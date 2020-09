Significado de las cartas del Tarot “3 de Oros”

Conoce el significado de la carta “3 de Oros”. Foto: eltarot.gratis

Cada vez que tiras las cartas del tarot los significados cambian, las posiciones de las estas y aquello que te revelan es impredecible; sin embargo, siempre te hablan sobre tu futuro, así que, si te preguntas sobre ¿qué pasará con el amor, el dinero el trabajo y la salud en tu vida?, aquí puedes saber lo que te augura, pues te revelamos una de ellas, conoce la “3 de Oros”, ¡es impactante!

Descripción de la carta “3 de Oros”

Esta carta del Tarot es la representación de un albañil o maestro de obra que realiza labores para la construcción de una catedral o iglesia, al parecer se encuentra conversando con una monja y un monje sobre todo su avance en la construcción, de igual manera todo indica que podría estar comentando lo que aún le falta por edificar.

Por otro lado, se nota que el albañil está en plena juventud y parece tener menos importancia que aquellos religiosos con los que platica; sin embargo, estos lo escuchan atentos, pues valoran todo lo que tiene que decir, especialmente su conocimiento sobre el oficio del cual es maestro.

De igual manera, el albañil se encuentra parado sobre un taburete largo o lo que podría ser también un banco, indicando que tiene una posición más alta que aquellos monjes.

¿Qué significa “3 de Oros”?

El significado de la carta del Tarot “3 de Oros” se relaciona con la creación de un proyecto, especialmente se refiere a cualquier tipo de emprendimiento, el cual va cumpliendo poco a poco con sus primeras etapas con mucho éxito, lo que significa que el sueño va por buen camino y no solo se nota por el creador, sino incluso el resto de personas que lo ven trabajar están dando cuenta de ello.

¿Qué significa “2 de Espadas” al derecho?

En el amor

En el amor te irá perfectamente, en especial si tienes pareja; por lo que, aporta a la relación todo lo que tienes, ya que la persona que está contigo será alentada a dar lo mismo para ti, ¡has que tus sentimientos destaquen!

En caso de que estés soltero, te sentirás atraído por una persona que te gusta mucho, incluso podrás quedar con ella, será algo tan bueno para ti que incluso podrías terminar en boda.

En la salud

Cuidarás todo lo que puedes tu salud, así que tendrás muchas ganas de cumplir con tus ejercicios y dietas, además te sentirás con mucha actitud para visitar el médico, ya que quieres solucionar todas tus preocupaciones, si tienes pareja puede que te avisen de un próximo bebé en camino, ¡felicidades!

En el Trabajo

Recuerda que lo mejor es trabajar en equipo para cumplir todos tus proyectos, así que enfócate en ello, en caso de que no tengas empleo, no te frustres pronto llegará el que tanto has estado esperando, así que, ¡ánimo!

En el Dinero

Si estabas buscando la forma de invertir, ahora es el momento ideal, eso sí procura recibir asesoría de los expertos, y confía, ya que todo tendrá buenos rendimientos al final, ¡atrévete a hacerlo!

¿Qué significa “3 de Oros” invertido?

En el Amor

Vives en una mala racha del amor, pues sientes que tu pareja no da lo mismo que tú, tu autoestima está por los suelos, pero no tienes que rendirte, la verdad es que tú no eres el problema, así que es momento de que te reconfortes, y tomes una decisión que, en caso de ser el divorcio, será la mejor para ti.

Si no tienes compromisos, pero si algunas parejas informales, tienes que tener cuidado, ya que si no te cuidas podrías tener un embarazo inesperado, también, advierte que podrías ser parte de una discordia amorosa, así que ¡mucho cuidado!

En la Salud

Estas lleno de estrés, así que puedes tener mala salud, tienes que cuidar especialmente tu depresión y el sistema respiratorio, además te advierte de posibles enfermedades cardiovasculares que podrían ser mortales.

En el Trabajo

El ambiente en el trabajo no es el mejor, así que es mejor que te alejes de los chismes, y conflictos, pues la envidias te acosarán, si te es posible ve pensando en cambiar de trabajo, donde no solo puedas ser valorado por tus habilidades, sino que también seas aceptado por tus compañeros.

En el Dinero

No es momento de que derroches el dinero, así que trata de evitar las inversiones, ya que podrías tener pérdidas y otros problemas, trata de buscar otras opciones y se realmente cuidadoso en tus decisiones financieras.

