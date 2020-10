Significado de las cartas del Tarot “As de Copas”

"As de copas": Significado de las cartas del tarot | La Verdad

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “As de Copas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “As de Copas”

¡Fíjate! A lo largo del artículo estamos hablando de una copa y es obvio que estamos esperando como mínimo una imagen que tenga esa forma y ¡Sí que la tiene! Pero no exactamente es lo que esperábamos porque en la parte de arriba tiene la figura de un de un castillo que muchos la definen como la catedral de Jerusalén por ser un naipe que guarda una relación directa con el elemento agua y cumple una función psíquica que es el sentimiento.

Lo que te quiero decir con esto es que las copas contienen líquido ¿O no? Entonces, el agua se vincula con las emociones, del mismo modo sucede con el vino porque pueden establecer lazos con el placer y este es capaz de embriagar los sentidos.

Es por ello que los colores que podemos apreciar en la imagen de la copa son entre amarillo, azul y rojo porque juntos simbolizan la felicidad, poder, éxitos, generosidad, paz, salud, sabiduría, pasión y amor.

Descripción de la carta “Nueve de Bastos” foto: pinterest

¿Qué significa “Nueve de Bastos”?

Es importante que para iniciar la explicación, sepas que este Arcano Menor es el que representa el palo de Copas, por ende se encuentra enumerado con un uno (I) siendo una carta que no solo se vincula con el Arcano Mayor “El Mago” por tener un mensaje similar sino que también por ser un “As” vas a encontrar una revelación que te indicará el comienzo de algo y por ser de “Copas” te hará hincapié sobre tu vida emocional.

Qué significa “Nueve de Bastos” Foto: Pinterest

¿Qué significa “Nueve de Bastos” al derecho?

En lo Espiritual

Es aquí donde tienes una paz contigo mismo, lo que te hace que tengas un campo espiritual muy armónico y generoso. El Arcano Menor, te indica en este plano de tu vida que es el momento ideal para que visites a personas que estén pasando por malos momentos y necesiten la felicidad con una sonrisa o un simple abrazo y es aquí en donde ayudaras porque te encargas de transmitir todo eso tan solo con tu presencia.

En el Amor

Si tu estado sentimental es la soltería déjame decirte que este increíble naipe trae para ti un mensaje que te va a encantar ¡Sí! Se trata de una nueva relación o un nuevo amor que está por venir a tu vida pero aun no se te ha revelado, así que debes estar atento.

En la Salud

Aquí se puede apreciar que estás bendecido en salud, esto quiere decir que si en estos momentos te sientes enfermo o tienes alguna enfermedad puedes estar tranquilo porque con la intervención divina vas a sanar ¡Si o si! Solo trata de prevenirla, cuidándote con chequeos cada cierto tiempo de tu vida.

En el Trabajo

En este aspecto de tu vida, el Arcano Menor “As de Copa” te concede la sabiduría y la generosidad por lo que es muy buena noticia en cuanto a tu trabajo se trate ya que con estas dos palabras se logra el éxito y la prosperidad.

En el Dinero

¡En hora buena! En estos momentos de tu vida estas teniendo buena racha en tu vida por lo que seguramente has tenido éxitos tras éxitos en todos los aspectos de tu vida. Es el tiempo adecuado para que inviertas en algo o saques a tu pareja a un viaje.

¿Qué significa “Nueve de Bastos” al derecho? foto: pinterest

¿Qué significa “Nueve de Bastos” invertido?

En lo Espiritual

Te has encargado de reprimir tanto tus sentimientos que has logrado obtener una desarmonía contigo mismo ¡Las cosas no son así! El mundo es hermoso y debes soltar todo aquello que te ata porque llegó el momento de liberarte, es por ello que te recomiendo salir y realizar yoga ¡No te cierres más!

En el Amor

Hay un cambio de núcleo familiar. Esto quiere decir que si estás dentro de un matrimonio o tienes una relación ¡Van a separarse! Ya que no dejan de tener problemas gracias a tu apatía y falta de apetito sexual.

En la Salud

Debes controlar tus emociones sin sentido porque sino ellas te controlan a ti y esto no es nada bueno para ti porque hasta puedes llegar a entrar a la locura ¡Guarda la calma! Todo a su tiempo.

En el Trabajo

¡No te asustes por los cambios! Si te surge una propuesta laboral para que te mudes de ciudad o país ¡Hazlo! Porque esta carta del tarot se encarga de revelarte un cambio que puede llegar a cambiar tu vida de manera radical y positiva.

En el dinero

Tienes el poder en tus manos para poder lograr el éxito que tanto deseas pero con la inestabilidad emocional que presentas ¡Las puertas se te están cerrando! Y es esta la razón por la cual no estás pasando por un buen momento en cuanto al dinero se trate. Es por ello que has notado tanto retraso en tus proyectos por lo que te recomiendo que para que salgas de esta mala situación, empieces por buscar una estabilidad emocional ¡Lo demás será llegado por añadidura!

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “ EL SOL”

Así te irá en este día, según la lectura del Tarot������ https://t.co/H9M5eKbShr — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 20, 2020

El palo de “As de Copas” pertenece al elemento agua, del mismo modo a la función psicológica del sentimiento por lo que como tarotista puedes realizar una predicción astral a tu consultante de manera afectiva.