Significado de Halloween: ¿tiene origen en el Día de Todos los Santos?

Estamos en vísperas de la noche de Halloween y es el mejor momento para que puedas aclarar qué significado tiene esta esperada celebración para los amantes del terror, y es que pese a la polémica que existe entre que, si en México está bien o no celebrarlo porque parece contraponerse al Día de Todos los Santos, aquí te revelamos algo que cambiará por siempre ¡tú opinión!

En La Verdad Noticias nos gustaría que celebres en grande el Día de Todos los Santos y también la noche de Halloween, y en particular por qué estas festividades están más relacionadas de lo que crees.

Significado de Halloween

Esta palabra es la abreviación de la frase All Hallows’ Eve, cuyo significado es la Víspera de Todos los Santos y es la festividad que antecede al Día de Todos los Santos, misma que se celebra cada 31 de octubre, ¿asombrosa verdad?

Cabe destacar que tanto el Día de Todos los Santos como Halloween eran conocidos como rituales cristianos, aunque ahora, esta última festividad ya no es religiosa.

El origen del Halloween pudo nacer de la celebración pagana que se celebra al término del 1 de noviembre que ponía fin a un año y daba inicio a uno nuevo, la Samhain, eso de acuerdo con la Enciclopedia Británica.

La Samhain era celebrada en Inglaterra e Irlanda por los antiguos celtas, quienes creían que en esa fecha las almas de sus muertos volvían al mundo para visitarlos, aunque, si ese año la persona había fallecido entonces pasaba lo contrario, ya que en ese momento su alma comenzaba su viaje al inframundo, ¡increíble!

Para celebrar en grande la Samhain, los celtas usaban grandes fogatas para alejar a los espíritus malos, también se disfrazaban y usaban máscaras para esconderse de los fantasmas, también solían practicar ese día magia y adivinación, algo que cambió luego de que los romanos los colonizaran, pues les impusieron tradiciones como la celebración de la diosa de la cosecha Pamona y el día para recordar a los muertos llamado Feralia.

Más tarde, un 13 de mayo el Papa Bonifacio IV implementó el Día de Todos los Santos, aunque posteriormente se modificó la fecha de la celebración a la del 1 de noviembre.

Es importante señalar que All Hallows’ Eve, se volvió una día sagrado para los fieles católicos en la época medieval, y aunque en Estados Unidos ahora es muy popular esto no era así, ya que incluso la tenían prohibida; sin embargo, en 1800 estos mismo ya contaban con una festividad que tenía características del Halloween y de la época de la cosecha, lo cual con la llegada de muchos inmigrantes irlandeses a inicios del siglo XIX hizo que para el siglo XX, esta festividad como la conocemos ahora se convirtiera el más popular de la nación norteamericana.

Es importante mencionar que Halloween y el Día de Todos los Santos son muy distintos, aunque la historia relata que su origen sea muy cercano, ya que al menos en México estas fechas en que se celebra a la muerte han tenido otras influencias; sin embargo, el Día de Todos los Santos no deja de ser una tradición mexicana que enaltece al país, pero eso no impide que el Halloween se celebre, ya que, es un noche que para muchos es el momento ideal para disfrazarse, hacer fiestas, pedir dulces y pasarla bien, finalmente si hay algo que le gusta al mexicano es ¡la pachanga!

Así que, no sufras si no sabes si festejar o no el Halloween, finalmente, también celebra a los muertos, pues como se describe en el libro Halloween: From Pagan Ritual to Party Night de Nicholas Rogers más allá de una fiesta pagada, esta noche se ha vuelto un icono del misterio y terror que es un claro ejemplo de la multiculturalidad en tiempo de una sociedad global.

