Significado de las cartas del Tarot “Caballero de Copas”

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Caballero de Copas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Caballero de Copas”

Como puedes ver; la figura central es un hombre joven y atractivo montando sobre un caballo que ejecuta un andar suave y seguro, indica la calma y la tranquilidad con que tienes que ver la realidad para desarrollar tus acciones y proyectos, si empleas el optimismo y la serenidad te conducirá al éxito.

La melena y cascos azules del caballo hacen énfasis en la espiritualidad, los pensamientos e ideales en constante evolución y transformación.

El caballero sostiene una copa de color amarillo en su mano simbolizando habilidades y destrezas mentales para expresar sus emociones y sentimientos. Representa el amor, el romanticismo, la seducción y la virilidad. Al tomar una decisión utiliza la intuición y se deja llevar por su idealismo, inteligencia e inspiración aventurando acertar.

Su traje de color rojo y azul demuestra emprendimiento; fortaleza, valor y decisión para enfrentar cualquier acontecimiento, logrando sus propósitos. Te invita a hacer realidad todos tus sueños para que no se quede solo en tu imaginación como una fantasía más.

¿Qué significa “Caballero de Copas”?

Es una carta dinámica e instintiva que al aparecer en una tirada se relaciona con tus ilusiones sentimentales convenientes y no convenientes, esto va a depender de acuerdo al sentido en que sale la carta.

Pertenece al Palo de Copas, tiene que ver con todo lo que involucra el plano afectivo; es conocida en el Tarot como la carta del galán apasionado y romántico con un excesivo idealismo.

Se vincula con figuras masculinas “un hombre joven”, describiéndolo sentimentalmente activo y de pasiones muy intensas, defensor y protector del amor, se asocia con el elemento agua y constituye “El aire del agua”. Su arquetipo representa un novio, marido, artista, amigo, un pretendiente, compañero de trabajo o de estudio.

Simboliza el lado idealista y luchador del consultante; todo aquello que te imaginas, sueñas y necesitas para lograr la armonía y la perfección, das a conocer al mundo tus inspiraciones e ideas creativas.

En este sentido; prevalece el espíritu sobre la materia, lo subjetivo sobre lo objetivo que en cierta parte tendrás que aprender equilibrar y no fantasear en exceso porque pueden zafarse de la realidad.

Generalmente; anuncia una noticia, advenimientos, movimientos que implica decisión, voluntad y atrevimiento por lo que no te permites detenerte para actuar con tus ideales. En las circunstancias te indica que estarán sujetas al cambio, dominarás sobre ella con gran habilidad intelectual, evolucionando lento pero seguro con destino a la victoria.

¿Qué significa “Caballero de Copas” al derecho?

En lo Espiritual

Serás parte de un retiro espiritual donde te relajaras y razonaras apropiadamente tus vivencias ya que predomina lo espiritual sobre la materia. Tus ideales serán transformados con nuevas percepciones, suposiciones, intuiciones o simplemente consideraras los de otras personas para sustentar los tuyos.

En el Amor

Si tienes pareja ¡Prepárate! Porque este arcano anuncia matrimonio, uniones duraderas con una marcada pasión desenfrenada. Afirma viajes en pareja, seducción, conquista, amor a primera vista, pasión, reconciliaciones.

En la Salud

Tu salud está en sus mejores momentos; los sentimientos y emociones positivas contribuyen significativamente en mantenerte físicamente bien. Si presentas alguna dolencia o enfermedad ¡Despreocúpate! porque te recuperarás lentamente pero seguro.

En el Trabajo

Todos tus planes y proyectos laborales comenzarán a expandirse, evolucionando satisfactoriamente. Cambiarás de puesto de trabajo debido a un ascenso que no te esperabas, con el nuevo cargo obtendrás mayores beneficios socioeconómicos.

En el Dinero

Tus problemas económicos se resolverán de manera imprevista. Por fin tendrás la paz y tranquilidad que anhelas; las finanzas toman un rumbo positivo, se esparcirá en diferentes sociedades que garantizan aumento de capital y el éxito financiero.

¿Qué significa “Caballero de Copas” invertido?

En lo Espiritual

Tu intuición se ve afectada por cambios emocionales que interfieren en tus pensamientos para tomar decisiones acertadas, generando dudas. Las emociones no te permiten pensar con lucidez, obstruyen tu habilidad intelectual para actuar con la razón o la lógica.

En el Amor

Tendrás un concepto errado de tu relación en pareja, pero eso solo está en tu mente por sacar conclusiones sin fundamentos. Antes de emitir un juicio que los perjudique siéntense a conversar para que aclaren cuáles son sus más firmes sentimientos, sus intereses comunes y que es lo que verdaderamente desean el uno del otro.

En la Salud

Presientes y supones que algo no marcha bien en tu salud ¡Se más realista y optimista! A veces las enfermedades reflejan sus síntomas porque psicológicamente los induces, visita tu médico de confianza ¡Realízate un chequeo profundo con exámenes y estudios! Y saldrás de dudas.

En el Trabajo

Se cancelan citas y encuentros que ya se tenían previstos causándote incomodidades y retrasos en tu trabajo. Pensarás que se están aprovechando de tus cualidades y conocimientos profesionales, que no estas recibiendo el salario que te mereces ¡Ten cuidado! No saques conclusiones apresuradas que más adelante te causen graves problemas por malos entendidos.

En el Dinero

No es momento para tratar de aumentar tus bienes económicos, te decepcionarán tus asociados, lo que te propongas hacer en este momento no te darán los frutos que deseas porque tomarás decisiones impetuosas. La fortuna no crecerá por eventos al azar, organízate y piensa en nuevas alternativas y si consideras que no eres lo suficientemente capaz solicita orientaciones.

Es un arcano dinámico que se centra en los sentimientos y en las emociones, indica que pondrás en práctica tu intuición, representa un galán romántico, apasionado y aventurero. Su significado en el tarot tiene que ver con la llegada de una noticia, progresos lentos y seguros. Cuando sale invertida su significado se revierte y las noticias que recibirás no serán muy favorables y te verás envuelto en mentiras y traiciones.