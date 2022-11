Significado de la forma de tu nariz; esto es lo que revela de ti. Foto: jagranjosh.com

¿Existe la prueba de personalidad, según la forma de la nariz?, durante años, se han realizado varios estudios e investigaciones para estudiar el vínculo entre la forma de nuestras narices y nuestra historia genética. Científicos de todo el mundo han estudiado escaneos 3D de personas de distintas razas y zonas climáticas para descifrar tipos de formas de nariz, pero también, hay quienes buscan encontrar el significado de estas respecto con los rasgos de personalidad.

En La Verdad Noticias te revelamos que los expertos analizan el ancho de las fosas nasales, la distancia entre las fosas nasales, la altura de la nariz, la longitud del puente nasal, el nivel de protuberancia de la punta nasal, el área de las fosas nasales y el área externa de la nariz.

Para hacerlo más interesante y perspicaz desde un punto de vista psicológico, los fisonomistas (lectores de rostros) han estado estudiando las formas de nuestras narices para analizar el carácter y los rasgos de personalidad de una persona. ¿Sabes que el desarrollo y la investigación de prácticas de lectura facial se remontan a 3.000 años?

Según la autora y experta en lectura de rostros Jean Haner, la lectura de rostros puede revelar sus rasgos de personalidad como un libro abierto y ayudarlo a saber quién es usted como individuo, profundizar sus relaciones románticas, mejorar sus habilidades de crianza al comprender su personalidad e incluso comprender cuáles son los rasgos de personalidad de las personas que conoces o consulta los perfiles en los sitios de citas, pero, ¿sabes qué personalidad tienes de acuerdo a tu nariz?

Descubre tu personalidad según el signficado de la forma de la nariz

Forma de nariz romana. Foto: jagranjosh.com

Personalidad en forma de nariz romana

Si tienes nariz romana, tienes una personalidad muy fuerte. Tu ambición es altamente contagiosa. Encuentras alegría en los desafíos. Lo más probable es que seas un gran líder. Rara vez te falta la energía para hacer las cosas o lograr la meta deseada. Eres testarudo. Su mente estratégica lo ayuda a organizar las cosas de manera eficiente, sopesar ambos lados de un problema y lograr una inmensa prosperidad, generalmente en la mediana edad. Muestras una naturaleza mandona.

Le gusta tener el control de las cosas y mantenerse por delante de la multitud, no en términos de caminar por delante de ellos, sino con respecto al conocimiento, las tendencias, los últimos acontecimientos, etc. De hecho, es más probable que se dé cuenta de las cosas desde el principio, la multitud lo nota. No eres el tipo de persona que se apresura a tomar una decisión.

Eres práctico y racional. No le das mucha importancia a las emociones, pero eres una persona de buen corazón. Su enfoque racional también ayudó a mantener la calma incluso durante las situaciones más difíciles. Te acercas a las cosas después de pensar a fondo en un asunto. Por lo general, diseñas tu propia forma de vida y no sigues a la multitud.

Eres bastante bueno para influir en las personas con tus palabras. No quieres la aprobación de los demás y tiendes a ser rebelde. Das muy poca importancia a lo que otros dicen de ti. Eres más feliz cuando estás trabajando en la manifestación de tus metas.

Personalidad de la forma de la nariz nubia

Forma de la nariz nubia. Foto: jagranjosh.com

Si tienes una nariz nubia con una base muy ancha, lo más probable es que destaques entre la multitud. El expresidente estadounidense Barrack Obama es el ejemplo clásico de este tipo de nariz. Eres de mente muy abierta, curiosa y siempre buscas nuevas formas creativas de resolver problemas o alcanzar un resultado. Encarnas una personalidad atractiva y carismática.

También tiendes a ser emocionalmente expresivo y capaz de expresar tus opiniones que tienen un impacto. Tienes un enfoque con visión de futuro y una manera refinada de manejar las cosas. Rara vez te encontrarás gritando o gritando a los demás. Tu manera de poner pensamientos en palabras es increíble. Eres un orador público natural. Tiendes a brillar en los debates públicos y te ganas la confianza del público con facilidad.

Usted también se encuentra para ser una persona de familia amistosa. Siempre cuidarás de tu familia y los llevarás a lo largo de tus éxitos, sin importar las alturas de tu carrera que alcances. Eres un humano humilde cuando entras en tu casa. Tienes sed de adquirir sabiduría. Eres un pensador versátil y una persona bien informada.

Tiendes a ganar tu sabiduría a través de la vida práctica y las experiencias. También eres un conversador impresionante. Eres una persona social activa y esto también te convierte en una persona sociable. Rara vez se avergüenza de ser el centro de atención en la habitación si es necesario. Sabes las palabras correctas para decir y respaldadas con el conocimiento adecuado, ¿quién no te escucharía?

