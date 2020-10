Significado de las cartas del Tarot “As de Espadas”

"As de Espadas": Significado de las cartas del tarot.

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “As de Espadas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “As de Espadas”

Como puedes evidenciar la carta tiene una imagen bastante arbitraria desde el punto de vista representativo, simboliza una espada empuñada con la mano de una fuerza divina que hace alusión a los triunfos o éxitos, su símbolo fálico representa la energía, entereza, valor y también a la fecundidad.

Si te fijas en la punta de la espada consigues determinar que en ella hay una corona que se refiere al triunfo coronado, el cual podrás lograr actuando con conciencia y obediencia a los mandatos divinos.

También hace alusión a que cada acción que te propongas hacer debe ser producto de tu capacidad intelectual “raciocinio” y de la disposición para mantener la persistencia en las luchas, estos dos aspectos permitirán que alcances una convincente victoria.

La carta habla de tu capacidad de raciocinio. foto: pinterest

Las plumas en la corona dan entender que existe una conexión o guía espiritual ¿Cómo es esto? Este signo al igual que la mano que sostiene la espada se remite a lo místico, mejor dicho al contacto con los seres divinos que te darán la luz o te mostraran el camino para que puedas salir de las situaciones insólitas o vencer las barreras que se presenten durante tus incansables luchas.

Estas plumas son de color amarillo y azul lo que significa que obtendrás el triunfo con sabiduría y sobre todo porque tendrás un entendimiento previo de las cosas. También son indicadores de que todos tus pensamientos e ideales cambiarán para bien, serán optimistas para que puedas avanzar con claridad en todo lo que te propongas hacer.

Como sé que te llaman la atención las figuras que caen de esta corona, déjame decirte que son plumas de color azul, rojo y amarillo lo que significa que al coronar tu éxito, desbordaras con el azul “entendimiento, obediencia y sabiduría” con el rojo “acción, pasión y poder” por ultimo con el amarillo “vitalidad, éxitos y alegrías”. Todos estos signos traen consigo la paz y la conexión entre el mundo espiritual y el terrenal.

Las flores sobre la corona son de color rojo y azul, pero ¿Te llama la atención la que está justo en la punta de la espada? Te explico, esta representa la flor mayor de esta corona y es de color rojo lo que significa que todo aquello que te propongas hacer constituirá la acción justa y por mandato divino estará decretado que florecerá con extrema pasión y vigor en el mejor momento.

Descripción de la carta “As de Espadas” foto: pinterest

¿Qué significa “As de Espadas”?

Este arcano es una carta muy dinámica del tarot, porque ya con el solo hecho de que su figura principal la constituye una espada debes imaginarte que se refiere a la acción para un propósito determinado por lo que también anuncia luchas excesivamente combativas que terminaran en la conquista segura.

Pero estas predicciones no se quedan ahí; con solo este aspecto positivo porque también señala acciones o circunstancias muy dominante, extremista y excesivas que surgirán de dos maneras en tu vida, si eres tú el que te estás consultando.

Es decir; una puede impactar de manera positiva otorgándole la máxima felicidad y la otra, tristemente influirá en tu bienestar físico, emocional y material desequilibrando por completo tu tranquilidad.

Debes estar muy pendiente cuando te estén interpretando la tirada porque allí te darán a conocer o te advertirá de ciertos excesos ¡En serio! Te sugiero que tomes cartas en el asunto porque me refiero a cosas o situaciones “muy buenas o muy malas”

Al interpretar este naipe debes considerar que se relaciona con los nuevos inicios así como también se refiere al cierre de algunos ciclos de tu vida otorgándole un final definitivo al pasado, por tal motivo se vincula con el Arcano Mayor XIII “La Muerte” que trata de explicarnos “El renacer” que surge después de un pasado concretamente finalizado.

Qué significa “As de Espadas” Foto: Pinterest

¿Qué significa “As de Espadas” al derecho?

En lo Espiritual

Estas confundido, muchos pensamientos pasan por tu cabeza pero no logras concretar una idea específica que te ayude salir de la problemática que estás enfrentando ¡Concéntrate! Ten fe y deja que las circunstancias y las señales divinas te orienten para que puedas vencer los obstáculos que se te presentan.

En el Amor

Tienes un romance ¡Ten cuidado! Porque puede estar caracterizado por demasiada violencia y posesión, tanto así que se convertiría en un amor obsesivo. Ponle freno a la pasión y utiliza un método efectivo de protección porque tendrás fertilidad en exceso ¡Toma conciencia! y actúa responsablemente ante la procreación.

En la Salud

Estas pasando por un mal momento en tu salud, presentaras dolencias en tu columna vertebral ¡Ten paciencia! Busca otras alternativas que te permite curarte con mayor prontitud.

En el Trabajo

Se declaran éxitos en el trabajo, tus acciones laborales tienen muy buenas perspectivas pero no permitas que tus proyectos te conviertan en una persona demasiada ambiciosa porque tendrás más trabajo del que acostumbras tener.

En el Dinero

Si hay participación de Arcanos Mayores negativos en esta tirada no participes en juegos del azar, si no tienes las condiciones económicas ¡No te apures! Te recomiendo que no apuestes por ahora, no es el mejor momento para perder.

¿Qué significa “As de Espadas” al derecho? foto: pinterest

¿Qué significa “As de Espadas” invertido?

En lo Espiritual

Existe un apoyo espiritual que te brinda la guía y la protección en todos tus proyectos para que la victoria haga presencia, con esta ayuda obtendrás la sabiduría y el entendimiento necesario para actuar.

En el Amor

Tus atracciones por el sexo opuesto están dando frutos ¿No tienes pareja? ¡La tendrás! Y muy pronto.

En tu relación matrimonial, la comunicación es netamente positiva, por lo tanto crecerá la confianza y la estabilidad haciendo que el núcleo afectivo cada día sea más fuerte ¡Alégrate! Porque grandes lazos de amor garantizaran la armonía y la paz en tu hogar, tanto así que celebrarás el nacimiento de un nuevo miembro de la familia.

En la Salud

En este aspecto puedes estar tranquilo porque la espada invertida significa que gozarás de una buena salud en general. Probaras nuevas terapias para disipar las dolencias de la espina dorsal logrando recuperarse con mayor rapidez.

En el Trabajo

Las relaciones personales en tu trabajo se normalizarán, tendrás un ambiente con excesiva armonía. Los proyectos que te propongas hacer en el trabajo resultaron exitosos de los cuales podrás obtener muy buenos honorarios y grandes reconocimientos por tus triunfos profesionales.

En el Dinero

Se visualizan beneficios económicos producto de los trabajos extras y de los juegos al azar ¡Anímate! Es el momento para las apuestas, podrás multiplicar tu dinero.

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “ EL SOL”

����Conoce esta carta del Tarot, ¡es impactante!����https://t.co/Imu1imqpaf — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 19, 2020

Este Arcano Menor es completamente activo, te invita a luchar con valor, pasión e inteligencia sin darle cabida a la declinación para que puedas alcanzar el éxito o la victoria en todo lo que te propongas hacer.