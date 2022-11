Significado de la forma de tus cejas. ¡Esto revelan sobre ti! Foto: elpais.com

Es posible descubrir algunos rasgos de la personalidad con solo observar la forma de tus cejas, además la lectora facial Jean Haneres, autora de The Wisdom of Your Face, comentó que esta práctica se conoce como fisionomía, en la cual se analizan algunas características físicas para conocer el significado de su forma, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias queremos decirte que esta práctica tiene su origen durante el periodo Song del Norte, en China, y es común que las familias actuales aun la lleven a cabo, siendo esta una manera de interpretar los rasgos para saber como influyen ciertos detalles del rostro en el comportamiento y forma de pensar.

Este el significado de la forma de tus cejas

Redondas. Foto: byrdie.com

Presta atención a la interpretación que la experta hace sobre la forma natural de esta zona del rostro, lee detenidamente y ayúdate de un espejo para estar segura del grupo al que perteneces, de esta manera sabrás con certeza cual de las siguiente interpretaciones te corresponde.

Redondas

La forma de cejas redondas siguen la curva natural del ojo y no se arquean hacia arriba, "si alguien tiene las cejas redondeadas, eso es una señal de que es una persona muy amable y que siempre está pensando en las necesidades de otras personas", dice Haner, "cuando toman una decisión, se basará en lo que quieren y lo que todos los demás quieran probar, lo que resulta en un ganar-ganar para todos".

Rectas. Foto: byrdie.com

Rectas

Más allá de enmarcar la cara, las cejas rectas atraen los ojos hacia el centro de la cara, "si las cejas de alguien crecen en línea recta, eso significa que es una persona muy lógica: valora la lógica y piensa que debes pensar las cosas con mucho cuidado, no son impulsivos", explica.

Con picos. Foto: byrdie.com

Con picos

Las principales cualidades de los que lucen una ceja con pico son un arco alto y una toma de decisiones precipitada, según Haner, "las personas con cejas con picos toman decisiones basadas en sus emociones, y las toman rápidamente, son muy reactivos, así que si hay algo sobre lo que están tratando de decidirse, lo hacen muy rápido, pero no se basa necesariamente en la lógica, se basa en su emoción en este momento", señala Haner.

De reina. Foto: byrdie.com

De reina

En la lectura de rostros chinos, las cejas de reina son exactamente lo que pensarías que son: cejas que se colocan en lo alto de la cara de una persona, "son un signo de alguien que tiene un gusto excelente, un verdadero sentido del estilo y la belleza, pero tienden a ser perfeccionistas", dice Haner, también "Pueden luchar con las decisiones porque en su mente, solo hay una decisión correcta, ser autocríticos y preocuparse por tomar la decisión equivocada, y pueden ser duros consigo mismos".

Largas. Foto: byrdie.com

Largas

"Las personas que tienen cejas largas tienden a ser el tipo de personas que tienen muchos amigos. Hay una razón para esto: tienen fuerza extra, por lo que pueden lidiar con todo el drama personal de sus amigos sin sentirse abrumados", dice.

Cortas. Foto: byrdie.com

Cortas

Una ceja corta se extiende solo hasta la esquina externa e interna del ojo, "A las personas con cejas cortas no les gusta lidiar con el drama, tienden a tener menos amistades cercanas y no se sienten atraídos por acercarse a las personas para pedir ayuda", explica Haner.

Gruesas. Foto: byrdie.com

Gruesas

Para nosotros, el aspecto de cejas tupidas nunca pasará de moda, "si alguien tiene las cejas llenas y gruesas, significa muchas cosas: son muy decisivos, tienen una confianza natural en sí mismos y sienten que pueden resolver cualquier cosa", dice Haner, además son personas muy lógicas y tienden a ser un poco lineales en la forma en que hacen las cosas. También les gusta estar físicamente activos."

Finas. Foto: byrdie.com

Finas

"Las personas con cejas delgadas, incluso si comenzaron con cejas naturalmente gruesas que se adelgazaron por las pinzas y la depilación, afectan la confianza en sí mismas o si solo tiene cejas naturalmente delgadas, generalmente tiene poca confianza, pero el lado bueno es que no eres agresivo o demasiado agresivo", explica Haner.

Diagonales. Foto: byrdie.com

Diagonales

Si los extremos de las cejas son más altos que los frontales, es probable que tenga una forma de ceja diagonal, "cuanto más difícil es el ángulo, más extremas son las emociones y más reactiva es una persona", explica Haner, "si naces con un ángulo natural, está bien, pero si intentas crearlo, es como ir en contra de tu propia naturaleza, lo que puede causar un desequilibrio en tu personalidad y hacer que tengas dificultades para tomar decisiones".

Cónicas. Foto: byrdie.com

Cónicas

Sabrás que tienes una forma de ceja cónica, si las partes internas de tus cejas son más gruesas que la cola, si bien el frente puede ser más cuadrado, habrá un adelgazamiento gradual a medida que llegue a los extremos, si buscas algo de elevación y longitud, esta es la forma de ceja perfecta, ya que da la ilusión de una ceja más larga y llena.

En forma de "s". Foto: byrdie.com

En forma de "S"

Mientras que algunos intentan corregir sus cejas naturales en forma de S, otros intentan imitarlo con pinzas estratégicas, esta forma de ceja consiste en eliminar la primera fila de pelo a lo largo de la parte interna junto con la primera capa en la parte superior de la cola, el área media debe dejarse intacta para crear esa forma de "S" sumergida.

Arqueada. Foto: byrdie.com

Arqueada

La belleza de los arcos, es que todas las densidades de cabello, desde escasas hasta gruesas, pueden lograrlo, Haner dice que esta forma de ceja tiende a ser más sensible por naturaleza, puede contenerse y requiere tiempo para sentirse cómodo con las personas.

¿Cómo engrosar las cejas de forma natural?

Debido a la depilación constante, es posible que el vello crezca con poca fuerza y muy delgado en esta zona, pero puede ayudar a regenerarlo y acelerar su crecimiento si aplicas aceite de coco directamente y lo dejas actuar toda la noche, verás como al cabo de un par de semana esta zona se ve más densa y con brillo natural.

