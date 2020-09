Significado de las cartas del Tarot “8 de Bastos”

8 de bastos: significado de las cartas del Tarot. Foto: La Verdad / cortesías

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “8 de Bastos”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “8 de Bastos”

Hay 4 bastos que hacen un cierre en forma de (X) esto simboliza nuestros aspectos emocionales llegan a un punto en donde encontrarás el equilibrio de las cosas obteniendo un resultado satisfactorio.

Luego se pueden apreciar unas flores que salen del centro; esto quiere decir que para todo hay una salida de escape y que si tienes problemas van a fluir siendo justo y con mucho esfuerzo alcanzarás el equilibrio en tu vida.

Los símbolos en la carta 8 de bastos. Foto: Pinterest

¿Qué significa la carta “8 de Bastos”?

Este Arcano tiene el dominio de predecir todo aquello que tenga que ver con el mundo de la justicia y sobre todo el como puedes tener la facilidad de mantener una mente equilibrada que nos da la facilidad de actuar justamente ante cada proyecto de nuestras vidas, así como también implementa la armonía.

¿Qué representa esta carta?

Esta carta del tarot tiene un mensaje partiendo desde su enumeración y es que el ocho tiene una unión con la regeneración espiritual representando el principio de lo justo e intelectual, es por ello que este naipe se vincula con el Arcano Mayor “La Justicia”.

De igual manera; debes saber que el Arcano Menor “8 de Bastos” nos va a hablar de manera general todo lo que tenga que ver con:

La Justicia.

Armonía.

Equilibrio.

Esta carta significa todo lo del mundo de la Justicia. Foto:Pinterest

¿Qué significa “8 de Bastos” al derecho?

En lo Espiritual

Tienes el dominio de mantener la mente equilibrada por lo que vas a obtener como resultado una armonía racional en todos los aspectos de tu vida ¡Esto es fantástico! Porque en ti habitara paz, tranquilidad y serenidad.

En el Amor

Si eres soltero ¡Emociónate! Vas a encontrar a tu media naranja, aunque el Arcano Menor me revela que esto no será nada fácil pues, deberás ganarte ese amor porque tendrás competencia. Por lo tanto, debes actuar de manera justa si quieres ganarte su corazón.

Ese equilibrio que tienes para mantener las cosas en santa paz con tu pareja te garantiza un buen sexo y estado sentimental lleno de armonía que si sigues así se conservara por un largo tiempo.

En la Salud

Manejas un buen equilibrio en tu vida, esta carta del tarot me revela como gozaras de buena energía gracias a la buena alimentación que tienes y el mantenerte en forma es bastante fortificante ¡Sigue así! Y disfrutarás de buena salud por un buen rato.

En el Trabajo

Estás dando un peso justo a cada asunto o proyecto que te propones y esto es una muy buena noticia para ti porque gracias a que eres una persona así vas a obtener un resultado esperado con mucho éxito y satisfacción.

En el Dinero

Vas a obtener un dinero que tanto has estado esperando de manera satisfactoria. Es el momento idóneo de que inviertas en un negocio o finiquites una negociación de manera justa ya que aquí se puede ver como recibirás prosperidad.

¿Qué significa “8 de Bastos” al derecho? Foto: Pinterest

¿Qué significa “8 de Bastos” invertido?

En lo Espiritual

Te cuesta mantenerte equilibrado y esto no es nada bueno para ti pues, si no logras mantenerte mentalmente ¿Cómo crees encontrar una estabilidad en tu vida? Todo se volverá un caos y no tendrás la paz que necesitas ¡Esfuérzate un poco!

En el Amor

Para los solteros; esto es muy sencillo. Si no tienes paz ni estabilidad contigo mismo ¿Consideras que así podrás estar en una relación sanamente? No ¿Cierto? Entonces, procura equilibrar tus emociones para que puedas darle paso al amor ¡Si se puede!

Si eres casado y esta carta te aparece en la tirada debes estar super alerta porque el Arcano Menor me revela como tratas a tu pareja injustamente, le hechas la culpa de todo incluyendo tus malas acciones lo que te resultara tener como resultado un divorcio por falta de comunicación, sexo y equilibrio.

En la Salud

Aquí el arcano me revela que tendrás problemas de salud a causa del mal comer y poco cuidado de tu cuerpo ¡Preocúpate! Si no, deberás asumir las consecuencias que esto te traerá más adelante. Trata de caminar, ejercitarte y sobre todo alimentarte mejor.

En el Trabajo

Debes esforzarte por lo que deseas tener, bien sea un aumento de sueldo o puesto ya que si no tienes la capacidad para equilibrar tus asuntos para encauzar tus decisiones tu situación puede mantenerse tal cual como esta y no vas a alcanzar ningún fin satisfactorio.

En el Dinero

Si sigues actuando mal ante la vida posiblemente perderás un dinero que tanto has esperado ¡Ten cuidado con lo que haces! Debes andar por el buen camino justo para que puedas tener abundancia o prosperidad, de lo contrario no vas a ver entrada de dinero por ninguna parte, de hecho, puedes llegar a presentar problemas con la justicia.

Teniendo la carta al derecho, es importante sepas de que la predicción del Arcano Menor “8 de Bastos” es positiva por lo que aquí vas a trasmitir un mensaje que tenga que ver con la justicia, equilibrio y armonía a tu consultante. Por otra parte; si la carta nos llega a salir en sentido contrario, el Arcano Menor nos enseña a reflexionar y a entender que es mejor andar por el lado justo impulsándonos a dejar la inestabilidad personal a un lado para poder alcanzar el éxito que deseamos con satisfacción.