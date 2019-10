Significado de escuchar el canto de un búho fuera de tu casa

Búho observando.

Más de una vez hemos escuchado está superstición y sabemos que el canto de está ave puede llegar a acongojar aun en lo más mínimo el corazón de quien lo escucha, la tragedia y la desgracia persiguen a todo aquel que es visitado por este mamífero, pero ¿sabemos realmente cual es el origen de esta superstición?

Para entender mejor este concepto tendremos que remontarnos al México precolombino, en el que no existía el infierno ni el diablo (eso llego con los españoles), por lo tanto, no existía quien castigase a los que se portaban mal, claro, esto no significa que no existiera un personaje encargado de dicha labor, su nombre es Tezcatlipoca.

Su nombre significa “espejo negro que humea”, esto es debido a que en lugar de pie derecho, este poseía un espejo capaz de reflejar el destino de los hombres. no podemos asegurar que este dios de la noche sea malo, solo que le gusta hacer maldades.

Su nahual era la forma de un gigante decapitado al que llamaban “Hacha Nocturna” y que, de acuerdo con algunos cronistas, este se ubicaba en la categoría de los Tlacatecolotl que se interpreta como: un “hombre que anda de noche gimiendo o espantando” u “hombre nocturno espantoso”.

De una manera más literal, Tlacatecolotl significa búho-hombre. Este es representado como un mal nahualli y es aquel que hace cosas a la gente, hechiza, toma la vida de las personas, las engaña, los embruja, le echa el mal de ojo, funge como búho-hombre, se burla de la gente.

En otras palabras este personaje es un destructor de gente, un ser cuyo canto provoca enfermedades y anuncia tragedias. Estos son los orígenes de esta superstición y de esta manera surge la creencia de que escuchar un búho fuera de tu casa representa desgracia o la muerte de un ser querido.

Después de leer este artículo descubrirás que ese búho es en realidad Tezcatlipoca, quien ha decidido ir a visitarte.

