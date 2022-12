Significado de la forma de sentarse. ¡Aprende a leer lenguaje no verbal!

Según estudios de comportamiento realizados por expertos, se ha encontrado que la posición de las piernas revela cómo es una personalidad. Sí, nuestras piernas y pies pueden revelar información sobre nosotros.

Los expertos afirman que las piernas funcionan con base en comandos disparados a través de nuestro subconsciente, que está programado para ir en la dirección que queremos o alejarnos en caso de peligro o emociones negativas como nerviosismo, ansiedad, aburrimiento, inseguridades, etcétera.

Estudios interesantes han demostrado que el personal de las aerolíneas en los vuelos está capacitado para detectar a las personas sentadas con los tobillos cruzados como señal de nerviosismo o ansiedad para solicitar un servicio.

Al personal de cabina durante su formación se le enseña a preguntar a estos pasajeros, por lo general, más de una vez si quieren algo más como una forma de ayudarlos a abrirse y relajarse.

¿Quieres conocer lo que tu forma de sentarte dice de ti? En La Verdad Noticias te compartimos sobre esto.

Posición 1: rodillas rectas

Posición 1: rodillas rectas

En un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, se reveló que las personas que se sientan con las rodillas rectas se perciben como calificadas para un puesto de trabajo durante sus entrevistas.

También se encuentran para ser uno que cree en sí mismos y sus habilidades. Tienen una perspectiva sana y positiva hacia sí mismos y, como resultado, tienen menos inseguridades.

Sentarse derecho con las rodillas rectas también es un indicador de un alto nivel de confianza. Estas personas son pensadores inteligentes, racionales y puntuales en su vida cotidiana. Es menos probable que lleguen tarde a cualquier lugar, reunión o entrevista.

Es más probable que hagan un trabajo inteligente y mantengan sus lugares, el hogar, la cocina o el espacio de la oficina y el espacio de trabajo limpios y en orden.

Son honestos pero bastante reservados. Se abstendrán de cotillear o hablar a espaldas de la gente. Preferirán mantener sus emociones bajo control o para sí mismos que crear una escena o involucrarse en conflictos.

Poseen la capacidad de mantener la calma en situaciones adversas y, por lo tanto, rara vez pierden la perspectiva. Su mente tranquila también les ayuda a detectar cualquier cambio en el entorno o sucesos habituales en la vida cotidiana.

Posición 2: rodillas separadas

Posición 2: rodillas separadas

Se descubre que las personas que se sientan con las rodillas separadas tienen una vibra egocéntrica. También parecen ser arrogantes y críticos. Sin embargo, los estudios han revelado totalmente lo contrario de lo que parece en la superficie.

Lo más probable es que seas una persona ansiosa y preocupante. Apuntas tanto a la perfección que estás constantemente lleno de miedo de que algo salga mal.

Estas personas tienen un lapso de atención corto y tienen problemas para concentrarse. Siempre están explorando y fascinados por cada cosa nueva que no pueden terminar una tarea correctamente a la vez.

Piensan que hablan sabiamente, pero por lo general, sus pensamientos están rotos. Hablan antes de pensar en las repercusiones de sus palabras o, peor aún, se olvidan a mitad de la conversación.

Se aburren fácilmente. También pueden desinteresarse y dejar las relaciones. Estas personas necesitan demasiada energía estimulante a su alrededor. En las relaciones o en el trabajo, donde sea, requieren constantes empujones y disciplina para que funcionen de manera organizada.

Los hombres generalmente se sientan con las rodillas separadas o lo que también se llama manspringing, sin embargo, estos generalmente se ven como niños varones en psicología que necesitan una madre constante o alguien que los mantenga en el camino.

Posición 3: piernas cruzadas

Posición 3: piernas cruzadas

¿Eres artístico? ¿Sueles soñar mucho con los ojos bien abiertos? Debes tener la costumbre de sentarte con las piernas cruzadas. ¿Derecha? Los estudios han revelado que si eres alguien que se sienta con las piernas cruzadas, a menudo estás explotando con ideas creativas listas para usar.

