Menor me dice que saldrás de esta y que pronto las cosas empezaran a mejorar.

¿Qué significa “Cinco de Bastos” invertido?

En lo Espiritual

En esta posición, la carta me muestra que vas a tener perturbaciones mentales, problemas de estrés e insomnio y lo más triste es que ni buscando ayuda médica, ni de algo que pueda hacerte despejar la mente podrán sacarte de esta situación que te encuentras con tu yo interior.

En el Amor

Si eres soltero; el Arcano Menor “5 de Bastos” me revela que vas a entrar en un triángulo amoroso sin darte cuenta, es decir que vas a ser el tercero sin saberlo, pero cuando lo descubras posiblemente esto te va a destruir sentimentalmente porque no solo quedarás flotando en el aire, sino que también vas a tener muchos problemas con la pareja por culpa del que te busco.

En la Salud

Se puede ver algo de desesperación por saber el motivo de tu mal dormir y porque te duele tanto el estómago ¡Cualquiera se preocupa! Y ni pienses que es alguien que está practicando algún tipo de hechicería contigo.

En el Trabajo

No tienes disciplina en tu trabajo. Los proyectos anteriores que pudieron darte éxito ¡Es cuestión del pasado! Es decir que no te van a servir de nada emplearlo en tu trabajo; no se que pasa que te encuentras sin ganas de trabajar y eso te costara tu empleo.

En el Dinero

Mi consejo es que ahorres algo de dinero porque vas a carecer de él. No habrá entrada de dinero por un buen tiempo, ni préstamos, ni lotería ¡Nada!

El Arcano Menor tiene una muy mala fama entre las cartas del tarot ya que nos habla de destrucción, separación. Su mensaje es negativo ¡Caiga como caiga en la tirada! Aunque cuando cae en sentido invertido suele ser más grave el mensaje.