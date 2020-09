Significado de las cartas del Tarot “4 de Bastos”

Conoce el significado de la carta “4 de Bastos”. Foto: www.tarotdiariomercedes.com

Cada vez que tiras las cartas del tarot los significados cambian, las posiciones de las estas y aquello que te revelan es impredecible; sin embargo, siempre te hablan sobre tu futuro, así que, si te preguntas sobre ¿qué pasará con el amor, el dinero el trabajo y la salud en tu vida?, aquí puedes saber lo que te augura, pues te revelamos una de ellas, conoce la “4 de Bastos”, ¡es impactante!

Descripción de la carta “4 de Bastos”

La carta del Tarot “Cuatro de Bastos” presenta un par de individuos que están alegres y danzan bajo una guirnalda muy extendida y llena de flores que se encuentra encima de cuatro palos que están cimentados al suelo, y cuyo significado que emiten es la de la solidez y estabilidad.

Es inevitable no contagiarse del espíritu festivo de esta carta del Tarot, incluso queda bien para cualquier situación de celebración, ya que el gozo y plenitud que muestran se parece al obtenido por ganar o lograr un objetivo, puede ser algo laboral, un casamiento, algo familiar hasta la victoria sobre una competencia, todo queda bien con “Cuatro de Bastos”.

Además, el significado de esta carta del Tarot, también deja ver que la alegría y festejo puede durar mucho más, pues así lo indica con el resto de personas que se ven al fondo de la ilustración y que están por entrar al castillo, sin duda es presagio de que algo muy bueno se acerca y valdrá la pena celebrarlo.

¿Qué significa “4 de Bastos”?

Esta carta del Tarot transmite seguridad y paz, incluso en los pequeños detalles del día a día, y es importante que los valores, pues estos, aunque parezcan insignificantes en primer momento, serán parte de éxitos que no debes subestimar, pues te harán muy feliz.

Lo mejor de la “Cuatro de Bastos” es que marca el término y el comienzo de un ciclo, y lo hace de manera positiva, de ahí que sea muy valorada en caso de que estés dando un gran paso en tu relación amorosa como el casamiento o incluso, si apenas estás comenzando con una pareja, además, es muy favorecedora si actualmente estar por cambiar de residencia, ¡te esperan cosas geniales!

La carta del Tarot “4 de Bastos” es muy positiva. Foto: aliciagalvan.com

¿Qué significa “4 de Bastos” al derecho?

En el amor

El romance espera por ti, ya que esa persona que siempre te ha gustado podría ser tu nueva pareja, y en caso de que ya la tengas, esta carta del Tarot presagia boda, incluso si te encuentras con problemas familiares, debes saber que pronto el amor reinará, pues el perdón resolverá todas las dificultades, además, trae más buenas noticias, ya que puede que un embarazo inesperado toque puerta, en caso de que se desee un nuevo miembro de la familia, este llegará muy pronto.

En la salud

Tendrás buena salud, así que no te preocupes si te has realizado algunos estudios, pues todo saldrá muy bien, ya que si has estado enfermo indicarán que has mejorado, así que tendrás mucho que festejar.

En caso de que consumas algún estupefaciente, esta carta del Tarot te anuncia que debes dejarla cuanto antes, ya que deberás cuidar tu salud o podrías tener adicciones que en el futuro puedan estropear tu bienestar, de ahí la importancia de que las prevengas.

En el Trabajo

Todo tu esfuerzo y labor tendrá su recompensa muy pronto, y recibirás muchos halagos; sin embargo, no te confíes, pues es el mejor momento de que identifiques cuáles podrían ser las debilidades que en el futuro podrían comprometer tus logros, de ahí la importancia de que los mantengas en control.

En el Dinero

Tus finanzas se verán retribuidas muy pronto, así que, si recibes ofertas llamativas que prometen buenas ganancias aprovéchalas, pues te enriquecerán, en caso de que estés en busca de una nueva vivienda lograrás conseguir el dinero suficiente para adquirirla, así que ¡tendrás otro logro que festejar!

La carta del Tarot “4 de Bastos”. Foto: mirtaro.com

¿Qué significa “4 de Bastos” invertido?

En el Amor

Si estás en espera de casarte, tus planes se verán interrumpidos por contratiempos, y estos mismos también podrían afectar la llegada del tan esperado bebé, así que deberás aguardar a su llegada con paciencia.

Respecto a la familia, se avecinan problemas y necesitarás de todo el amor de tu corazón para la reconciliación, así que es necesario que te acerques más a tus seres queridos y trates de limar asperezas.

En la Salud

Estás llevando una vida de estrés que solo está creando desequilibrio en tu salud, es necesario que tomes un nuevo enfoque y evites exaltarte ante las cosas, trata de descansar mucho y ve con objetividad los acontecimientos, solo así darás luz a los problemas que te afectan.

En caso de que estés enfermo, esta carta del Tarot presagia que te recuperarás muy lento, así que es recomendable que acudas por otra opinión médica.

En el Trabajo

Esfuérzate por cumplir con tus metas laborales, no importa que tan complicadas parezcan, todo con organización y compromiso tiene buenos frutos, evita los problemas y enfócate en comunicarte de forma correcta, tienes que explotar un poco más tu creatividad y proponer soluciones, poco a poco y con mucho trabajo habrá tranquilidad en esta parte de tu vida.

En caso de que estés desempleado o esperas algún cambio laboral como aumento de sueldo, traslado o ascenso, debes ser paciente, pues aunque te llegará, no será pronto y deberás estar preparado para tolerarlo.

En el Dinero

El dinero siempre será una preocupación, pero no debes desesperarte o podrías tomar malas decisiones, lo ideas es que pienses claramente cuáles son tus opciones y elijas la menos riesgosa, es más en caso de tener dudas en alguna inversión mejor no lo hagas, espera a que algo realmente te convenza.

