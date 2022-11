Significado de la posición al dormir. ¿Conocías esto de tu personalidad? Foto: pexels.com

Psicólogos del sueño y expertos de todo el mundo han realizado varios estudios para establecer el vínculo entre nuestras posiciones para dormir y nuestra personalidad, por ello, aquí te diremos cuál es el significado de la posición al dormir, ¡no te lo pierdas!

En La Verdad Noticias te revelamos que nuestro subconsciente es el motor que influye en cómo funcionamos a lo largo del día, cómo caminamos, qué café pedimos, cómo dormimos, etc. Aunque a menudo no prestamos atención a cómo dormimos, simplemente nos acurrucamos en la cama en nuestro lugar favorito. Sin embargo, muchos trabajos pioneros de Dunkell sobre la conexión entre las posiciones para dormir y los rasgos de personalidad.

Hace poco te contamos el significado del pavo en el Día de Acción de Gracias, pero ahora, te damos a conocer que el investigador del sueño Samuel Dunkell escribe en su libro Sleep Positions:

“La forma en que dormimos es la forma en que vivimos.”

Además, añadió que Sleep Science ha sido fundamental para demostrar que el sueño informa sobre los rasgos de su personalidad que se pueden clasificar como neuroticismo, escrupulosidad, extraversión, amabilidad y apertura. El European Journal of Personality afirma que la calidad del sueño que está teniendo esta semana probablemente influirá en su personalidad dentro de cinco años.

Conoce el significado de la posición al dormir y cómo influye en tu personalidad

Posiciones al dormir. Foto: jagranjosh.com

Dormir boca arriba

Dormir boca arriba. Foto: jagranjosh.com

Si duermes boca arriba, entonces tu personalidad durmiente dice que te encanta ser el centro de atención. Eres una persona optimista que disfrutaría de la compañía de personas de ideas afines. Por lo general, se encuentra que tiene una presencia fuerte y audaz en una habitación llena de gente. No te involucras en conversaciones insignificantes o cosas que no cumplen con tus estándares o que no te respaldan. Tienes expectativas muy altas de ti mismo y de los demás.

Lo más probable es que uno escuche la verdad de usted que una mentira cubierta de azúcar. Trabajas de manera extremadamente meticulosa y persistente para lograr tus objetivos. Vives la vida de manera estructurada con una mentalidad impulsada por el éxito. Disfruta mucho de su 'tiempo para mí' mientras se acuesta en la cama y ve cómo sus planes se hacen realidad.

Una persona independiente puede adoptar la posición real de dormir boca arriba. Las personas que duermen boca arriba muestran inclinaciones reales como una 'reina' o un 'rey' del día y de la noche. Exudan confianza en sí mismo, aceptación del mundo y libertad. Se encuentran de mente abierta y buscadores de experiencias o sensaciones en comparación con otros estilos de sueño.

Según el investigador del sueño Chris Idzikowsk, dormir boca arriba se clasifica además como posición de soldado y posición de estrella de mar.

Si uno duerme en una posición de soldado con las piernas y los brazos rectos, generalmente es reservado y tranquilo, pero tiene estándares altos.

Si uno duerme en posición de estrella de mar con los brazos y piernas estirados, son buenos oyentes que valoran las amistades y no prefieren ser el centro de atención. Son el tipo de personas que se dejan llevar por la corriente. Son muy empáticos y solidarios. En su mayoría se les encuentra escuchando a alguien que comparte sus problemas.

Si uno duerme en una posición de observación de estrellas con ambas manos debajo de la cabeza o la almohada, son personas muy optimistas que son muy leales a sus seres queridos, amigos y familiares. Son despreocupados y van por la vida con una actitud despreocupada.

Dormir de lado

Dormir de lado. Foto: jagranjosh.com

Si duermes de lado, entonces tu personalidad durmiente dice que eres una persona tranquila, confiable, tranquila, activa, emprendedora y social. Siempre estás mirando hacia adelante. No te arrepientes del pasado. No le tienes miedo al futuro.

Eres altamente adaptable sin importar los cambios o la situación. Siempre buscas el lado positivo de todo. Eres muy consciente de ti mismo, de tus aspectos buenos y malos, por lo que no es fácil ofenderte. Siempre llevas una sonrisa en la cara, incluso durante las dificultades.

Las personas que duermen de lado con los brazos estirados suelen anhelar una relación o conexión cercana con alguien, pero en el fondo también temen no conseguirlo. Tienen un enfoque bastante racional de la vida. También tienden a ser seres complejos, ya que exhiben una mentalidad abierta a nuevas experiencias y, al mismo tiempo, sospechan mucho de los demás.

No aceptan o cambian rápidamente sus opiniones sobre otras personas. Por lo general, tardan en tomar una decisión, pero una vez que lo hacen, se apegarán a sus propias decisiones y pensamientos.

Las personas que duermen de costado con una almohada abrazada o metida entre las piernas son personas extremadamente útiles que dan más importancia a las relaciones que a otros aspectos de la vida.

