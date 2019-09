Significado de hacer el amor con los ojos cerrados

Casi todos relacionamos cerrar los ojos con un buen beso, más íntimo, más romántico; pero ¿qué pasa cuando cerramos los ojos durante las relaciones sexuales? ¿Es malo o es bueno que mi pareja lo haga cuando hacemos el amor? Si tú también te lo preguntas, a continuación te lo respondemos.

Todo depende de nuestras preferencias, a muchas personas les puede parecer excitante cerrar los ojos durante el encuentro sexual; a muchas otras les parecerá ‘incorrecto’, pues es a través de la mirada que se logra establecer una conexión más personal. No obstante, hacerlo o no, no tiene nada que ver con tu desempeño o la cantidad de amor que compartes con tu pareja.

Según explica el doctor en filosofía y escritor de varios libros sobre el amor de pareja, Aaron Ben-Zeév, tener relaciones sexuales con los ojos cerrados en ocasiones envía señales equivocadas, pues en realidad no es tan malo como parece.

Si bien para algunas personas podría significar incomodidad, falta de complicidad, inseguridad, vergüenza o falta de conexión íntima y emocional, Ben-Zeév explica que a algunos hombres les resulta mucho más sencillo disfrutar del momento y llegar al orgasmo si tienen los ojos cerrados.

“El aumento de la excitación sexual suele combinar cerrar los ojos con abrirlos de vez en cuando. Muchas personas disfrutan abriendo sus ojos al comienzo de la interacción; esto puede tomar varias formas, como luces encendidas, una mirada constante o miradas ocasionales. Cerrar los ojos es bastante común más tarde, hacia el clímax”, afirma Aaron Ben-Zeév.

Asimismo, el experto agrega que cerrar los ojos sería prácticamente lo mismo que tener sexo con las luces apagadas o vendarse los ojos, pues aunque "tener relaciones sexuales con las luces encendidas puede llevar a una mejor relación sexual", al vendarte le entregas el poder al otro e incrementa la emoción.

Luego entonces podríamos decir que todo depende del ánimo y el gusto de las personas, porque aunque el contacto visual tiene un papel esencial en el amor, no tiene nada de malo probar cosas nuevas o conectar con tu pareja de formas distintas. Lo importante es que se comuniquen y ambos disfruten.

