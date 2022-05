Significado de la palabra Whisky. Foto: forbes.com.mx

El significado de la palabra Whisky te resultará muy sorprendente, tal vez más que su exquisito sabor, por lo que, si aún no la has probado, ahora que sabrás todo lo que denota su nombre no podrás evitar sentir curiosidad por cómo sabe, así que, ¡pon mucha atención!

En La Verdad Noticias te revelamos que esta bebida surge de la destinación de la malta fermentada, la cual se fermenta con centeno, maíz, cebada y trigo, luego se añeja en barriles de madera hechos de roble blanco, logrando alcanzar hasta 40 o 62 por ciento de volumen de alcohol.

Anteriormente te contamos sobre cócteles que todo hombre debe saber preparar; sin embargo, ahora te diremos todo lo que tienes que saber sobre lo que significa el nombre de esta peculiar bebida.

Este es el significado de la palabra Whisky

Bebida alcohólica. Foto: directoalpaladar.com

Significa “agua de vida” y esto deriva del término latino “aqua vitae” el cual significa en galés “usque beatha”, el cuál terminó siendo “usquebaugh”, mismo que se pronunciaba como “wiskyba”, siendo este último el que terminó dando lugar a su actual nombre.

Como dato curioso debes saber que durante la Edad Media las bebidas alcohólicas eran clasificadas por los científicos en dos grupos, uno de estos era “aqua vitae” que correspondían a las bebidas de 90 grados y el otro era “aqua ardens” que significa aguardiente y ahí se agrupaban las de 60 grados.

¿Cuál es el mejor whisky del mundo?

Hasta el 2021 se sabía que es el The Glenallachie de la cuarta tanda con 10 años de añejamiento, pues se llevó el primer lugar en el ranking de la categoría de los whiskies Single Malt, según se informó es elaborado en Escocia.

Conoce más sobre este tema leyendo Whisky ¿De qué está hecho?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de okdiario.com