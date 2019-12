Significado de dejar un zapato en el Árbol de Navidad. (Foto cortesía The CutestBlog)

En estas épocas navideñas existen muchas tradiciones, como comer el famoso pavo, pedir los 12 deseos en año nuevo, colocar la corona navideña y lo que no puede faltar, los regalos, pero una muy en particular y que muchos desconocemos, es el significado de dejar un zapato en el Árbol de Navidad.

Niños dios sin zapatos

Así es, si no habías escuchado de esto o si lo sueles hacer, aquí te diremos el por qué de esta bonita actividad.

Seguramente escuchaste a tus padres “si no pones tu zapato no te van traer nada los Reyes Magos, y tú no sabes por qué lo dicen pero lo haces y al día siguiente y habían regalos dentro de tu bota. De acuerdo con las historias más contadas, es que esto surgió porque los niños que vivían muy cerca del Niño Dios le regalaron sus zapatos viejos.

Esto lo hicieron porque él era más pobre que sus vecinos, y antes de regalárselos decidieron lavarnos, por lo que los dejaron toda la noche en una parte de la ventana de donde vivían para que se secaran, sin saber lo que sudecedería.

Significado de dejar un zapato debajo del árbol

Al día siguiente se dieron cuenta que en sus zapatos habían dulces y juguetes, los cuales fueron colocados por los Reyes Magos como resultado de sus buenas intenciones.

Si, es maravillosa esta historia porque ahora podremos entender el por qué los papás te decían que si no te portabas bien, Mekchor, Gaspar y Baltzar (aunque también lo usan a su favor).

Cabe mencionar que otra creencia que gira en esta tradición es que el modelo del zapato les indica a los Reyes Magos la edad y el tamaño del regalo que deben de dejar en el calzado que se ubica debajo del Árbol de Navidad; información Chilango.