Personalidad de forma de nariz griega recta

Forma de nariz griega recta. Foto: jagranjosh.com

Si tienes la nariz recta, exhibe un alto nivel de atracción personal, pensamiento claro, tolerancia, paciencia, compasión, sencillez, honestidad, disciplina, confiabilidad y honradez. Eres una persona muy decidida, práctica y prudente. Eres leal y darías todo para permanecer al lado de tus seres queridos. Una cosa interesante sobre ti es tu compromiso de guardar un secreto. Llevarás el secreto de todos a tu lecho de muerte.

Uno puede compartir con seguridad sus secretos contigo. No traicionarás su confianza. Sin embargo, es lento para confiar en las personas o dejarles entrar en sus propios asuntos privados. Serás educado y amable, pero lleva tiempo ganarte su confianza. Tienes una vibra cálida que hace que la gente encuentre la paz contigo. Sin embargo, su alto nivel de paciencia hace que se quede con las cosas y las personas mucho más tiempo del necesario.

Es probable que tenga una apariencia agradable pero muy nítida. Hablas las cosas de manera clara y concisa. Estás abrumado por otras personalidades fuertes en la sala. Eres bueno para presentarte como la persona más tranquila y serena en una multitud. También es probable que seas un experto en el tema de la belleza y el arte. Rara vez tiene una escasez de temas de los que hablar o compartir sus valiosos consejos sobre los asuntos.

Es más probable encontrar hombres y mujeres con estas formas de nariz en trabajos como medios de comunicación, asistentes personales, modelos o alguna carrera artística. Estás asociado con cosas que contribuyen a la sociedad. Encuentra alegría y una sensación de orgullo al desempeñar un papel importante en mejorar la vida de alguien.

Personalidad en forma de nariz torcida

Forma de nariz torcida. Foto: jagranjosh.com

Si tienes la nariz torcida, te sorprenderá saber que eres bastante contrario a la palabra torcida. Eres el tipo de individuo más simple y directo. La forma de tu nariz puede contar una historia diferente, pero resulta que eres una persona con un carácter fuerte y generoso. Eres un observador y un buen oyente. Entre un grupo de personas, tú serás quien comprenderá en lugar de juzgar.

Es menos probable que se ande con rodeos. Tampoco se verá como una persona grosera al expresar su opinión. No te gusta complicar las cosas. Sin embargo, no tiene dificultad para resolver el problema más complicado que tiene entre manos. También es probable que sus horarios sean simples y precisos. Tienes afinidad por las cosas simples. Intenta mantenerse alejado de conversaciones complicadas y relaciones dramáticas.

Estás firmemente arraigado en tus virtudes y valores de vida, lo que también te convierte en un gran compañero, amigo, compañero o padre. Escuchas con calma y respondes antes de saltar a conclusiones. Tienes la capacidad de hacer que la otra persona se sienta escuchada y reconocida. No eres una persona mandona, pero, sin embargo, no debes dar por sentada tu sencillez.

No te gusta que te traten como un felpudo. En lugares públicos o para medir una situación, puede parecer terco o frío, pero eso es solo una tapadera. De hecho, muchas personas con narices torcidas también se han hecho famosas tan claramente que podría convertirse en una característica bastante única de su rostro.

Personalidad de la forma de la nariz carnosa

Forma de la nariz carnosa. Foto: jagranjosh.com

Si tienes una nariz carnosa, eres un pensador rápido, inteligente, astuto, sensato y cauteloso. También eres generoso, amable, sensible y emotivo, pero uno solo experimenta estos aspectos tuyos si te conoce personalmente. Por lo general, te alejas de las especulaciones. Sin embargo, curiosamente piensas rápido y actúas rápido en tus pensamientos.

A veces puedes parecer agresivo. También eres bastante cauteloso con tu dinero. Eres bueno ahorrando tu dinero. No gastarás para lucirte ni cubrirás gastos que no tengan sentido para ti. Llevas una vida positiva ya que tiendes a concentrarte más en los aspectos positivos.

No perderá el tiempo en la leche derramada ni en ningún otro asunto trivial. Tiendes a moverte rápido y lograr tanto como sea posible. A los ojos del público, puede ser feroz y agresivo, pero es un compañero muy cariñoso y leal. Dices la verdad sin perder mucho tiempo en endulzarla.

Forma de nariz de botón personalidad

Nariz de botón personalidad. Foto: jagranjosh.com

Si tienes una nariz de botón (o nariz celestial), entonces no solo tu nariz es el tipo de nariz más linda del mundo, sino que también encarnas la ternura en tu personalidad. Pero uno no debe cometer el error de pensar que la ternura es todo lo que tienes. Eres una persona de voluntad fuerte, decidida y espontánea. Eres muy optimista en la vida. No te quedarás sin hacer nada, en su mayoría te encuentras involucrado en diferentes tipos de actividades.

