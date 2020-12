Significado de LA LUNA debajo de la Virgen de Guadalupe

Descubre el verdadero significado de La Luna que se encuentra bajo la Virgen de Guadalupe. | La Verdad / cortesías

El 12 de diciembre se festeja a la virgen del Tepeyac, y aunque mucho se sabe de ella, tiene varios símbolos que aún no se descubren del todo, en La Verdad Noticias te decimos cuál es el significado de la Luna que se encuentra debajo de la Virgen Morena.

Esta es una de las celebraciones más importantes, sobretodo para los fieles seguidores católicos, ya que es una fecha importante en nuestro país, es por eso que es de suma importancia saber el significado de, esta vez, La Luna en la Virgen.

QUIZÁ QUIERAS LEER:Los SECRETOS de la imagen de la Virgen de Guadalupe

Uno de los símbolos de la Virgen de Guadalupe es la Luna. foto: eldictamen

12 de diciembre, fecha importante

Los fieles deberán conmemorarla a la Virgen de Guadalupe desde su casa, al dedicarle algunos minutos y seguir las mañanitas a través de la señal de televisión.

El 12 de diciembre es una fecha importante para los fieles católicos en México pues se celebra el día de la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones más importantes para la comunidad católica y muchos de los pobladores de nuestro país, que año tras año se dan cita en la basílica y que este año no será posible debido a la pandemia por coronavirus.

De esta manera los fieles deberán conmemorarla a la Virgen de Guadalupe desde su casa, al dedicarle algunos minutos, de acuerdo con las autoridades eclesiásticas, la mejor manera de hacerlo es prenderle una veladora y rezar un rosario, asimismo dedicar algunas oraciones para homenajearla.

El significado de la Luna

En cuanto al significado de la luna debajo de la virgen, existen diferentes versiones al igual del significado de algunos de los elementos que conforman el manto milagroso que se encuentra en el recinto mariano.

En primer lugar cabe mencionar que dicho manto está lleno de estrellas que tiene la misma configuración y posición que el cielo de México presentaba en el día en que se produjo el milagro en el cerro del Tepeyac.

La imagen de la Virgen de Guadalupe está impresa en un ayate conformado por una fibra del maguey que data del año 1531 y se conserva bajo resguardo en las instalaciones ubicadas en la Ciudad de México.

La Virgen está rodeada de rayos dorados que le forman un halo luminoso o aura, que nos envía un mensaje sobre que ella es la Madre de la luz, del Sol, del Niño Sol, del Dios verdadero, que descendió hacía el "centro de la luna" para que allí nazca, alumbre y dé vida.

TE PUEDE INTERESAR:Virgen de Guadalupe: Crea tu altar casero para celebrarla ¡Aquí unas ideas!

La Luna tiene un significado también femenino. foto: eestatic

El manto de la Virgen de Guadalupe

Por lo que la luna en el manto no es una casualidad, ya que la Virgen morena se encuentra de pie en medio de la luna, cabe destacar que México se deriva del náhuatl, en particular de las palabras: Metz – xic – co que significan ‘en el centro de la luna’.

Además, esta luna es el símbolo de la fecundidad, nacimiento, vida, que exalta el mensaje de la capacidad de la mujer para dar vida y que es la madre de los mexicanos a la que podemos recurrir en los momentos más complicados de la vida y envía un mensaje de esperanza que es de suma importancia en estos momentos de incertidumbre.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.