Significado de las cartas del Tarot “6 de oros”

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “6 de oros”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “6 de oros”

Como puedes observar; esta carta tiene la misma forma bien sea que en la tirada te salga al derecho o al inverso y para determinar cuál es su posición original tienes que visualizar minuciosamente su enumeración que sale en la parte inferior de la carta, allí sabrás cuando esté al derecho.

¡Bien! En la figura se puede notar 6 monedas que están organizadas con la misma simetría, esto significa el equilibrio poco duradero. Luego, se puede observar unas hojas y flores que están alrededor de las monedas; esto simboliza la inestabilidad que va acompañada de los acontecimientos y situaciones de tu consultante, así mismo muestra su imperfección que amerita un cambio radical para poder accionar en la vida.

Los colores que dominan en esta carta es el amarillo que nos habla de las acciones, el dinero, optimismo, el éxito, el poder, la felicidad, el cambio y la vitalidad. El azul transmite generosidad, tranquilidad, salud, sabiduría, confianza y el rojo se encarga de revelar todo lo referente a la pasión, la caridad y el amor.

Descripción de la carta “6 de oros” foto: pinterest

¿Qué significa “6 de oros”?

Para empezar; este arcano pertenece al palo de “As de Oros” por lo que representa al elemento “Tierra” y está identificada entre el orden de las cartas como la número 6, es por ello que tiene por nombre “Arcano Menor 6 de Oros”.

Entre los Arcanos Mayores “El Enamorado” es el número 6 por lo que este se vincula con todos los Arcanos Menores que estén enumerados con dicho número, ya que se enfoca en transmitir las decisiones que vaya a tomar tu consultante cuando se trate de accionar ante la vida.

Del mismo modo, podrás interpretar esta carta del tarot en varios planos de tu vida que te ayudará a mantener un equilibrio entre lo positivo y negativo ya que es un arcano que refleja la inestabilidad de la persona que se vaya a consultar.

Qué significa “6 de oros” Foto: Pinterest

¿Qué significa “6 de oros” al derecho?

En lo Espiritual

Tienes confianza contigo mismo y eso es bueno porque en esta ocasión puedes encontrar la sabiduría y la tranquilidad que en otras ocasiones muchos necesitan.

En el Amor

Si te encuentras soltero y te gusta alguien debes decírselo ¡Acciona ya! ¿Qué estás esperando? No lo dejes pasar, quizás esa persona te corresponda y está esperando a que tú le digas algo.

En la Salud

¡Deja de pensar tanto sobre tu salud! Sal y ve a realizarte un chequeo si sientes alguna molestia en tu cuerpo, no dejes pasar por alto las cosas ¡Es momento de actuar!

En el Trabajo

Deja de hablar tanto y decir las cosas que vas hacer ¡Para nada! Porque al final hablas y no haces nada. Ya es momento de que acciones a las cosas que dices. ¿Vas a trabajar en un proyecto de tu vida? ¡Hazlo! ¿Vas a montar un negocio? ¡Hazlo! Pero no te quedes estancado.

En el Dinero

Estás en un ambiente en donde eres muy generoso con los demás, de hecho aquí revela que vas a ayudar a los que más necesitan aportándoles dinero y aunque no seas perfecto, este arcano te brindara el sentido de la caridad hacia otros porque has tenido como recompensa el éxito, el poder y la suerte y la virtud de ser una persona compasiva.

¿Qué significa “6 de oros” al derecho? foto: pinterest

¿Qué significa “6 de oros” invertido?

En lo Espiritual

Tu estado de ánimo se presencia con bipolaridad, pues un día te encuentras bien y ya al otro te sientes mal ¡Es momento para cambiar! Necesitas tener una estabilidad en tu mente para así poder encontrar la serenidad que tanto necesitas.

En el Amor

Te han estado dando malos consejos y por ello puedes llegar a perder a los que más amas. Debes dejar los celos y las dudas ante tu pareja y sobre todo evita los deseos y las aventuras que puedas tener con otros.

En la Salud

Debes tomar una decisión sana para tu vida ¡Con calma! Probablemente las cosas no te estén saliendo muy bien y eso afecta directamente tu salud mental por lo que te invito a salir y despejar la mente con algún ejercicio como el yoga por ejemplo.

En el Trabajo

Has tenido últimamente mucha prisa en hacer las cosas y por ello puede que tus proyectos sean fallido y que por cuestión de suerte ¡En estos momentos no va de tu lado! Debes mantener el equilibrio entre lo bueno y lo malo que estés haciendo por lo que te invito a tomar una decisión sabia y reflexiones en tu vida y tu entorno social.

En el Dinero

Últimamente no has tenido mucha suerte; la ambición te ha llevado a olvidar lo hermoso que es compartir con los demás ¡O quizás no! De repente, en tu interior quieres ayudar a otros pero es la indecisión de ayudar que no te permite actuar ¡Reflexiona!

El mensaje que la carta vaya a transmitir va a depender de las cartas que las acompañen en la tirada puesto a que es una carta que puede orientar a tu consultante a mantener el equilibrio de su vida pero por un tiempo determinado. También es una carta que invita por medio del tarotista a que el consultante debe dejar de hablar tanto y empezar a tomar decisiones que los conlleven a tomar acción en su vida.