Inviertes tu tiempo sabiamente y con una planificación meticulosa. Sabrá lo que obtendrá de una determinada actividad antes de dedicarle su tiempo y energía. Eres eficiente en completar tus tareas planificadas a tiempo. Puede escuchar a todos, pero seguirá sus propios instintos o su voz interior. Mayormente obtienes lo que quieres o como lo quieres. Eres un compañero y amigo leal. Asumirás el dolor de tus seres queridos para ayudarlos a superarlo.

Personalidad de forma de nariz de halcón

Forma de nariz de halcón. Foto: jagranjosh.com

Si tienes nariz de halcón, entonces posee un saludable sentido de ambición, independencia y liderazgo. También tiene instintos muy agudos y buenos conocimientos sobre negocios. Tienes ojo de halcón para detectar oportunidades. También tienes un interés especial en los asuntos espirituales.

Eres altamente eficiente y exitoso en labrar tu propio camino hacia el éxito. Tienes un alto nivel de confianza en ti mismo. A veces, también puedes ser terco. Independientemente del género, se descubre que las personas con forma de nariz de halcón son implacables para lograr la independencia financiera o más en sus carreras.

También es conocido por ser el tipo de persona que pensará primero en sí mismo. Significa que tiendes a actuar de manera egoísta. Tienes una fuerte necesidad de sentirte respetado e importante. No tienes miedo de correr riesgos y, mientras lo haces, es posible que incluso no te importen las emociones de otras personas.

Mantienes un ojo en sacar la mejor ventaja de una situación. Sin miedo dirás tu opinión en voz alta y la defenderás si es necesario. Tiendes a sobresalir entre la multitud por tu confianza. Las mujeres con tales narices continúan adquiriendo habilidades educativas sobresalientes, así como perspicacia para los negocios.

Personalidad con forma de nariz chata

Forma de nariz chata. Foto: jagranjosh.com

Si tiene una nariz pequeña (también conocida como nariz chata) con la punta de la nariz apuntando hacia arriba y las fosas nasales poco visibles, generalmente se encuentra en entornos sociales. Eres un jugador de equipo, por lo que no encuentras ningún problema en prosperar en entornos grupales. Por lo general, se te encuentra lindo, alegre y cariñoso. Eres una persona servicial y utilizas tu creatividad para lograr objetivos. También eres un buen planificador. Haces las cosas y pasas a la siguiente tarea.

Eres mayormente muy despreocupado y eso también a veces te hace perder la noción del tiempo o de las cosas. También parece tener problemas para alcanzar o exhibir un cierto nivel de madurez, a veces debido a su naturaleza despreocupada. En otras palabras, a veces tiendes a proyectar tus tendencias internas de niño.

También se encuentra bastante impaciente y muestra frustración cuando se encuentra en situaciones inquietantes. Su temperamento puede surgir de la nada (lo que sucede muy raramente) y no es un buen espectáculo para observar. Por ejemplo, puede tener problemas para llevarse bien con personas que no pueden dejar pasar las cosas. También eres una persona muy reservada.

Personalidad de forma de nariz grande

Forma de nariz grande. Foto: jagranjosh.com

Si tienes una nariz grande con una punta bulbosa y fosas nasales grandes, entonces tienes una mente propia y desprecias trabajar para otra persona. No aceptarás órdenes de otros. Te gusta ser tu propio jefe. Eres conocido por hacer grandes movimientos o ser el centro de atención en una habitación.

Hay varios estudios que demuestran que la nariz grande está relacionada con la sensación de poder, liderazgo, ego e independencia. No te entregas a una pequeña charla. Vives la vida al máximo y disfrutas de actividades que alimentan tu alma. Eres una persona práctica que labra su propio camino y no depende de nadie más para hacer las cosas.

Se sabe que es un líder nato que aspira a ser perfeccionista en todo lo que hace. El trabajo repetitivo o del sistema te vuelve aburrido. Prestas mucha atención a la calidad del trabajo producido. Esto te lleva a ser muy crítico con tu propio trabajo y a trabajar horas extras para arreglar cada pequeño detalle. Se sabe que eres muy amable con la gente y exhibes buenos modales.

De hecho, la gente lo busca en busca de soluciones, ya que es más probable que se le ocurran ideas eficientes. También eres bueno con el dinero. Estás bendecido con buenas fuentes de ingresos. También administra su dinero de manera eficiente. Te encanta vivir como la realeza, pero, sin embargo, no gastarás sin pensarlos dos veces.

Datos curiosos: ¡Tu nariz dice mucho sobre ti!

Según las prácticas de lectura de rostros, tu nariz dice mucho sobre cómo serán tus 40 años.

En la lectura de la nariz china, tu nariz se considera el reflejo de tu riqueza. La nariz de una mujer puede indicar la capacidad de su esposo para ganar dinero. Si tus fosas nasales son visibles desde el frente, entonces eres bueno para ahorrar dinero. Las personas con nariz grande, especialmente las mujeres, se vuelven superricas o se casan con alguien adinerado.

