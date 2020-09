Significado de las cartas del Tarot “2 de Copas”

Dos de Copas: el significado de las cartas del tarot. Foto: La Verdad / Pinterest

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “2 de Copas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “2 de Copas”

Como puedes ver; el naipe trae una escritura en la parte inferior de la copa, de hecho, puedo decirte con total propiedad que es la única carta entre los Arcanos Mayores y Menores que tiene una breve descripción y este mensaje dice: “Maritxu de guler specialiste du tarot A. Aymerich Creation artistique”. Es una marca o una firma artística que forma parte de la presentación de las cartas del tarot y que esta baraja la tiene, así que no es un mensaje oculto que quiera decirnos este estupendo arcano.

Ahora bien, entre su figura se pueden apreciar a simple vista que hay dos copas y estas están encargadas de hablarnos de todo aquello que tenga que ver con nuestra parte afectiva, es decir que en una tirada las copas nos rendirán cuentas sobre nuestras emociones tanto de ira como de amor.

Luego; podemos ver en una especie de fuente de agua salir dos peces haciendo la forma de corazón, esto significa nada más y nada menos que los triunfos y éxitos que puedes llegar a alcanzar en todos los ámbitos de tu vida siempre y cuando sea en compañía.

Y para finalizar con la descripción de su hermosa figura, se puede visualizar como nace una flor de esa fuente y es que esa flor ¡Es tu vida! ¿Por qué? Porque aquí el Arcano Menor predice el renacer de tu vida por lo que tendrás abundancia en amor, dinero y sabiduría.

Qué significa “2 de Copas”

Es una carta muy prometedora en el aspecto sentimental ya que por ser parte del grupo de la serie de “Copas” es un arcano que pertenece al elemento “Agua” y su función psicológica nos habla de cómo tu consultante puede tener esa habilidad para encontrar el amor. Es por ello que esta carta nos da noción de:

Armonía.

Sabiduría.

Estabilidad.

Fecundación.

Por otra parte, el Arcano Menor “2 de Copas” es una carta que se vincula muy bien con el Arcano Mayor II “La Papisa” ya que su enumeración es la misma y se conectan porque el número 2 en las cartas se encarga de hablarnos de todo aquello que se relacione con la dualidad, es decir que tendrás la posibilidad de empezar a plasmar situaciones y evolucionar en tu vida con el apoyo de otra persona.

¿Qué significa “2 de Copas” al derecho?

En lo Espiritual

Estás en un momento de tranquilidad, aquí el Arcano Menor “2 de Copas” me revela cómo puedes tener la habilidad de percibir y transmitir la paz ¡Aprovéchalo! Mi consejo es, que sirvas de ayuda a otros que necesiten de un consejo sabio o de energías positivas créeme que le valdrán de mucho en su vida.

En el Amor

Si tu situación de venir aquí es porque estás soltero y quieres saber ¿Cuándo acaba esa soltería? Déjame decirte que hay buenas noticias, el Arcano Menor “2 de Copas” me revela que más pronto de lo que imaginas vas a encontrarte con el amor ¡Si! Va a llegar a tu vida la persona que tanto buscas con anhelo, es más aquí se puede apreciar cómo esta relación va a ser bastante duradera.

En la Salud

Si eres mujer estás en el tiempo perfecto para la fecundación porque cuentas con una buena salud. En el caso de que seas hombre, lo mismo va para ti, pero acá también me revela que gracias a tu alimentación puedes estar más que listo para realizar todo lo que te propongas en tu vida.

En el Trabajo

La carta del tarot te aconseja claramente que te encuentras en una de las mejores etapas de tu vida ya que junto a tu cónyuge o amigo puedes asociarte y llegar a emprender tranquilamente ¡Créeme! Llegarán muy lejos si así se lo proponen porque juntos podrán aprovechar de cada uno su sabiduría para alcanzar el éxito que desean en sus vidas.

En el Dinero

Tu entorno está lleno de energías positivas y de mucho optimismo y esto es una buena noticia para ti porque encontrarás éxitos tras éxitos e inclusive tendrás abundancia de dinero porque la suerte es tu mejor aliada en estos momentos por lo que te aconsejo invertir tu dinero en un negocio o algún bien que puedas disfrutar.

¿Qué significa “2 de Copas” invertido?

En lo Espiritual

Tus inseguridades te han llevado por un mal camino, debes tratar de controlar tu mentalidad porque el tener una personalidad bipolar no te ayudará a encontrar ningún tipo de estabilidad en tu vida ¡Ten cuidado! Analiza y trata de cambiar tu concepto de vivir.

En el Amor

Si tu estado sentimental es la soltería, el Arcano te dice ¡Ve acostumbrándote! Porque las posibilidades de conseguir a tu media naranja son 0% probables ya que este naipe en esta posición me habla de tu desequilibrio personal y eso de un día querer con alguien y el otro no, no va con nadie ¡Es momento de tomar cartas en el asunto!

En la Salud

Se puede presenciar que estas pasando en estos momentos por una baja autoestima y congestiones nasales. Debes tratar de dominar más tu yo interior y auto ayudarte, pero, si no consigues éxitos en esto ve a un médico psicólogo de manera inmediata. Estoy seguro que te servirá de muchísima ayuda para que afrontes tus miedos e inseguridades que no te permiten avanzar en tu vida.

En el Trabajo

En poco tiempo vas a pasar por una mala racha laboral como por ejemplo el final de una contratación o malas relaciones entre tus compañeros de trabajo y todo esto se deriva a la falta de personalidad y buen trato con tu grupo de trabajo.

En el Dinero

Muchas veces nos preguntamos el porqué de las cosas y se que no es fácil sentirse derrotado sin un centavo en tu bolsillo, pero ¡Tranquilo! Todo va a pasar porque vendrán tiempos mejores. Por ahora evita malgastar tu dinero con tu pareja y sobre todo trata de no invertir en negocios porque la verdad este no es tu momento.

El Arcano Menor “2 de Copas” es una carta muy especial en el aspecto emocional de nuestras vidas y más cuando se trata de consultar sobre la vida amorosa de tu cónyuge. Por lo general, nos habla de todo aquello que tenga que ver con la dualidad.