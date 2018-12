Siete libros ideales para leer en Navidad.

Faltan pocos días para Navidad y no crean que había olvidado hacer las recomendaciones propias de estas fechas.

Navidad es una época para convivir con amigos y familiares, una actividad que podemos hacer en familia es leer, cada uno de los miembros de la familia puede leer en voz alta un fragmento de algún libro, o bien escoger libros diferentes y reunirse para comentar sobre la novela que escogieron. Claro que, por las fechas, lo ideal es escoger temas navideños.

Cartas de Navidad, J. R. R. Tolkien

Cualquiera que haya leído El Hobbit se dará cuenta que la manera de escribir de Tolkien es especial, da la sensación que el libro está escrito especialmente para nosotros. Esto se debe a que El Hobbit fue escrito como un cuento para sus hijos y no para hacer de él uno de los libros más vendidos. En este mismo contexto nos encontramos con este libro, es una recopilación hecha por la nuera del autor, Baillie Tolkien, de las cartas que escribía a sus hijos cuando eran pequeños simulando la caligrafía de Santa Claus, a tanto llegaba con esto que incluso hacía dibujos y diseñaba los sellos postales del polo norte, lo cual sin duda daba un toque especial.

Cartas a Papá Noel.

Cada año por estas fechas, los hijos de Tolkien recibían una carta desde el Polo Norte. La primera carta llegó en diciembre de 1920, cuando su primer hijo, John, tenía 3 años. Estas cartas se fueron sucediendo durante 23 navidades y, mientras todos sus hijos (John, Michael, Christopher y Priscilla) fueron niños, cada diciembre recibían gélidas noticias del Polo Norte.

Las cartas llegaban a través del cartero o bien las encontraban los niños llenas de nieve junto con los regalos, después de la noche de Navidad.

Canción de Navidad

Canción de Navidad, también conocido como Cuento de Navidad, es el libro por excelencia navideño, del cual se han hecho diversas adaptaciones a la pantalla chica y grande.

Cuento de Navidad.

Dickens nos cuenta la historia de cómo el viejo, avaro y egoísta señor Ebenezer Scrooge, un hombre que trata mal a todo el que se cruza por su vida, empleados, vecinos y hasta a su propia familia. Odia la navidad y lo único que le importa es su negocio y su dinero. Una noche el señor Scrooge recibe la visita del fantasma de Marley quien le advierte que recibirá la visita de tres espíritus, y tienen como fin hacerle reconsiderar la actitud que tiene y salvar su alma. Si no han leído nada de Dickens este es un buen libro para empezar.

Vida y aventuras de Santa Claus, Frank Baum

El autor del Mago de Oz nos presenta un libro no tan conocido, donde nos habla como un bebé humano es criado por la ninfa Necile en el bosque Burzee, le dan el nombre de Neclaus. Cuando crece debe dejar el bosque Burzee por lo que construye una cabaña en el Valle de la Risa de Hohaha. Ahí descubre que muchos niños son pobres razón por la cual empieza a hacerles juguetes de madera. Con el tiempo empieza a hacer regalos a todos los niños, naciendo así la leyenda de Santa Claus.

Santa Claus.

Mujercitas

Este clásico de la literatura universal, si bien es cierto la navidad no es el tema principal, pero el capítulo referente a esta época del año es simplemente entrañable, podemos sentir el calor de la chimenea, la emoción de convivir en familia, de dar lo poco que uno tiene.

Mujercitas.

Mujercitas trata del diario vivir de las cuatro hermanas March Meg, Jo, Beth y Amy; de sus aventuras, sus problemas, sus enfermedades, amistades, amores, etc. Y de lo que la Sra. March intenta inculcarles a sus hijas para que sean jóvenes de bien.

Papá puerco¡, Terry Pratchett

Este libro es para tener un poco de buen humor, donde el autor se burla un poco de estas épocas. Papá Puerco ha muerto y alguien debe encargarse de entregar los regalos a los niños quienes en la Vigilia de los Puercos (así se llama la navidad en este mundo ficticio), duermen tranquilamente y con la ilusión de que Papá Puerco cumpla un año mas con su encomienda. Si a la mañana siguiente no hay regalos, la gente dejará de creer en Papá Puerco y si esto pasa ya no saldrá el sol. Por fortuna hay alguien decidido a cumplir con la misión, La Muerte. Toma el trineo de Papá Puerco, disfrazar a su sirviente Albert de duende y salir a alegrar a los niños... tarea sumamente difícil ya que casi no quedan niños que crean en el alegre gordito (además de que la Muerte es un poco flaca como para hacerse pasar por Papá Puerco).

Papá puerco.

Navidades trágicas, Agatha Christie

La dama del crimen decidió incluir en su famosa serie de Poirot un crimen ocurrido en estas fechas, el cual el gran detective debe desentrañar. Como la mayoría de sus libros (puede que todos) es una historia adictiva que no permite que descubramos al verdadero asesino antes que el gran Poirot. La noche de navidad el multimillonario Simeon Lee se reúne en su mansión con toda su familia, la cual no tienen buena relación entre ellos. Esa misma noche es brutalmente asesinado, Hércules Poirot se enfrentará a lo que muchos han llamado, el caso mas difícil que ha resuelto.

Navidades trágicas.

Cuentos Victorianos de Navidad

El extenso periodo victoriano fue, por diversas y variadas circunstancias, quien dio carta de naturaleza al "espíritu navideño" y consolidó buena parte de la imagen y el carácter que asociamos a estas festividades hoy en día. Fue, asimismo, la edad de oro del cuento de Navidad, del que dejaron muestras los más destacados autores de la época, siendo los de miedo y los de misterio los que gozaron de más aceptación. En esta recopilación antológica no falta, como es natural, Charles Dickens, y junto a los suyos se recogen también magníficos relatos de Anthony Trollope, Charlotte Riddell, Arthur Conan Doyle (uno de ellos protagonizado por Sherlock Holmes), Juliana Ewing y Wilkie Collins.

Cuentos Victorianos de Navidad.

Estos son algunos de los libros que considero ideales para ambientar nuestras reuniones familiares, cada uno tiene su magia y cada uno es especial. Ya sea para leerlos o para regalarlos, sin duda cualquiera de estos libros serán una excelente opción.

Buenas lecturas