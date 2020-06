Significado de la longitud de tu dedo meñique

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó públicamente que fue él quien ordenó detener el operativo y posteriormente liberar a Ovidio Guzmán, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán. La declaración ha ocasionado gran polémica entre los mexicanos, pues tal como sucedió al momento de los hechos, hay quienes están a favor de la decisión del presidente de México y quienes la califican de inoportuna. AMLO dijo también que la orden se ejecutó a favor de los ciudadanos, pues el operativo realizado en Culiacán Sinaloa, habría afectado a al menos 200 personas que pudieron perder la vida. ¿Crees que Andrés Manuel hizo lo correcto? . . . . #amlo #amlopresidente #frasescelebres #frasesinmortales #peje #presidentedemexico #andresmanuellopezobrador #ovidioguzman #elchapoguzman #chapoguzman #carteldesinaloa #sinaloa #culiacan #narcotrafico #narcomexico #operativo #detención #laverdadnoticias

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Jun 20, 2020 at 1:00pm PDT