Significado de las cartas del tarot: Caballero de espadas

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Caballero de Espadas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Caballero de Espadas”

Como puedes observar, es un hombre montado en un caballo que anda a galope, esto significa cambios rápidos, cosas que se realizan en imprevisto. A su vez, este caballero sostiene con su mano una espada punzada, tanto como un bisturí y este aporta claridad o luz en los proyectos de manera repentina.

Si crees que todo acaba aquí ¡Te equivocas! Porque los colores que tiene la carta también nos reiteran sobre el mensaje que aborda el arcano según su figura. Es decir que tanto el amarillo, azul, rojo y marrón hace referencia hacia la claridad en los proyectos, felicidad, éxitos, tranquilidad, amor, defensa, entendimiento, cambios y confianza.

¿Qué significa “Caballero de Espadas”?

Este arcano representa al elemento “El aire del aire” que trata sobre la capacidad comunicativa de la persona, su rapidez mental, talento artístico, creatividad, idealismo y amabilidad. Esto quiere decir que es una carta sumamente intelectual, por tal razón los tarotistas la llaman “El defensor del intelecto”

En cuanto a su arquetipo en la sociedad da referencia a profesores, personas intelectuales, entre otros. También pueden representar a un médico, un abogado, un arquitecto. Entonces, esto quiere decir que la carta nos hablará de:

Cambios rápidos.

Imprevistos.

Raciocinio.

¿Qué significa “Caballero de Espadas” al derecho?

En lo Espiritual

El saber equilibrar tus pensamientos con tus actitudes te ayuda con satisfacción a mantener no solo la paz a tu alma, sino que también te ayuda a ser una persona tranquila y generosa con los demás ¡Sigue así! Verás que abundará en ti todas las cosas buenas que te puedas imaginar.

En el Amor

Gracias a lo generoso y amable que eres vas a encontrar el amor de un sopetón y sin previo aviso. Veras y descubrirás cuán grandioso será vivir en una relación sana y llena de gozo.

En la Salud

Si tu estado de salud es delicado o te encuentras algo enfermo, vas a tener una recuperación muy rápida y cuando esto pase vas a cambiar tu vida actuando de manera más responsable con tus alimentos y cuidados que debes tener día a día. Te recomiendo que entrenes algún deporte que te ayude.

En el Trabajo

Eres una persona sumamente intelectual y más si de tu trabajo se trata ¡Te tomas las cosas muy enserio! Y esto es muy bueno porque vas a conseguir prosperidad y a su vez te ofrecerá un cambio inesperado, como un aumento de sueldo, ascenso e incluso un viaje imprevisto que te ayudará a concretar tus proyectos de ideas.

En el Dinero

De manera repentina se te iluminara un proyecto de vida el cual te servirá de mucho para fluir tus ideas y concretar un negocio que te generará abundancia y prosperidad, así que ¡No dudes ni un segundo! En iniciar un negocio que tengas en mente porque este será la entrada al éxito para ti.

¿Qué significa “Caballero de Espadas” invertido?

En lo Espiritual

Aunque te cueste mucho debes reflexionar y usar el raciocinio antes de actuar. El arcano me revela que la imprudencia y la toma de decisiones desatinadas te pueden llevar a disputas y malos ratos que solo te generan intranquilidad. Trata de guardar la calma defendiéndose de manera asertiva y mucho actuando con amabilidad para poder alcanzar la paz en tu alma.

En el Amor

Indiferentemente de que estés soltero o no ¡No perderás tu encanto amable y generoso! Esto debes mantenerlo, pero también tienes que tener mucho cuidado de quien te fijas ya que el Arcano Menor me revela que puede que te topes con una persona que se aproveche de tu manera de ser y vaya con dobles intenciones.

En la Salud

¡Cuídate! El realizarte un chequeo mensual no te caería nada mal ya que el arcano me revela que pasarás por problemas imprevistos en cuanto a tu salud y esto puede afectar no solo tu condición física, también psicológicamente esto te perturbara.

En el Trabajo

Falta de raciocinio e ideas en tus asuntos de trabajo. Parece que no estás muy concentrado en tu trabajo por lo que esto puede perjudicarte ya que pasaras por ciertas adversidades en el camino y no las esperabas ¡Es como si la mala suerte fuera tu aliada! Se te cierran las puertas, los viajes que tenías en mente no se te dan o una mala noticia de desempleo.

En el Dinero

¡No encuentras la salida del lugar! Estás preocupado por no generar ingresos que no actúas ante el problema; Es decir que te faltan ideas para empezar con un negocio que pueda darte para producir por lo tanto yo te recomiendo que ahorres hasta que concretes algo estable en tu vida.

El Arcano Menor “Caballero de Espadas” es una carta La cuál hace referencia a las personas que gozan o carecen del intelecto ¡Todo depende de la posición en la que te vaya a caer! Por lo tanto, nos habla de los cambios rápidos de tu consultante, así como también de los imprevistos por los que puede atravesar.