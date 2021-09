Significado de género no binario

"Género no binario" es un término que designa a personas transgénero y/o intersexuales, cuya identidad de género no coincide con su sexo biológico debido a que no se identifican como género masculino ni femenino.

Conocido como "el tercer género", también puede denominarse cuirgénero o genderqueer a aquellas personas no binarias que tampoco se identifican con alguna expresión de género, según explican los expertos.

En la actualidad, el género no binario es una identidad aceptada por especialistas en sexualidad, aunque algunas personas no binarias podrían requerir tratamiento médico por disforia de género.

¿Por qué la gente se identifica como "género no binario?

Elliot Page es una de las personas no binarias más famosas

La noticia de que Elliot Page se identifica con el género no binario sorprendió a millones como te informamos en La Verdad Noticias, porque despertó la curiosidad de muchas personas sobre el llamado tercer género y que hace que alguien se identifique así.

Aunque para muchas personas solo existen dos géneros (masculino / femenino) las personas no binarios no se identifican con ninguno de ellos, y las expectivas sociales para comportarse de cierta manera provocan daños a su salud mental.

Al aceptarse como "no binario" pueden reconocerse como hombre y mujer al mismo tiempo o ninguno de ellos, optando por pronombres neutros como "elle", lo que ha causado algunas controversias entre personas del género binario.

¿Cómo saber si soy género no binario?

Expertos reconocen valides del genero no binario

¿Qué es el género no binario? Como muchas personas no binarias saben, no existe una guía o listado de caracteristicas que uno deba cumplir para reconocerse como genderqueer debido a que se trata de un ejercicio de introspección propio de cada persona.

Ser no binario no significa que una persona tenga que ser 50% femenina, 50% masculina. Todas las personas no binarias tienen sus propios porcentajes respecto a sus rasgos masculinos y femeninos personales.

Contrario a lo que muchos piensasn, la idea de no ser binario no es una invención nueva. A menudo se malinterpreta como una nueva "tendencia", o incluso simplemente como una "fase" o "rasgo de personalidad".

En realidad se trata de una identidad que ha existido durante miles de años en diversas culturas de todo el mundo pero que en décadas recientes ha sido cada vez más aceptada en otras culturas como la mexicana o la americana.

¿Cómo ser un aliado de personas no binarias?

Famosos que se identifican como género no binario

Anteriormente, personalidaddes como Sam Smith habló sobre el género no binario y la comprensión además expertos en sexualidad así como personas de la comunidad LGBT+ y no binarias han dado algunos consejos sobre como comprender al género no binario.

Asegúrese de utilizar un lenguaje inclusivo. A menudo, en grupos, tendemos a utilizar un lenguaje binario como "damas y caballeros". Las opciones no binarias son: "Hola a todos" u "Hola amigos".

Utilice los pronombres correctos de las personas. Uno que puede ver a menudo es ellos / elle.

Al destacar a personas LGBTQ + en eventos, asegúrese de incluir personas que no sean binarias.

Adquiera el hábito de presentarse con su nombre y pronombre. Reduzca el estigma normalizando esta conversación.

Estos son algunos consejos sencillos para hacer sentir más aceptados y respectados a las personas que se identifican como género no binario y que ayudan a reducir el estigma y la discriminación.

