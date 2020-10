Significado de las cartas del Tarot “As de Bastos”

“As de Bastos”, es una carta que revela que ahora estás lleno de energía positiva. Foto: Pinterest

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, y es así como te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “As de Bastos”, ¿ya la conocías?

Descripción de la carta “As de Bastos”

En esta carta aparece una mano que sale desde una nube, lo cual hace pensar que está tomando la oportunidad de agarrar la vara que está floreando, es decir que está en pleno desarrollo y crecimiento.

Además, en esta carta del Tarot de muestran hojas que flotan en el aire cuyo significado evoca equilibrio y progreso espiritual.

Por otro lado, a la izquierda y desde lejos se ve un castillo que podría anunciar la llegada de oportunidades sólidas e inesperadas que podrían sorprenderte.

¿Qué significa “As de Bastos”?

El significado de esta carta del Tarot es muy positivo, ya que te está diciendo que todo lo que inicies ahora será fructífero, ya que tienes energía optimista que te entusiasma y llena de inspiración, así que lograr lo que deseas será mucho más fácil, lo mejor es que no necesitas ser precavido, simplemente tienes que lanzarte a la acción, ¡no tengas dudas!

¿Qué significa “As de Bastos” al derecho?

En lo Espiritual

No te sientas afligido por el hecho de que las cosas no te estén saliendo del todo bien; recuerda que si tu no haces algo para surgir en la vida nada ni nadie lo hará por ti. Trata de encontrar la salida a tus problemas y así obtendrás no solo buenos resultados, sino que también te sentirás bien contigo mismo.

En el Amor

Vas a fracasar en el amor indiferentemente de que estés dentro de una relación o te encuentres soltero. Si tu caso es la soltería, vas a salir con una persona que crees ser la correcta, pero eso no será así ¡No te ilusiones tanto y observa el pensamiento de la futura pareja!

En la Salud

Corrige tus problemas y purifica tu alma para que no perturbes más tu salud mental; de ser así no habrá prosperidad ni paz interior en tu vida teniendo como resultado insomnio y mala alimentación que terminarán afectando tu salud física.

En el Trabajo

Si te encuentras desempleado, te costará encontrar un buen trabajo digno para costear tus gastos. Aunque el Arcano Menor “9 de Oros” me revela que si sigues teniendo fe y constancia posiblemente encontrarás no solo un trabajo digno, sino que tendrás la capacidad de emprender tu propio negocio.

En el Dinero

¡Mala racha! Vas a tener poco dinero en los próximos meses, de hecho, lo que generes será solo te servirá para asegurar los gastos básicos y sobrevivir. Por tal motivo, no derroches en cosas innecesarias y ahorrar todo lo que puedas.

¿Qué significa “Nueve de Oros” invertido?

En lo Espiritual

En estos momentos estás pasando por una racha de desilusión, pero esta carta del Tarot te anuncia que, a pesar de todo, pronto tus ánimos volverán con fuerza, así que ve con buenos ojos esta noticia, pues la paz está muy cerca.

En el Amor

No pelees más con tu pareja o terminarás rompiendo con tu ser amado, además te dice que si hay falta de apetito sexual es necesario hacer un cambio radical, inspírate, se creativo ¡en todo!

Si aún no tienes pareja, pero quieres una, el “As de Bastos” te está diciendo que dejes aun lado la depresión y la amargura para que comiences a reflejar armonía y alguien pronto se fije en ti.

En la salud

Tienes que cambiar tu actitud para realizar actividades positivas, ya que estás deprimido y si continúas de esa manera podrías terminar con una enfermedad psicológica que lamentarás.

En el Trabajo

No puedes concentrarte, pero no te preocupes, respira y busca energías llenas de buena vibra, para que puedas liberar tu mente y comiences a explotar al máximo tu creatividad.

También el “As de Bastos” te advierte que no te mudes de país o ciudad ya que las cosas podrían salir mal, incluso evita los viajes.

En el Dinero

Este momento no es el más idóneo para realizar inversiones, así que, mejor ahorra mucho y no hagas negociaciones, ya que esta carta del Tarot te anuncia que no estás en una buena racha económica.

La carta del Tarot “As de Bastos” es muy positiva, pues anuncia armonía, estabilidad, crecimiento espiritual, éxito, felicidad y sobre todo cambios positivos en tu vida, así que trata de aprovechar sus consejos, ya que aun cuando salga en posiciones diferentes, siempre tiene algo bueno que decirte para cuidarte, ¡tómala en serio!

