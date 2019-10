Significado de la 'Línea de la Vida' en la mano; ¿Morirás pronto?

La 'línea de la vida' puede ser de diferentes formas, pero si no sabes cómo encontrarla, aquí te decimos rápidamente cómo localizarla:

¿Cuál es la línea de la vida?

En la palma de la mano. Empieza en el lado de la palma entre el pulgar y el dedo índice y se extiende hacia abajo alrededor de la base del pulgar. A veces va todo a lo largo, pero a veces es distinto, está muy marcada.

La Quiromancia o lectura de las manos no sólo nos ayuda “adivinar” o conocer el futuro, sino que nos permite conocer qué siente o piensa una persona, cómo es, cuáles son sus miedos y hasta sus más profundos secretos.

¡Ojo!

Una línea larga no siempre tiene que ver con una vida larga, igual que una línea muy corta puede que no signifique una muerte temprana. Así que no te espantes.

¿Cómo es tu línea de la vida?

1. Larga y bien marcada: Esto demuestra muy buena salud, vitalidad y una esperanza de vida muy grande.

2. Larga y ondulada: Una línea que es fina y ondulada demuestra pobreza en la vitalidad y muestra muchos cambios a lo largo de la vida, así como también la posibilidad de una salud variable.

Línea de la vida

3. Larga y ramificada: Curvada hacia el pulgar y ramificada hacia la muñeca muestra mucha actividad.

4. Corta pero fuerte: La línea de la vida es también buena cuando es corta pero fuerte. Muestra vitalidad y ambición, y la habilidad para superar problemas de salud, si hay alguno. En manos cuadradas, muestra también buenas oportunidades y vida larga.

Significado de la 'Línea de la Vida' en la mano; ¿Morirás pronto?

5. Corta y débil: Muestra una vida controlada por la voluntad ajena.

6. Doble (o triple): Una doble o triple línea es muy bueno para la vitalidad. Estas líneas extra se llaman líneas de vitalidad, y son consideradas como marcas afortunadas. El doble de cualquier línea muestra fuerzas protectoras en el trabajo.

