Significado de la forma de tus ojos, ¿qué dicen de tu personalidad? Foto: elconfidencial.com

Estamos comenzando a mirar hacia la medicina y las prácticas orientales cada vez más últimamente con aceites esenciales, yoga, meditación y acupuntura que se están convirtiendo en parte del léxico de la cultura popular en los Estados Unidos. Una antigua práctica china que aún no se ha popularizado es la lectura de rostros. El enfoque principal de esto es prestar atención a la forma de los ojos, pues el significado de tenerlos grandes o pequeños, ¡define gran parte de tu personalidad!

En La Verdad Noticias te revelamos que, según esta práctica, los ojos son la parte más reveladora del rostro y pueden predecir la personalidad detrás de ellos. Aunque esta no es una ciencia precisa, hay algo de credibilidad en esta creencia. Desde los ojos vueltos hacia arriba hasta los ojos almendrados, ¿qué dicen los tuyos sobre ti?

Hace poco te contamos qué significan las velas rojas, pero ahora, te diremos qué rasgos de personalidad pueden destacar en ti, según la forma de tus párpados, ¡no te lo pierdas!

Significado de los ojos grandes y ojos pequeños

Conoce el significado de los ojos grandes. Foto: eltiempo.com

Ese tamaño de tus ojos es una indicación de cómo ves el mundo y cómo reaccionas ante él. Los ojos más grandes se asocian con la apertura, la pasión y la creatividad. Las personas con ojos más grandes tienden a ser más empáticas y actúan con emoción sobre la lógica. En el otro extremo del espectro están los ojos pequeños, que significan alguien que es más pragmático y calculado. Como sugerirían los ojos más pequeños, estás hiperconcentrado sin distraerte fácilmente.

La lógica, la inteligencia y la funcionalidad son de suma importancia para la forma en que vives tu vida. Debido a que la emoción es secundaria a la lógica, muchas personas con ojos más pequeños pueden verse como distantes y frías; sin embargo, eso es un concepto erróneo. El hecho de que no permitas que tus emociones controlen tu vida no significa que no tengas emociones.

Ojos redondos y almendrados

Ojos redondos. Foto: pinklia.com

Como el tamaño puede determinar un poco sobre la personalidad de uno, también puede hacerlo la forma del ojo. El significado de tener los ojos redondos suelen ser que las personas son más creativas. Este es un pariente cercano de los ojos grandes porque las emociones juegan un papel importante en esta personalidad. Con esta imaginación aumentada pueden surgir cambios de humor y pensamientos poco prácticos si las emociones no se mantienen bajo control.

Las personas que tienen ojos en forma de almendra son más propensas a ser cautelosas. Esto no es necesariamente algo malo porque generalmente también se asocian con la compasión y la positividad. Esta precaución en realidad conduce a una vida más equilibrada porque es más fácil mantener la calma en situaciones cuando estás preparado. Si se pronuncian estas dos formas de ojos, ambas exudan una mística exótica que intriga a los demás.

Ojos cerrados y separados

Mujer con ojos separados. Foto: pinterest.com.mx

La distancia es el siguiente factor a tener en cuenta cuando se utilizan los ojos para predecir la personalidad. Los ojos juntos indican a alguien que se contenta con la rutina y es tradicionalista. Estas personas no desean el cambio tanto como los demás. Debido a esta rigidez y rutina, tener un enfoque y una disciplina extremos es un síntoma. Puede que no seas espontáneo, pero te sentirás cómodo y confiado en el patrón de tu vida.

Los ojos muy separados son un poco la antítesis de los ojos muy juntos. Aquellos que exhiben una distancia visual más amplia suelen ser más flexibles e impulsivos. El significado de este tipo de ojos indica que la compulsión por el orden simplemente no existe, y encuentran la felicidad en lo desconocido y en la exploración de la vida.

Ojos prominentes o hundidos

Significado de los ojos hundidos. Foto: saigu.es

El significado de los ojos más profundos en las cuencas, por lo general señalan que las personas son más románticas e íntimas. Aunque parece que esta persona sería un libro abierto, también tiene una naturaleza misteriosa. Les gusta ocultar sus verdaderos sentimientos y abrirse solo a aquellos que son realmente cercanos a ellos. Una persona con ojos que sobresalen de la órbita será amable y sensible. Por lo general, tienen una naturaleza preocupante y pesimista, pero retratan la naturaleza de un extrovertido.

Te puede interesar: Significado del color de tus ojos.

Ojos hacia abajo y hacia arriba

Ojos hacia abajo. Foto: saigu.es

La inclinación del ojo es el indicador final de la personalidad. El significado de los ojos vueltos hacia arriba es que las personas son ambiciosas, motivadas y la mayoría de los que los rodean las consideran extrovertidas. Debido a este impulso de hacerlo siempre mejor, hay una delgada línea entre ser visto como dedicado y egoísta.

Es fácil para estas personas dejar que su ambición se apodere de ellos. Los que tienen los ojos inclinados hacia abajo suelen ser más dependientes y tímidos. Puede ser fácil llevarse bien con usted, pero tiene una naturaleza pesimista que podría ser molesta si no se atiende.

Es cierto lo que dicen, los ojos son las ventanas del alma. En muchos casos, estos rasgos de personalidad vinculados a la forma de los ojos parecen ser ciertos. Incluso en las excepciones, una cosa siempre será cierta, los ojos son una parte estética de tu rostro que se suma a la atracción.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de tabanmd.com