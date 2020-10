Significado de las cartas del Tarot “6 de espadas”

“6 de espadas”: Significado de las cartas del Tarot

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “6 de espadas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “6 de espadas”

¡Bien! Si puedes observar hay tres espadas unidas en ambos lados que se entrelazan formando un óvalo, esto significa que como en todos nuestros tiempos siempre habrá un bloqueo, cosas que no nos permiten continuar, trabas o incertidumbre.

Este óvalo de espadas encierra una hermosa flor, que significa realización o la capacidad para poder tomar una decisión que, aunque estemos llenos de dudas debemos actuar y decidir de manera responsable ya que si puedes visualizar hay 4 flores que están a su alrededor y estas simbolizan nuestros “Cuatro” aspectos importantes de vida: Amor, Trabajo, Dinero y salud por lo que debemos decidir muy bien para alcanzar el éxito que deseamos obtener.

En cuanto a sus colores predomina el azul, amarillo, marrón y rojo. Pues, todo se relaciona con todo y esto lo digo porque estos colores nos hablan de éxito, serenidad, amor y solidez.

¿Qué significa “6 de espadas”?

Entre los grupos de series, este arcano menor pertenece al “Palo de Espadas” por lo que hace referencia al elemento “Aire” dando como función psicológica “Nuestro intelecto”.

Aunque no lo creas las cartas numeradas de los Arcanos Menores siempre se vinculan con los mayores y en este caso el “6 de Espadas” se relaciona directamente con el Arcano Mayor “El Enamorado” ya que ambas se enfocan en hablarnos sobre:

Decisiones que tomar.

Dudas obsesivas.

¡Una encrucijada y una duda! Es decir que tu consultante debe tomar la responsabilidad de decidir en su vida enfrentando la ambivalencia y la resolución de sus asuntos.

¿Qué significa “6 de espadas” al derecho?

En lo Espiritual

Al fin alcanzarás encontrar la paz interior que tanto necesitas ya que tomarás una sabia decisión en tu vida y esto te cambiará por completo. Es momento ideal para hacer yoga y meditar las cosas.

En el Amor

Si estás soltero posiblemente consigas a una pareja que será estable en tu vida, pero, será así si tú lo decides y lo permites ya que esta persona estará completamente confiada y enamorada de ti; posiblemente vas a conocer a tu amor en medio de una travesía o un viaje

En la Salud

Si tu estado de salud está delicado o estás enfermo; el Arcano Menor predice “Sanación” pues, se puede ver como vas a salir de esa enfermedad o simplemente te vas a recuperar de todo lo malo que puedas tener.

En el Trabajo

Tendrás un intelecto bastante desarrollado en el ámbito laboral y por esta razón van a llegar a ti dos ofertas de trabajo, ahora el problema estará en que deberás decidir cuál de los dos escoger ya que tienes que elegir uno. Posibilidad de lograr el éxito.

En el Dinero

Vas a empezar a ver dinero poco a poco, pero, seguro ¡Créeme! De granito en granito vas a tener abundancia y te saldrá una gran oportunidad para emprender en un negocio ¡No lo pienses mucho y acciona!

¿Qué significa “6 de espadas” invertido?

En lo Espiritual

¡No sabes qué hacer con tu vida! Te encuentras en medio de una decisión la cual te tiene lleno de dudas y esto te perturba no te da paz ni armonía contigo mismo por lo que te verás estancado por un largo tiempo y esto seguirá así hasta que tomes cartas en el asunto.

En el Amor

El Arcano Menor me revela que vas a conocer a alguien y este te gustará muchísimo, pero, así como te gusta ¡Dudas rotundamente! No sabrás si será la correcta para ti o no por lo que debes tomar una decisión en tu vida si continuar enamorándote o dejar las cosas hasta ahí.

En la Salud

No gozarás de buena salud mental ya que te has venido perturbando por dudas o decisiones que debes tomar sí o sí por lo que mi consejo es que trates de buscar ayuda profesional para que te tranquilices un poco de la ansiedad. En caso de que tu condición física este fallando ¡No vas a ver mejoría! Las cosas van a complicarse un poco por un tiempo.

En el Trabajo

Deberás luchar por tu éxito ya que el destino te mostrará varias oportunidades las cuales dejarás pasar por culpa de tus incertidumbres y toma de decisiones con responsabilidad. Esto te costará no solo tu éxito sino también un desempleo.

En el Dinero

No invertirías en un buen negocio a causa de tus dudas y esto frenará la abundancia en tus manos. El Arcano Menor me indica que debes parar ya porque si no vas a derrochar tu dinero en cosas innecesarias que a la final quedaras sin nada.

La carta del Arcano Menor “6 de Espadas” se encarga de decirte que solo tú tienes el control para decidir de manera responsable; si empezar de nuevo o quedarte estancado lleno de dudas e incertidumbres. Por lo que el Arcano nos indica que debemos tomar una decisión ¡Ya! Y así florecer en todos nuestros aspectos de vida.