Por mucho que anheles una almohada para abrazar cuando duermes, deseas tener un vínculo profundo con tus seres queridos, pareja o familiares. Es más probable que abraces a tu pareja o la rodees con tus piernas o brazos cuando duermas con ella. Eres muy cariñoso y cariñoso también.

Las personas que duermen de lado en la posición del tronco con las piernas y los brazos extendidos son crédulas y están abiertas a las experiencias de la vida, según el investigador del sueño Chris Idzikowsk en sus estudios. Pueden llevarse bien con cualquiera en su mayoría, incluso con extraños. Tienen un tipo de naturaleza confiada.

Se descubre que las personas que duermen de lado con las rodillas dobladas hacia el estómago y un brazo debajo de la almohada o la mejilla son pensadores naturales. Estás en sintonía con tus emociones, ya sean negativas o positivas. Los abrazas y actúas en consecuencia. Pareces tener un exterior áspero y frío, pero eres una persona emocional por dentro. También eres un buen compañero o amigo.

Dormir en posición fetal

Dormir en posición fetal. Foto: jagranjosh.com

Si duermes en posición fetal, entonces tu personalidad durmiente dice que buscas protección, anhelas ser comprendido y cuidado por los demás. La posición fetal para dormir es similar a acurrucarse como un bebé.

Dormir en posición fetal te ayuda a desconectarte de los problemas mundanos. Eres una persona cautelosa que no se abre fácilmente. Tiene dificultad para confiar en la gente. Tienen un exterior duro, pero son bastante emocionales por dentro.

Si uno duerme en posición fetal, se siente más cómodo con los miembros de su familia o las personas que han jugado un papel importante en su crianza. Son tímidos, sensibles, inocentes y perdonadores con una conciencia tranquila.

Disfrutan haciendo cosas que no requieren estar rodeados de demasiada gente. Se encuentran principalmente pintando, dibujando, escribiendo, bailando, etc., donde pueden encontrar formas de autoexpresión.

La posición fetal para dormir fue teorizada por el investigador del sueño Samuel Dunkell por primera vez en la década de 1970. Observó que las personas que duermen en posición fetal son más emocionales y ansiosas. Suelen ser tensos y cerrados a disfrutar de la vida en movimiento. Durante los estudios, las personas que dormían en posición fetal completa expresaron sentimientos de abandono en su vida de vigilia.

El investigador del sueño Chris Idzikowsk también ha observado que las personas que duermen en posición fetal tienden a ser tímidas con las personas nuevas o los nuevos entornos, pero con la compañía adecuada, pueden relajarse rápidamente.

Dormir boca abajo

Dormir boca abajo. Foto: jagranjosh.com

Si duermes boca abajo, entonces tu personalidad durmiente dice que eres un individuo de voluntad fuerte, que toma riesgos, aventurero, animado y que resuelve problemas. Se encuentra que es efectivo para liderar u ofrecer orientación a otros. Prefiere dormir 8 horas completas, si no más, para mantenerse enérgico y recargado.

Eres una persona sociable que a veces se muestra fría o grosera. Siempre estás evitando la confrontación. Intentará encontrar el término medio en cualquier extremo. Eres una mariposa social y te encanta que te mimen. Tienes un ambiente cálido y amistoso cuando estás en tu mejor momento. Sin embargo, manejar las críticas no es tu mejor característica, ya que eres tú peor autocrítico, por lo que escucharlas de otros te hace sentir incómodo.

Según el investigador del sueño Dunkell, las personas que duermen boca abajo tienden a ser compulsivas, impulsivas, ansiosas y rígidas. Se encuentra que carecen de confianza o inhiben las inseguridades sobre sí mismos. Los estudios han demostrado que, si uno duerme boca abajo, es más probable que esté trabajando en puestos de administración, banca o contabilidad.

Si uno duerme boca abajo con las manos sobre o alrededor de la almohada con la cabeza girada hacia un lado (ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha), esta posición para dormir boca abajo se puede categorizar aún más como una posición de caída libre o paracaidista. Tienen una personalidad juguetona y de espíritu libre y siempre están listos para la aventura.

No se andan con rodeos y, por lo tanto, a veces, pueden parecer casi descarados, especialmente cuando son criticados o extremistas. Según el investigador del sueño Chris Idzikowsk, se ha descubierto que las personas que duermen en caída libre son mariposas sociales.

¿Disfrutaste descubriendo tus tipos de personalidad durmiente?

Cabe señalar que nadie duerme en una posición durante toda su vida. A medida que evolucionamos a lo largo de nuestras vidas, nuestro subconsciente adquiere nuevos rasgos o se deshace de viejos hábitos.

Crecemos como individuos, aprendemos cosas nuevas sobre nosotros mismos y cambiamos de mentalidad, por lo tanto, uno también puede encontrarse durmiendo en una combinación de dos o más posiciones para dormir. Podrían reflejar que encarnas rasgos de diferentes tipos de personalidad durmiente. Estén atentos para más pruebas de personalidad de este tipo.

