Significado de las cartas del Tarot “Caballero de Bastos”

"Caballero de Bastos": Significado de las cartas del tarot.

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Caballero de Bastos”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Caballero de Bastos”

Si te fijas, en su mano izquierda sostiene un basto que significa vida, crecimiento, surgimientos y la fuerza que tiene para conseguir sus objetivos indiferentemente pese a las dificultades logra obtenerlos así sea de manera tardía, pero lo alcanza.

Por otra parte, se puede apreciar que el caballero carga un sombre en forma de infinito. Esto revela la intuición de los pensamientos y emociones del joven el cual con la potencialidad mental podrá sacar provecho a los planos de su vida o no.

Es por esta razón, los colores amarillo, rojo, azul y marrón son resaltantes en la carta porque juntos me hablan del éxito, felicidad, luz en los proyectos, sabiduría, generosidad, amor, resistencia.

¿Qué significa “Caballero de Bastos”?

Entonces, por ser “Caballero” y pertenecer al “Palo de Bastos” su elemento en si seria “El aire del fuego” dando como resultado una carta dinámica y expresiva ya que la unión de estos dos elementos son energías que se inclinan hacia el mundo exterior, o sea hacia una acción inmediata o una respuesta rápida.

También es importante que sepas que los caballeros simbolizan tu idealismo y las luchas que puedes tener con tu yo interior; estos están vinculados con figuras masculinas que suelen ser menos formales que los reyes y su aspecto es más juvenil.

Su arquetipo en la sociedad se trata de un joven inestable, problemático, inconstante, de mente estrecha, contencioso y que toma decisiones apresuradas sin antes pensarlas, así que puede que la carta se refiera a la personalidad del consultante como también puede tratarse de un amigo, vecino, primo o compañero de trabajo de característica joven.

¿Qué significa “Caballero de Bastos” al derecho?

En lo Espiritual

Te encuentras perturbado por no decir algo ¡Pasara! Pues, el arcano me revela que no pudiste cerrar un ciclo del pasado y que ha llegado el momento de expresar todo para que puedas encontrar la paz en tu alma.

En el Amor

Se puede ver como el amor no está en tu mente, pero ¡Si o si! Vas a topar con una persona que te puedes conseguir en la calle de pasada, en un bar o una reunión, te vas a detener a observar y mi querido amigo usted se va a enamorar perdidamente de esa persona y no le temblará el pulso para decírselo ¡Descuida! Porque la carta me muestra que esta te va a corresponder.

En la Salud

Tendrás una transformación radical en tu salud así que si estas enfermo es evidente que vas a sanar rápidamente y con buen optimismo vas a continuar con la vida como siempre solías hacerlo.

En el Trabajo

Tomarás una decisión repentina que hará que en tu vida pasen cambios inesperados, de hecho, puede que te mudes y consigas un trabajo mejor. También la carta me revela que tu espíritu emprendedor te incentivará a hacer una asociación con otra persona y probablemente sea de un negocio que con honradez y coraje traerá muchos frutos.

En el Dinero

Harás negocios ventajosos que traerá a ti éxito, prosperidad y abundancia por lo que la carta te incentiva a seguir adelante y ¡No pares! Porque vas en un buen rumbo para alcanzar el triunfo.

¿Qué significa “Caballero de Bastos” invertido?

En lo Espiritual

Estas pasando por un mal temperamento y esto, aunque no lo creas te va a perturbar porque, aunque lo quieras no puedes hallar la paz. Trata de cambiar el mal humor de tu vida o de lo contrario te traerá solo problemas y disputas.

En el Amor

No estas satisfecho con las personas que te rodean, vives amargado y no le das cabida al amor. De hecho, el arcano me revela como dejaras ir a una persona que te iba a cambiar la vida por tu testarudez y seguirás en esa rutina de problemas.

En la Salud

Eres una persona transigente, es decir que si estas enfermo no te curas por culpa tuya ya que no eres constante con tus medicinas o chequeos médicos y esto te afectara mucho ¡La salud no es un juego! Cooperas o te mueres.

En el Trabajo

Eres muy rápido para desconcentrarte en tu trabajo especialmente si te encuentras nostálgico o recordando el pasado y ¡Por todo hay un problema! Si no es amenaza de despidos es porque renuncias sin sentido o porque te sientes insatisfecho. También me revela como tus proyectos se desvanecen, es decir un viaje no se te da, se te cae una negociación importante.

En el Dinero

¡Tienes que ahorrar para los malos tiempos! No tomes decisiones a la deriva porque puedes perder todo lo que tienes. Piensa o razona antes de cometer una locura la cual te puedas arrepentir. El arcano me revela fracaso, poco éxito y triunfos.

El Arcano Menor “Caballero de Bastos” es una carta del tarot dinámica y expresiva que se inclina por hablar de la personalidad del consultante. Puede que no sea constante ante la vida y que no piensa las cosas antes de actuar por lo tanto el hecho de tomar decisiones rápidas pueden afectar o resultar realmente positiva en su vida.