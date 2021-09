La bisexualidad, la B en LGBTQ +, es una identidad sexual con muchos conceptos erróneos a su alrededor pese a que hay estrellas famosas que son bisexuales. No todo el mundo cree que sea una verdadera orientación; se ha descrito como una fase temporal antes de que una persona se declare lesbiana o gay, por ejemplo. Pero la bisexualidad es una identidad real, y aquellos que se identifican como bi están un poco cansados de ser malinterpretados. Este es el significado de bisexual y por qué es importante que todos lo reconozcan y comprendan.

Significado de bisexual

En pocas palabras, "bisexual" y "bi" son términos generales para las personas que "reconocen y honran su potencial de atracción sexual y emocional hacia más de un género", según el Centro de Recursos Bisexuales (BRC), la organización nacional más antigua enfocada a nivel bisexual en los EE. UU.

Las personas pueden experimentar estas atracciones de diferentes maneras y grados durante su vida, y las personas bisexuales no necesitan haber tenido experiencias sexuales específicas (o, para el caso, ninguna experiencia sexual) para identificarse como bisexuales, según la organización de la comunidad LGBTQ+, GLAAD.

Es igualmente importante saber qué no es la bisexualidad

"Existe la idea errónea de que las personas bisexuales deben tener una pareja de cada género para estar satisfechas, lo que implica que es más probable que sean sexualmente activas o infieles, a pesar de que muchas personas bisexuales son feliz y fielmente monógamas", Jo Eckler, PsyD, psicólogo clínico licenciado y autor de No puedo arreglarte, porque no estás roto.

Otro concepto erróneo sobre la bisexualidad es que una persona no puede saber realmente que es bisexual a menos que haya tenido intimidad con un hombre y una mujer, dice Eckler.

La diferencia con ser bisexual no se limita a los géneros binarios de hombre y mujer. “Las personas bisexuales se sienten atraídas por personas del mismo género y de otro (s) género (s), incluidas las personas transgénero”, dice Eckler. En última instancia, las personas bisexuales tienen la capacidad de amar y sentirse atraídas por personas de todos los géneros.

“Nuestra sociedad todavía es muy binaria en cuanto al género y la orientación sexual, muchas de esas definiciones se basan en lo que no te gusta o no te gusta”, dice Eckler. "Si alguien tiene una atracción y una visión del mundo binarias, puede ser difícil para ellos imaginar y confiar en cómo alguien podría sentirse atraído por más géneros porque esa es una forma no binaria de experimentar el mundo".

Desafortunadamente, la bifobia, junto con la falta de representaciones precisas y positivas de las personas bisexuales en los medios de comunicación, alimenta los conceptos erróneos continuos sobre la bisexualidad.

¿Qué desafíos enfrentan las personas bisexuales?

Dejando de lado los conceptos erróneos, las personas que se identifican como bisexuales pueden experimentar lo que se conoce como "borrado bisexual", según Kristen Martinez, consejera afirmativa LGBTQ + en Pacific NorthWell en Seattle. “Se les lee como heterosexuales con una pareja de otro género, y se les lee como gay o lesbiana cuando están con una pareja del mismo sexo”, explica Martínez.

Algunas personas que no se identifican como bisexuales asumen que la bisexualidad es "solo una fase", dice Martínez. "Los bisexuales identificados como hombres, en particular, pueden experimentar la incómoda intersección de la homofobia de posibles parejas identificadas como mujeres, mientras que los bisexuales identificados como mujeres pueden tender a ser hipersexualizados debido a las fuerzas culturales del sexismo y la misoginia".

Además, las personas bisexuales pueden no sentirse completamente aceptadas en la comunidad LGBTQ + más grande, lo que puede llevar al aislamiento y la falta de apoyo. “Las conversaciones sobre los derechos LGBTQ + a veces pasan por alto la letra B, sin mencionar las necesidades de la comunidad bisexual”, dice Eckler. "Las personas bisexuales que tienen relaciones monógamas con alguien de otro género, como una mujer casada con un hombre, a veces se consideran 'no realmente bisexuales' o 'no son realmente LGBTQIA'".

Las personas bisexuales a menudo son presionadas por personas de todas las orientaciones sexuales para "elegir un bando".

Las personas bisexuales a menudo son presionadas por personas de todas las orientaciones sexuales para "elegir un bando" y simplemente admitir que en realidad son homosexuales, lesbianas o heterosexuales, agrega Eckler. Y no ayuda que cuando las personas bisexuales están representadas en los medios, a menudo se basan en estereotipos. "Las personas en las comunidades heterosexuales y gays / lesbianas pueden sentir que las personas bisexuales no son dignas de confianza y, por lo tanto, no considerarán salir con ellas", en La Verdad Noticias te explicamos así el significado de bisexual.

