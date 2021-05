Siete recomendaciones contra el COVID-19 que han demostrado que no funcionan

A quince meses de la aparición del coronavirus COVID-19, expertos han demostrado que varias situaciones que antes realizamos creyendo que nos protegían del virus, hoy han demostrado que no funcionan.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó su declaración respecto de las vías de contagio, añadiendo que la principal vía de propagación del virus es desde la boca o la nariz de una persona infectada “en pequeñas partículas líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta o respira”.

A Continuación en La Verdad Noticias te presentamos siete recomendaciones contra el virus que actualmente son obsoletas.

Recomendaciones contra el COVID-19 que no funcionan

Los expertos aseguraron que desinfectar en exceso no previene el virus.

No al amonio

Al inicio de la cuarentena se puso de moda el uso del amonio cuaternario, un químico desinfectante muy utilizado en los productos de desinfección comunes pero en baja cantidad. Expertos demostraron que sí combate al virus, al igual que lo hace el cloro, por lo que ya no es necesario.

Sanitización

Nicolás Muena, investigador de la Fundación Ciencia & Vida, explicó que al inicio de la pandemia las superficies preocupaban porque se había detectado virus activo y dependiendo de las superficies, éste permanecía entre dos y tres días. Sin embargo, indicó que la sanitización en “vehículos o cualquier otro espacio en el que no exista una alta carga de microorganismos es un ejercicio inútil”.

Contagio a través de superficies, ropa y alimentos

Al inicio de la pandemia, se creyó que el coronavirus se puede contagiar a través de superficies, ropa y alimentos, sin embargo, en febrero, el Departamento Norteamericano de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) aseguró que tras analizar la evidencia científica disponible, que el virus no se transmite a las personas a través de los alimentos o de los envases alimenticios.

¿Termómetro al ingresar a un lugar?

Un estudio publicado la semana pasada por investigadores de la Universidad de Duke, muestra que estos aparatos no son útiles para detectar y reducir la transmisión del Sars-CoV-2 en el trabajo. Según los expertos estos aparatos no detectan la presencia del virus, por lo tanto no lo recomiendan.

Mitos falsos sobre el COVID-19

Durante la cuarentena de difundieron falsos remedios para curar el virus.

Suplementación con vitaminas

Diversos estudios han referido a la importancia de ciertas vitaminas y minerales en la evolución de la enfermedad. Sin embargo, en septiembre del año pasado, se demostró una directa correlación entre la deficiencia de vitamina D y un mayor riesgo de padecer coronavirus.

Desinfección de espacios abiertos

La OMS advirtió desde hace un año, que rociar las calles con desinfectantes no sólo tiene nulos resultados para combatir el coronavirus, sino que hasta podría ser peligroso para la salud.

.

Movilidad en un solo sentido

Las flechas en el piso fueron implementadas en todos los establecimientos y espacios públicos, según expertos, esto sirve porque el contacto entre las personas es lo debemos evitar y en esa lógica, chocarse o cruzarse en los flujos de los pasillos puede ser razón de contaminación de la ropa, por ejemplo.

Sin embargo, las flechas no sirven para delimitar los lugares que están desinfectados, porque no tiene utilidad, es decir, si una persona con infectada ingresa puede generar una zona de contagio. ¿Qué otra medida sigues para evitar el COVID-19? Déjanos tus comentarios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.