Tienes un pensamiento muy imaginativo, eres todo un soñador. Puedes perderte en tu línea de pensamiento mientras estás sentado en un grupo de personas. Por lo general, tienes una gran personalidad, pero es muy poco probable que ocupes el espacio en la habitación.

Sin embargo, como nota negativa, sentarse con las piernas cruzadas también resulta una actitud defensiva o cerrada. Es posible que estés protegido y no quieras o no puedas dejar que alguien entre en tu vida. O tienes miedo o escondes tus inseguridades.

Sin embargo, existen variaciones en estas posiciones que pueden dar una lectura precisa si uno está relajado o temeroso mientras está sentado con las piernas cruzadas.

Si estás sentado relajado en tu silla con las piernas cruzadas y el pie en la dirección de la persona que está frente a ti, entonces tienes confianza y disfrutas de la conversación.

Mientras que, si estás sentado apretado o estás inquieto con las piernas cruzadas, lo más probable es que te sientas incómodo. Tu mente debe estar completamente en otra parte en ese momento.

Posición 4: con los tobillos cruzados

Posición 4: con los tobillos cruzados

¿Sabías que sentarte con los tobillos cruzados es una posición común para sentarse en la familia real británica? Si te sientas con los tobillos cruzados, tienes una forma real y de reina de vivir la vida.

Eres elegante, refinado y con los pies en la tierra. Puedes parecer muy confiado y cómodo en cualquier situación.

Rara vez te encuentras entrando en pánico, estás de acuerdo con que las cosas se muevan a su propio ritmo. De hecho, tienes la capacidad de hacer que todos los que te rodean también se sientan seguros.

Trabajarás duro e incansablemente para lograr tus objetivos. Tu ambición es contagiosa. Tienes la firme creencia de que tu arduo trabajo dará frutos.

Eres un buen oyente y guardas los secretos de todos. Sin embargo, nunca compartirás tus secretos o tu próximo movimiento con nadie más. Eres bastante engreído en asuntos de tus asuntos privados.

También tiendes a estar bastante preocupado por tu apariencia. Mantendría su apariencia exterior a la marca según la ocasión. Eres capaz de disimular tu malestar o inseguridades de una manera refinada.

Los expertos en comportamiento y los psicólogos también han revelado que sentarse con los tobillos cruzados también es una indicación de actitud defensiva e inseguridad en algunos casos.

Por ejemplo, la investigación en la aplicación de la ley, las fuerzas armadas y campos relacionados han demostrado que la mayoría de las personas con las piernas cruzadas durante el interrogatorio han mostrado una alta tasa de retención de información.

Te puede interesar: Significado de la forma de los dedos del pie

Posición 5: bloqueo de cuatro piernas

Posición 5: bloqueo de cuatro piernas

Si te sientas en la posición de sentado con bloqueo de cuatro piernas, este test de personalidad dice que refleja que tienes confianza y dominas. En estos días, se está volviendo más común entre las mujeres.

Sin embargo, independientemente del género, si te sientas con las piernas cruzadas en forma de cuatro, te verás más dominante, relajado, confiado y juvenil en comparación con las personas que se sientan en otras posiciones.

Estás seguro y contento contigo mismo. Incluso si sientes que te falta algo, pondrás tu mente y energía en cumplir tus deseos por ti mismo.

Fijarás tus objetivos y trabajarás inteligentemente hasta el momento en que los alcances. Establecer tu carrera y educación es una prioridad para usted. No significa que no disfrutes de otros aspectos de la vida, pero siempre trabajarás muy duro para tu carrera, incluso en los días que no te apetezca.

Así como la posición ocupa más espacio físico, las personas con este estilo de sentarse también aman su espacio y privacidad. Por lo general, gracias a su forma de ser ocuparán habitaciones más grandes, armarios o cualquier espacio físico en el que se encuentren como una forma de reclamar su territorio.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!